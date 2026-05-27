“Chồng của Lê Bống” được tìm kiếm đột biến

Theo S,A | 27-05-2026 - 14:50 PM | Lifestyle

Các thông tin liên quan đến Lê Bống vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Thời gian gần đây, Lê Bống tiếp tục là cái tên nhận về nhiều sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Threads,... Bên cạnh những tranh luận xoay quanh công việc của Lê Bống, nhiều cư dân mạng cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến cuộc sống đời thường của nữ TikToker, trong đó có chuyện tình cảm.

Lê Bống (Ảnh: FBNV)

Theo đó, hàng loạt từ khóa liên quan như "chồng của Lê Bống", "Lê Bống lấy chồng", "Lê Bống kết hôn"... được netizen tìm kiếm, xuất hiện trong danh sách tìm kiếm phổ biến trên MXH.

Tuy nhiên giống như thái độ với các thảo luận gần đây, nữ TikToker chưa có bất kỳ phản hồi nào về tìm kiếm “chồng của Lê Bống”. Hiện cũng chưa xuất hiện thông tin chính thức nào liên quan đến việc Lê Bống kết hôn hay có chồng.

Các tìm kiếm liên quan đến Lê Bống (Ảnh chụp màn hình)

Từ trước đến nay, Lê Bống khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, gần như chưa từng công khai bạn trai hay xác nhận bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào trước công chúng. Chia sẻ về lý do này, Lê Bống cho biết chuyện tình cảm là vấn đề riêng tư. Bên cạnh đó, nhiều người xung quanh cũng từng khuyên cô không nên công khai nên nữ TikToker quyết định giữ kín thông tin liên quan đến nửa kia của mình.

Chính sự kín tiếng này khiến mỗi thông tin liên quan đến chuyện yêu đương, kết hôn của Lê Bống đều nhanh chóng thu hút sự chú ý. Hồi tháng 2/2025, mạng xã hội từng xôn xao trước loạt hình ảnh cô diện váy cưới lộng lẫy. Nhiều người khi đó cho rằng nữ TikToker đã bí mật tổ chức hôn lễ hoặc chuẩn bị lên xe hoa.

Tuy nhiên, khi trao đổi với chúng tôi vào thời điểm đó, Lê Bống đã phủ nhận hoàn toàn tin đồn kết hôn. Cô cho biết hình ảnh mặc váy cưới chỉ là tạo hình phục vụ cho một dự án âm nhạc, không liên quan đến chuyện cưới hỏi ngoài đời thực.

Hình ảnh Lê Bống mặc áo dài cưới vào năm 2025 (Ảnh chụp màn hình)

Dù ít chia sẻ về đời sống tình cảm, Lê Bống từng tiết lộ những quan điểm cá nhân về mẫu người yêu lý tưởng. Theo đó, cô ưu tiên một người biết yêu thương, chăm sóc và bảo vệ gia đình. Khi bước vào một mối quan hệ, nữ TikToker cũng mong muốn nhận được sự yêu thương, đồng thời đề cao sự thấu hiểu và cảm thông từ cả hai phía để duy trì hạnh phúc lâu dài.

Một chia sẻ khác của Lê Bống liên quan đến chuyện tình yêu - hôn nhân từng nhận được nhiều sự quan tâm là quyết định trữ đông trứng, công bố vào giữa năm 2024. Khi đó, nữ TikToker cho biết bản thân vẫn còn nhiều mục tiêu và hoài bão trong công việc nên muốn tập trung phát triển sự nghiệp trước khi nghĩ đến chuyện sinh con.

"Năm nay mình 29 tuổi rồi nhưng vẫn còn nhiều hoài bão, ước mơ trong sự nghiệp. Ở thời điểm hiện tại mình muốn tập trung phát triển sự nghiệp nên quyết định đông trứng để sau này có con, sẽ sử dụng lượng trứng ở thời điểm khỏe mạnh nhất" , cô chia sẻ.

Lê Bống tiết lộ chuyện đã trữ trứng (Nguồn: TTNV)

Lê Bống có tên đầy đủ là Lê Thị Xuân Anh, sinh năm 1995, Hà Nội. Cô nàng từng nổi lên trên MXH nhờ các clip ngắn trên TikTok với nội dung nhảy, khoe ngoại hình. Sở hữu vẻ ngoài gợi cảm cùng lượng theo dõi lớn, cô nhanh chóng được biết đến rộng rãi nhưng cũng đi kèm không ít tranh cãi.

Trong vài năm trở lại đây, Lê Bống dần thay đổi hình ảnh, thử sức ở nhiều vai trò như MC, người mẫu và diễn viên. Hiện tại, TikTok cá nhân của cô đã cán mốc hơn 10,1 triệu người theo dõi.

Hiện tại Lê Bống vẫn chọn cách giữ im lặng trước các tranh cãi và cũng không có bất kỳ cập nhật mới nào ở các tài khoản. Điều này khiến không ít người thắc mắc bởi trước đó Lê Bống vốn duy trì tần suất đăng tải nội dung khá đều đặn.

