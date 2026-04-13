Ái nữ của Vua sòng bài Macau qua đời

Theo Chi Chi | 13-04-2026 - 13:32 PM | Lifestyle

Nữ CEO đã ra đi trong vòng tay của người thân.

Bà Hà Siêu Hà (Maisy Ho), giám đốc điều hành của tập đoàn Tín Đức (Shun Tak Holdings) và là con gái của cố "Vua sòng bài" Hà Hồng Sân, đã qua đời ở tuổi khoảng 60 vào Chủ nhật (12/4) vừa qua.

Theo nguồn tin riêng từ tờ Tinh Đảo, bà Hà đã chiến đấu với căn bệnh ung thư vú trong nhiều năm. Một đợt tái phát gần đây đã khiến bà phải nhập viện tại khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Dưỡng Hòa Hồng Kông (Trung Quốc), nơi bà cuối cùng đã không qua khỏi.

Bà Hà Siêu Hà (phía sau, bên trái) với cố tỷ phú Hà Hồng Sân cùng các chị em cùng mẹ

Gia đình bà - cùng với Hà Siêu Quỳnh, Hà Siêu Nghi và Hà Du Long - đã xác nhận thông qua tập đoàn Tín Đức rằng bà Hà Siêu Hà đã ra đi thanh thản trong vòng tay của người thân.

Họ gửi lời cảm ơn công chúng vì những lời chia buồn và mong nhận được sự thấu hiểu, tôn trọng quyền riêng tư trong thời điểm khó khăn này. Tập đoàn Tín Đức cũng bày tỏ niềm đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của bà.

Chỉ 5 tháng trước khi qua đời, bà Hà đã xuất hiện trong một đoạn video của Liên đoàn các Hiệp hội Liêu Ninh tại Hồng Kông, nơi bà giữ chức chủ tịch sáng lập để kêu gọi người dân đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp.

Cũng trong tháng đó, bà Hà cùng các chị em và tập đoàn Tín Đức đã cùng quyên góp 10 triệu HKD (khoảng 32,5 tỷ đồng) vào quỹ hỗ trợ cho chung cư Wang Fuk Court - chỉ 4 ngày sau vụ hỏa hoạn thảm khốc vào ngày 26 tháng 11 năm 2025.

Gia đình cũng bày tỏ lòng tiếc thương đối với những người lính cứu hỏa đã hy sinh khi làm nhiệm vụ và gửi lời chia buồn đến gia đình họ.

Bà Hà Siêu Hà là con gái thứ ba của ông Hà Hồng Sân và người vợ thứ hai Lam Quỳnh Anh, người từng được mô tả là người con gái có thể "giúp ích được nhiều nhất".

Bà Hà được đánh giá cao khi tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình

Tốt nghiệp Đại học Pepperdine tại Hoa Kỳ, bà Hà sở hữu bằng cử nhân chuyên ngành truyền thông và tâm lý học.

Bên cạnh vai trò giám đốc điều hành tại tập đoàn Tín Đức, một tập đoàn niêm yết tại Hồng Kông hoạt động trong các lĩnh vực cốt lõi như bất động sản, vận tải, khách sạn và đầu tư, ái nữ Vua sòng bài còn nổi tiếng với những đóng góp cho cộng đồng.

Bà từng đảm nhiệm vị trí thành viên và chủ tịch Hội đồng quản trị của Đông Hoa Tam Viện (Tung Wah Group of Hospitals), cũng như thành viên của Ủy ban Cơ hội Bình đẳng và Ủy ban Thúc đẩy Giáo dục Công dân.

Bà Hà Siêu Hà cũng từng được trao tặng Huân chương Bauhinia Đồng vào năm 2016. Huân chương này được Hồng Kông trao cho những người có cống hiến xuất sắc trong thời gian dài

Nguồn: The Standard

Tiểu thư được cưng chiều nhất nhà "vua sòng bài Macau": Giàu có, giỏi giang, xinh đẹp đều đủ cả, bảo sao chiếm trọn trái tim nam thần xứ Trung

Cơ ngơi như nghỉ dưỡng tại gia của con gái nhà ngoại giao Đặng Nghiêm Hoành, đang làm sếp ở VTV

Cơ ngơi như nghỉ dưỡng tại gia của con gái nhà ngoại giao Đặng Nghiêm Hoành, đang làm sếp ở VTV Nổi bật

Sáng uống Starbucks 45k, trưa đặt đồ ăn, tối eat clean cho đẹp dáng: Cách cô gái 30 tuổi ăn cả tháng không hết 5 triệu!

Sáng uống Starbucks 45k, trưa đặt đồ ăn, tối eat clean cho đẹp dáng: Cách cô gái 30 tuổi ăn cả tháng không hết 5 triệu! Nổi bật

Showbiz bây giờ ngôi sao này là thứ Hai không ai là Chủ Nhật: Visual - diễn xuất đều thần thánh, thấy phim là phải xem

Showbiz bây giờ ngôi sao này là thứ Hai không ai là Chủ Nhật: Visual - diễn xuất đều thần thánh, thấy phim là phải xem

12:36 , 13/04/2026
Một nàng hậu vừa tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh ở tuổi 25, tiết lộ mong muốn trở thành giảng viên đại học

Một nàng hậu vừa tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh ở tuổi 25, tiết lộ mong muốn trở thành giảng viên đại học

12:30 , 13/04/2026
"Trứng cút ủ muối thảo mộc": Chờ ròng rã 8 tiếng để nhận lại hương vị nhạt nhẽo, hoàn toàn không như lời đồn?

"Trứng cút ủ muối thảo mộc": Chờ ròng rã 8 tiếng để nhận lại hương vị nhạt nhẽo, hoàn toàn không như lời đồn?

12:28 , 13/04/2026
Ngưu Ma Vương của 'Tây du ký': Là danh ca hát nhạc phim, tuổi 79 viên mãn

Ngưu Ma Vương của 'Tây du ký': Là danh ca hát nhạc phim, tuổi 79 viên mãn

12:10 , 13/04/2026

