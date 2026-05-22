Uống thử quán nước của anh Bo Đan Trường: Hạt cà phê được nhập từ Pháp, có tầng bí mật khiến fan phải vỡ oà

Không gian hiện đại, thoáng đãng với nhiều phong cách

Nằm tại số 263 Đinh Tiên Hoàng, ngay góc giao giữa Trần Quang Khải và Nguyễn Huy Tự, quán sở hữu mặt tiền rộng và tầm nhìn khá ăn tiền. Từ những ô cửa kính lớn bao quanh không gian, khách có thể vừa thưởng thức đồ uống vừa ngắm dòng xe tấp nập của khu trung tâm Sài Gòn bên dưới. Đây cũng là một trong những điểm khiến quán dễ tạo cảm giác thư giãn, đặc biệt vào buổi chiều hoặc khi thành phố bắt đầu lên đèn. Tuy nhiên, vì nằm ngay nút giao đông đúc nên việc di chuyển hoặc tìm chỗ gửi xe vào giờ cao điểm có thể hơi bất tiện.

Về tổng thể, quán được thiết kế theo mô hình một trệt ba lầu và có trang bị thang máy riêng, giúp việc di chuyển giữa các tầng thuận tiện hơn. Không gian đi theo phong cách hiện đại, tối giản với gam màu sáng chủ đạo, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng. Dù diện tích không quá lớn, cách bố trí bàn ghế và khoảng mở hợp lý khiến quán không tạo cảm giác bí bách như nhiều mô hình cà phê phố trung tâm khác.

Mỗi tầng tại Bo's Coffee House lại mang một màu sắc riêng. Nếu tầng dưới phù hợp cho những buổi gặp gỡ, trò chuyện thì khu vực lầu 2 yên tĩnh hơn, khá thích hợp để làm việc hoặc học tập.

Trong khi đó, lầu 3 chính là góc ký ức độc bản dành riêng cho các fan ruột của anh Bo, đồng thời cũng là tầng sở hữu tầm nhìn hướng phố rộng và đẹp nhất quán. Không gian này treo toàn bộ hình ảnh, album và những tư liệu quý giá gắn liền với suốt chặng đường sự nghiệp âm nhạc của nam ca sĩ. Với những khán giả từng lớn lên cùng các ca khúc đình đám của Đan Trường, khu vực này dễ gợi lại cảm giác hoài niệm rất rõ nét. Sự trân trọng của anh Bo dành cho người hâm mộ được gói gọn tại đây, khiến không ít fan lâu năm khi bước vào không gian này đã không kìm được nước mắt vì xúc động.

Vì vẫn đang trong giai đoạn mở bán thử nghiệm nên lượng khách hiện chưa quá đông, không gian nhìn chung vẫn khá thong thả và dễ chịu. Đây cũng là thời điểm phù hợp cho những ai muốn trải nghiệm trước khi quán bước vào giai đoạn hoạt động chính thức.

Giá cả trung bình nhưng chất lượng mới gây chú ý

Điểm gây bất ngờ lớn nhất có lẽ nằm ở mức giá. Dù tọa lạc ngay khu vực trung tâm TP.HCM, menu tại quán vẫn giữ ở mức tương đối dễ tiếp cận, dao động khoảng 39.000 – 59.000 đồng cho các món trà, cà phê và bánh ngọt. So với mặt bằng chung của nhiều quán cà phê có vị trí tương tự, đây được xem là mức giá khá mềm.

Về đồ uống, các món tại quán cho thấy sự đầu tư tương đối chỉn chu về công thức lẫn cách hoàn thiện. Có như lời đồn đã order 2 món là Trà mãng cầu và cà phê kem dẻo hạt lựu và bánh Bi-Color Vanilla Ribbon để trải nghiệm thử. Về trà mãng cầu, có vị ngọt thanh vừa phải, giữ được hương trà rõ rệt thay vì bị lấn át hoàn toàn bởi vị trái cây. Phần topping đi kèm cũng khá đầy đặn, tạo cảm giác tròn vị hơn khi uống.

Trong khi đó, món signature nổi bật nhất hiện tại là cà phê kem dẻo hạt lựu, một sự kết hợp tương đối lạ miệng. Nền cà phê phin đậm vị được pha cùng lớp kem dẻo béo ngậy, sánh mịn và thêm topping hạt lựu dai nhẹ tạo nên kết cấu khá đặc biệt. Món này dễ gây ấn tượng với những ai thích trải nghiệm hương vị mới hoặc chuộng kiểu cà phê biến tấu hiện đại. Tuy nhiên, với người yêu thích vị cà phê truyền thống thuần túy, lớp kem béo có thể sẽ hơi đậm và nhanh ngấy.

Ngoài đồ uống, bánh ngọt cũng là một điểm cộng đáng chú ý. Món Bi-Color Vanilla Ribbon được nhiều khách đánh giá cao nhờ cách phục vụ chỉ làm nóng sau khi khách gọi món. Nhờ vậy, lớp vỏ bên ngoài vẫn giữ được độ giòn nhẹ, bên trong mềm xốp cùng phần nhân vani thơm dịu, không quá ngọt gắt.

Theo chia sẻ từ phía quản lý, toàn bộ nguyên liệu tại quán đều được Đan Trường trực tiếp tham gia lựa chọn nhằm đảm bảo chất lượng và hương vị đồng nhất. Bản chất vẫn là dòng cà phê pha phin truyền thống quen thuộc của người Việt, nhưng hạt cà phê sử dụng lại là hạt nhập khẩu cao cấp từ Pháp. Quy trình sản xuất tại đây cực kỳ nghiêm ngặt, hoàn toàn không pha lẫn tạp chất. Các công đoạn từ rang đến pha chế đều trải qua sự kiểm tra kỹ lưỡng và khắt khe, giúp cà phê giữ được hương vị thơm ngon và mang một nét đặc trưng riêng biệt. Chất lượng của loại cà phê này cao đến mức nhiều khách sạn 5 sao hiện đang tin dùng.

Bánh ngọt cũng được cung cấp bởi cùng một công ty có nguồn gốc từ Pháp và được làm hoàn toàn theo phong cách Pháp. Dù có mức giá nhập vào cao hơn so với các loại bánh khác trên thị trường, quán vẫn giữ mức giá bán ra rất vừa vặn với túi tiền. Chất lượng bánh đem lại cực kỳ xứng đáng, hương vị rất ngon và được ví như những chiếc bánh cao cấp phục vụ tại các sân bay của Pháp.

Theo thông báo từ phía quán, Bo's Coffee House sẽ chính thức khai trương vào ngày 23 và 24/05/2026. Đặc biệt, Đan Trường cũng sẽ trực tiếp xuất hiện tại quán để giao lưu và chụp ảnh cùng người hâm mộ trong hai khung giờ: từ 10h – 14h ngày 23/05 và 14h – 18h ngày 24/05.

Với vị trí đẹp giữa trung tâm, không gian hiện đại, menu giá khá dễ chịu cùng yếu tố hoài niệm gắn với tên tuổi anh Bo, nơi đây nhiều khả năng sẽ sớm trở thành một điểm hẹn mới thu hút giới trẻ lẫn fan lâu năm của nam ca sĩ trong thời gian tới.