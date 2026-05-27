Nam ca sĩ kể chuyện mất hàng trăm cây vàng trong vài đêm

Theo Tùng Ninh | 27-05-2026 - 13:45 PM | Lifestyle

"Tính theo tỷ giá bây giờ là cũng phải cả triệu đô đó" – Quang Lê nói.

Mới đây, ca sĩ Quang Lê từ Việt Nam bay sang Mỹ và đã tới nhà danh hài Thúy Nga tâm sự về cuộc sống.

Anh nói: "Nhắc đến năm nay, tự nhiên tôi trùng xuống. Năm nay tôi xui rủi lắm. Năm là năm tuổi của tôi, tôi tuổi Ngọ.

Xưa giờ tôi không để ý năm tuổi lắm vì những năm trước tôi còn nhỏ. Tới giờ nghiệm lại, tôi thấy trong năm nay có quá nhiều điều bất ngờ xảy đến. Được cái tôi vẫn còn sức khỏe là may mắn lắm rồi.

Tôi nghĩ rằng, mất tiền là của đi thay người, nên dù năm nay mất tiền nhiều thì tôi cũng chấp nhận. Năm nay tôi cứ mở Facebook lên là thấy cáo phó người bằng tuổi tôi qua đời, đều sinh năm 1979 như tôi. Vì thế, tôi tự thấy mình còn hít thở được, mỗi sáng ngủ dậy là còn may mắn lắm rồi".

Thúy Nga cũng lên tiếng: "Hôm nọ Quang Lê mất 16 nghìn đô, nhiều người bảo hai đứa tôi tạo content câu view bán tour du lịch. Nhưng không ai đem chuyện mất mát ra tạo content làm gì.

Thực ra 16 nghìn đô đó, Quang Lê đi hát vài show là kiếm lại được. Chẳng qua lúc đó Quang Lê đang bức xúc quá nên kể ra. Với lại, tính Quang Lê tôi biết, dù mất tiền cũng không quá buồn bã, suy sụp nên kể lại trong sự vui vẻ. Quang Lê hậu đậu lắm, đi với tôi nhiều lúc quăng luôn túi hiệu vào nhà người khác".

Quang Lê nói tiếp: "Chứ không lẽ giờ tôi mất tiền phải gào khóc? Tiền thì cũng mất rồi, sống là phải tích cực. Người còn là tiền còn, người mất là mất tất cả. Mình sinh ra đời là hai bàn tay trắng. Cha mẹ mình nghèo thì phải nhờ vào mình. Mình may mắn sinh ra trong nhà giàu là do số mình.

Ngày xưa, gia đình tôi đã mất trắng cả một gia tài rồi. Bố tôi làm mất hàng trăm cây vàng trong vài đêm, tính theo tỷ giá bây giờ là cũng phải cả triệu đô đó. Mẹ tôi rất buồn về bố tôi nhưng tôi bảo mẹ cứ bình thường đi".

