Ngắm nữ thần bóng chuyền Việt đang gây sốt MXH: Mặt xinh như mộng, một nụ cười đủ gây thương nhớ vì quá ngọt ngào

Theo Tú Tú | 23-05-2026 - 01:55 AM | Lifestyle

Libero Hà Kiều Vy của bóng chuyền Việt Nam gây sốt với nhan sắc đời thường xinh như mộng.

Hà Kiều Vy hiện đang là một trong những gương mặt trẻ nhận được nhiều sự chú ý nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam nhờ vừa sở hữu chuyên môn ấn tượng, vừa có ngoại hình nổi bật. Nữ VĐV sinh năm 2006 hiện thi đấu ở vị trí libero cho CLB VietinBank (Ngân hàng Công Thương) và đội tuyển U21 Việt Nam. Dù mới 20 tuổi, hà Kiều Vy đã được đánh giá là một trong những libero trẻ triển vọng nhất của bóng chuyền Việt Nam hiện tại.

Tên tuổi của cô bắt đầu được cộng đồng mạng chú ý mạnh sau màn trình diễn tại giải VTV Ferroli Cup 2025 trong màu áo U21 Việt Nam. Không chỉ gây ấn tượng với khả năng phòng ngự, phản xạ nhanh và lối chơi đầy năng lượng, Kiều Vy còn liên tục “chiếm spotlight” nhờ gương mặt thanh tú và thần thái trong trẻo.

Visual đời thường xinh đẹp của nữ thần bóng chuyền thế hệ mới Hà Kiều Vy

Nụ cười ngọt ngào của nàng thơ bóng chuyền dễ dàng "đốn tim" fan

Tại giải đấu bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 đang diễn ra tại Tây Ninh, nữ libero sinh năm 2006 càng gây sốt MXH nhờ ngoại hình nổi bật, từ nụ cười trên sân, cúi đầu chào khán giả cho tới những biểu cảm đầy cảm xúc khi thi đấu. Cô nàng còn được nhiều fanpage thể thao gọi là “gương mặt đại diện mới của bóng chuyền Việt Nam”.

Không chỉ nổi bật ở VTV Cup, Hà Kiều Vy còn ghi dấu ấn khi cùng U21 Việt Nam tham dự giải U21 thế giới 2025. Với chiều cao gần 1m70 - khá lý tưởng cho một libero - cô được đánh giá sở hữu lợi thế lớn cả về tốc độ lẫn khả năng bao quát hàng thủ.

Ngoài sân đấu, Kiều Vy lại mang hình ảnh dịu dàng, nữ tính hoàn toàn trái ngược với sự máu lửa khi thi đấu. Những bộ ảnh đời thường hay ảnh đón Tết được cô đăng tải gần đây đều thu hút lượng tương tác lớn nhờ phong cách trẻ trung và nhan sắc được ví như “nàng thơ” bóng chuyền.

Nhiều người hâm mộ nhận xét Hà Kiều Vy là thế hệ “hot girl bóng chuyền” mới của Việt Nam - vừa có tiềm năng chuyên môn, vừa sở hữu sức hút lớn trên mạng xã hội. Với những gì đã thể hiện ở tuổi 20, nữ libero của VietinBank được kỳ vọng sẽ còn tiến xa trong màu áo tuyển quốc gia thời gian tới.

Ngắm một số hình ảnh đời thường xinh đẹp của Hà Kiều Vy:

Theo Tú Tú

CÙNG CHUYÊN MỤC

Hà Anh Tuấn tài trợ chi phí cho bé gái 2 tuổi ghép gan

Danh tính bác sĩ cứu người trong tình huống khẩn cấp trên chuyến bay lên hot search: Giỏi nghề, cao 1m85 và đẹp trai!

Khái niệm quyến rũ mới của hội 30+: Leo núi, chạy bộ đường dài, lặn biển cũng không làm khó được!

00:05 , 23/05/2026
Ca sĩ Ngọc Sơn: U60 độc thân, ăn chay, sống trong biệt thự dát vàng trăm tỷ đồng

23:48 , 22/05/2026
Vì sao nhiều người đạt được thứ mình muốn rồi vẫn thấy cạn năng lượng?

23:41 , 22/05/2026
Tôi từng nghĩ làm nội dung trên mạng chỉ để giết thời gian - đến khi kiếm được gần 1 tỷ đồng, tôi mới hiểu: Phụ nữ sau 30 cần nhiều hơn 1 nguồn thu

23:31 , 22/05/2026

