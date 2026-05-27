Mỹ nhân Hà thành cưới con trai tỷ phú: 30 tuổi làm dâu hào môn, sống như "nữ hoàng" trong biệt thự sang trọng

Theo Phác Thái Anh | 27-05-2026 - 13:17 PM | Lifestyle

Cơ ngơi của mỹ nhân này gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, nội thất cao cấp, sang trọng trong từng chi tiết.

Linh Rin (sinh năm 1993) từng là hot girl Hà thành đình đám nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng thần thái sang chảnh. Cô ghi dấu ấn qua nhiều cuộc thi như Miss Teen 2010, Ngôi sao thời trang 2011 hay The Look Vietnam 2017 . Năm 2023, ở tuổi 30, Linh Rin chính thức kết hôn với doanh nhân Phillip Nguyễn sau khoảng 4 năm hẹn hò. Ông xã của cô là con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, thành viên của gia đình đứng sau "đế chế hàng hiệu" sở hữu và phân phối hàng loạt thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, đồng hồ cao cấp tại Việt Nam.

Sau khi về chung một nhà, Linh Rin tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng và con gái nhỏ. Gia đình hiện sinh sống trong căn biệt thự bề thế với không gian sang trọng, xa hoa và tinh tế. Từ nội thất, sân vườn cho tới các góc sinh hoạt thường ngày đều được chăm chút kỹ lưỡng, mang đậm cảm giác nghỉ dưỡng và đẳng cấp.

Không gian sống của vợ chồng Linh Rin

Không gian sống của vợ chồng Linh Rin gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, tông sáng trắng chủ đạo cùng diện tích rộng rãi đúng chuẩn biệt thự nghỉ dưỡng. Tổng thể căn nhà mang cảm giác sang trọng nhưng vẫn rất thoáng đãng, nhẹ nhàng nhờ nhiều khoảng xanh và ánh sáng tự nhiên. Khu sân vườn rộng lớn cùng hồ bơi riêng góp phần tạo nên vibe "resort tại gia". Dù không thường xuyên chia sẻ toàn bộ không gian sống, nhưng chỉ qua vài hình ảnh được đăng tải, từ cổng vào bề thế cho tới khoảng sân phủ đầy cây xanh cũng đủ cho thấy độ hoành tráng và đẳng cấp của cơ ngơi này. Góc nào trong biệt thự cũng toát lên cảm giác tinh tế, sang xịn nhưng không phô trương.

Góc cổng nhà trong biệt thự của vợ chồng Linh Rin

Vào dịp lễ Tết, sân nhà được bày trí nhiều chậu cây hoa, đây là địa điểm check-in lý tưởng của gia đình

Khu vực sân vườn được tô điểm bằng nhiều cây cảnh, tượng trang trí và hồ nước nhỏ, giúp tổng thể không gian thêm sinh động

Chỉ riêng khu vực này đã có diện tích vô cùng rộng rãi, phần nào cho thấy độ bề thế của căn biệt thự mà vợ chồng Linh Rin đang sinh sống

Bên trong căn biệt thự, không gian sống gây ấn tượng bởi vẻ sang trọng và bề thế đúng chuẩn giới thượng lưu. Nội thất mang phong cách châu Âu với nhiều chi tiết cầu kỳ, từ cột trụ, tranh treo tường cho tới các món decor đều được lựa chọn kỹ lưỡng. Dù vậy, tổng thể vẫn giữ được cảm giác hài hòa, tinh tế nhờ cách bài trí gọn gàng cùng tông màu kem trắng chủ đạo. Khắp nhà còn được điểm xuyết bằng nhiều bình hoa tươi và cây xanh, giúp không gian thêm mềm mại, có sức sống hơn.

Khu vực bàn ăn rộng rãi với cửa sổ lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thoáng đãng và sang trọng. Gia đình Linh Rin cũng chăm chút nhiều góc nhỏ trong nhà bằng hoa theo mùa, khiến không gian lúc nào cũng có cảm giác tươi mới.

Không gian bên trong biệt thự gây ấn tượng với vẻ đẹp xa hoa, sang trọng

Khu vưc bàn ăn có cửa thoáng đãng

Không gian bếp nấu trong nhà

Bể bơi thư giãn tại gia

Một góc trong căn phòng của con gái đầu lòng. Không gian này được thiết kế gọn gàng, sử dụng tông trắng chủ đạo, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và dịu mắt

