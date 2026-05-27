Lộ diện người đứng sau siêu phẩm Sơn Tùng M-TP collab với rapper tỷ view nước Mỹ

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa, Sơn Tùng M-TP sẽ chính thức phát hành MV Come My Way kết hợp cùng rapper Mỹ Tyga. Trưa 27/5, nam ca sĩ đăng tải một video ngắn kêu gọi người hâm mộ đón chờ sản phẩm mới, đồng thời thông báo sẽ mở lại tính năng công chiếu vào đúng 20h ngày 28/5. Khán giả nhanh chóng nhận ra nơi Sơn Tùng đang đứng có nhiều nét tương đồng với khu vực Khuê Văn Các thuộc chùa Bái Đính (Ninh Bình) - nơi nổi tiếng với quần thể kiến trúc cổ kính nằm giữa non nước hùng vĩ.

Ở cuối teaser còn xuất hiện khoảnh khắc Sơn Tùng M-TP ôm chầm lấy một nhân vật tóc xanh đặc biệt. Với những khán giả yêu thích visual art và concept film, đây không phải gương mặt xa lạ mà chính là Phương Vũ - đạo diễn đứng sau phần hình ảnh của hàng loạt sản phẩm đình đám thời gian qua.

Việc Sơn Tùng M-TP bắt tay với Phương Vũ càng khiến kỳ vọng dành cho Come My Way tăng cao, bởi đây được xem là màn kết hợp giữa một nghệ sĩ luôn muốn mở rộng quy mô sản phẩm với một “quái vật visual” nổi tiếng vì khả năng biến chất liệu Việt Nam thành ngôn ngữ hình ảnh đậm tính đương đại.

Theo loạt poster và teaser đã hé lộ, Come My Way được dự đoán là 1 sản phẩm đậm tính Việt. Nổi bật nhất là bối cảnh núi non trùng điệp phủ sương, sông nước bảng lảng cùng những bậc thềm đá cổ kính gợi liên tưởng mạnh tới khu vực Khuê Văn Các thuộc chùa Bái Đính (Ninh Bình). Chính vì vậy, nhiều đồn đoán cho rằng Come My Way được quay tại vùng đất di sản kép UNESCO duy nhất của Đông Nam Á. Không gian thiên nhiên hùng vĩ kết hợp với kiến trúc cổ tạo nên cảm giác vừa linh thiêng, vừa siêu thực như một bộ phim fantasy.

Teaser cũng hé lộ concept hình ảnh gây tò mò bậc nhất: hàng chục nhân vật mặc áo choàng tối màu, đeo mặt nạ gỗ vô cảm đồng loạt xuất hiện quanh Sơn Tùng M-TP. Hình tượng “rừng mặt nạ” tạo cảm giác kỳ quái, quyền lực nhưng cũng chất chứa sự cô độc. Đây được xem là một trong những visual có tính biểu tượng mạnh nhất mà Sơn Tùng từng thực hiện.

Bên cạnh phần bối cảnh, tạo hình của nam ca sĩ cũng trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi. Sơn Tùng M-TP xuất hiện với mái tóc sáng màu vuốt ngược cá tính, kết hợp các thiết kế mang hơi hướng futuristic nhưng được cài cắm nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ mỹ thuật truyền thống Việt Nam như họa tiết chim lạc, mây cổ hay cấu trúc áo choàng gợi liên tưởng đến cổ phục.

Sự pha trộn giữa yếu tố hiện đại, hip-hop và chất liệu văn hóa bản địa khiến nhiều người dự đoán Come My Way sẽ không đơn thuần là một MV pop hợp tác quốc tế, mà còn là dự án mang tính định danh hình ảnh Việt Nam rõ nét của Sơn Tùng M-TP trên hành trình tiếp cận thị trường toàn cầu.

