Giữa ồn ào của Lê Bống, Lọ Lem bỗng bị réo tên

Thời gian gần đây, Lê Bống trở thành cái tên được cộng đồng mạng quan tâm. Từ công việc, sự nghiệp, đời sống cho đến những clip thể hiện sở thích, năng khiếu của nữ TikToker cũng đều bị netizen đưa ra bàn tán. Trong đó, loạt clip vẽ tranh của Lê Bống đang khiến cả cõi mạng ồn ào bởi nhiều ý kiến trái chiều cho rằng cô nàng chỉ đang “làm màu”, không đem lại cảm giác tự nhiên.

Giữa lúc này, Lọ Lem - con gái của MC Quyền Linh cũng được cộng đồng mạng nhắc tên. Bởi trước đó trên trang TikTok của mình, Lọ Lem cũng từng đăng tải nhiều đoạn clip ngồi vẽ tranh, thể hiện niềm đam mê hội họa của mình.

Tuy nhiên khác với Lê Bống, Lọ Lem lại nhận được nhiều lời khen ngợi, ngưỡng mộ từ netizen. Nhiều người cho rằng, khả năng nghệ thuật, đặc biệt là hội họa của Lọ Lem là điều không cần phải tranh luận. Bởi nếu ai đã theo dõi Lọ Lem từ lâu đều biết, ái nữ nhà MC Quyền Linh rất đam mê vẽ tranh và từng có những tác phẩm đoạt giải cao trong cuộc thi của trường, xuất hiện trong các triển lãm,...

Ngoài ra, không ít người cũng so sánh cho rằng dù đều quay video về vẽ tranh nhưng cách thể hiện, góc máy của Lọ Lem không khiến người xem cảm thấy khó chịu. Phần lớn cư dân mạng đều nhận ra, Lọ Lem tập trung đặt máy vào bức vẽ của mình, không cố tình tỏ ra “nghệ”, dù vẫn điệu đà, xinh đẹp nhưng đều mang cảm giác rất tự nhiên.

Dẫu vậy cũng có một số ý kiến cho rằng mỗi người sẽ có một cách thể hiện khác nhau trên MXH, do đó không nên “đặt lên bàn cân” so sánh.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Cùng là show tài năng nhưng xem video của Lọ Lem cảm giác dễ chịu hơn, đúng vibe tiểu thư mà không bị gồng”.

- “Nhìn cách cầm cọ thì hiểu Lọ Lem biết vẽ thật mà, cũng quay focus vào bức tranh nữa”.

- “Lọ Lem từng giành nhiều giải về hội họa rồi, cô bé có năng khiếu vẽ là thật đó, cũng đỗ trường top về nghệ thuật nữa mà”.

- “Lọ Lem thì không có gì phải bàn, xinh đẹp, giỏi giang. Mình cũng thích sự điệu đà, dịu dàng của bạn ấy vì không đem lại cảm giác đang cố gồng”.

- “Lọ Lem giỏi thật nhưng mình thì nghĩ không nên so sánh, mỗi người có một hướng đi khác nhau mà”.

Theo đó, thời còn là học sinh, Lọ Lem được bố mẹ đầu tư theo học tại trường Quốc tế British Vietnamese International School với mức học phí khoảng 500 triệu/năm. Đồng thời, Lọ Lem cũng luôn hết mình với đam mê nghệ thuật của bản thân và thỉnh thoảng lại khoe những tác phẩm ấn tượng của mình lên mạng xã hội.

Một số thành tích của Lọ Lem như: giải Nhất hạng mục vẽ tranh Canvas Cuộc thi Văn chương Sài Gòn 2022, giải Nhất Cuộc thi Nhiếp ảnh 2023 do FOBISIA tổ chức.

Hồi cuối tháng 4/2024, Lọ Lem chia sẻ tin vui đỗ vào trường University of the Arts London (UAL) danh giá. Theo Times Higher Education, UAL là đại học chuyên nghiên cứu về thời trang, nghệ thuật, thiết kế và nghệ thuật biểu diễn lớn nhất châu Âu. Ngôi trường này còn được xếp hạng 2 thế giới về nghệ thuật và thiết kế theo QS năm 2024. Tuy nhiên, Lọ Lem lựa chọn học trong nước, chuyên ngành về kinh doanh, thay vì đi du học.

Lọ Lem (tên thật Mai Thảo Linh, SN 2006) hiện sở hữu 1,9 triệu người theo dõi trên TikTok, hơn 700 nghìn người theo dõi trên Instagram. Lọ Lem cũng thường xuyên cùng ba mẹ xuất hiện ở các sự kiện giải trí và được khen lễ phép, ngoan ngoãn.

Nhờ sở hữu vẻ ngoài ấn tượng, Lọ Lem từng được nhiều người kỳ vọng sẽ sớm tham gia các cuộc thi Hoa hậu. Song MC Quyền Linh từng cho hay anh không hướng các con vào showbiz mà muốn phát triển tự nhiên.

Hiện tại, Lọ Lem vẫn duy trì việc học tại Đại học RMIT. Cùng với đó, cô bạn tham gia làm người mẫu ảnh, KOL cho một số nhãn hàng, thương hiệu trong ngành làm đẹp. Trên trang cá nhân của mình, Lọ Lem cũng thoải mái hơn trong việc chia sẻ về cuộc sống đời thường như đi học, tham dự sự kiện, đi du lịch,... Về chuyện tình cảm, dù có nhiều tin đồn xoay quanh nhưng Lọ Lem vẫn giữ kín đời tư, không lên tiếng về các mối quan hệ của mình.