Phương Vũ tên khai sinh là Vũ Phương, hoạt động với nhiều vai trò như đạo diễn, giám đốc nghệ thuật, nhiếp ảnh gia và là founder của tổ đội sáng tạo Antiantiart (A.A.A) cùng không gian nghệ thuật Nirvana Space. Trong giới creative, Phương Vũ nổi tiếng với phong cách “Việt Nam nguyên bản” - hình ảnh có thể xô lệch, bụi bặm, thô ráp nhưng luôn sống động và giàu cảm xúc. Anh thường kết hợp tư duy hip-hop đường phố với các chất liệu văn hóa truyền thống, thay vì chạy theo công thức visual an toàn kiểu Hàn Quốc hay Âu Mỹ. Chính điều đó khiến các sản phẩm của Phương Vũ luôn tạo cảm giác rất riêng, chỉ cần nhìn vài khung hình là có thể nhận ra dấu ấn.

Năm 2023, Phương Vũ được vinh danh là 1 trong 5 Đại sứ truyền cảm hứng, còn tổ đội Antiantiart chiến thắng hạng mục Z-Team - Nhóm Gen Z tài năng tại WeChoice Awards 2023, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ một collective underground trở thành thế lực sáng tạo hàng đầu thị trường giải trí. Phương Vũ cũng là giám đốc sáng tạo của mùa giải WeChoice 2 năm liên tiếp (2023-2024).

Phương Vũ đứng sau loạt MV cá tính của thị trường nhạc Việt như Call Me - Wren Evans, Hop On Da Show - tlinh và Low G, 2323 - MCK hay Nâng Chén Tiêu Sầu - Bích Phương. A.A.A còn tham gia sản xuất phần hình ảnh cho MV chủ đề của Em Xinh Say Hi, Anh Trai Say Hi, concept film album của MCK hay Mục Hạ Vô Nhân - SOOBIN.

Tổ đội A.A.A còn góp mặt trong một dự án quốc tế khi đảm nhận phần Visual Effects cho phân cảnh hang động tinh thể trong MV solo của Jisoo thuộc nhóm BLACKPINK, hợp tác với LNGSHOT và Jay Park,... Đây được xem là dấu mốc đáng chú ý khi một creative team Việt Nam tham gia vào các sản phẩm Kpop quy mô lớn.

Ngoài âm nhạc, Phương Vũ còn liên tục ghi dấu ấn trong các chiến dịch văn hóa và commercial. Tháng 4/2024, sau thành công của dự án body painting Con Rồng Cháu Tiên trong chiến dịch Shot on iPhone 2023, CEO Tim Cook đã trực tiếp ghé thăm đại bản doanh của Antiantiart tại Hà Nội. Khoảnh khắc này từng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội và được xem là cú hích lớn khẳng định vị thế của creative Việt trên bản đồ sáng tạo quốc tế. Năm 2026, Phương Vũ tiếp tục gây chú ý với dự án Nhấn kết nối - Bật thay đổi hợp tác cùng Liên minh châu Âu, nơi hình ảnh được sử dụng như một “ngôn ngữ cảm xúc” để kể các câu chuyện mang tính thời đại như biến đổi khí hậu hay kết nối cộng đồng.

Chính vì vậy, việc Sơn Tùng M-TP lựa chọn Phương Vũ cho Come My Way được xem là bước đi đáng chú ý. Một bên là nghệ sĩ luôn muốn mở rộng quy mô sản phẩm để tiệm cận thị trường quốc tế, một bên là “bộ não visual” đang theo đuổi tinh thần Việt Nam nguyên bản trong nghệ thuật đương đại. Sự kết hợp này khiến khán giả càng tò mò liệu Come My Way sẽ chỉ đơn thuần là một MV collab quốc tế, hay sẽ trở thành dự án đánh dấu một chương mới trong cách người Việt kể câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ pop toàn cầu. Phương Vũ sẽ đứng sau giúp Sơn Tùng kể câu chuyện hình ảnh gì, tất cả sẽ có câu trả lời trong ngày mai.