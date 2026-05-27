Việt Nam sắp có thêm Khu du lịch 170ha: Xây trên đỉnh núi hoang sơ được ví như "Bà Nà Hills" thứ 2

Miền Trung có thể sắp có thêm một điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng. Đó là khu vực núi U Bò – hồ Thác Chuối, nơi đang được định hướng phát triển thành quần thể du lịch quy mô lớn, gắn với cảnh quan rừng nguyên sinh, hồ nước và không gian núi cao.

Theo thông tin được đăng tải trên Tiền Phong, dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối có tổng diện tích khoảng 167,47ha. Trong đó, hơn 158,6ha rừng được đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng; phần lớn là rừng tự nhiên. Khu vực thực hiện dự án nằm trên địa bàn các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn.

Núi U Bò (Ảnh Vinpearl)

Điểm khiến dự án này gây chú ý là vị trí nằm trong không gian núi rừng còn khá hoang sơ của khu vực U Bò – hồ Thác Chuối. Đây là nơi được truyền thông ví như “Sa Pa của miền Trung”, đồng thời được kỳ vọng trở thành một phiên bản “Bà Nà Hills” mới của Quảng Trị trong tương lai.

Cùng với dự án gần 170ha, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu khu du lịch sinh thái, thể thao, giải trí và dân cư tại khu vực hồ Thác Chuối và Nông trường Việt Trung theo tỷ lệ 1/2000. Quy mô nghiên cứu của phân khu này khoảng 5.300ha, với định hướng quy hoạch kéo dài đến năm 2050.

Một trong những điểm nhấn được nhắc tới là ý tưởng xây dựng tuyến cáp treo nối từ hồ Thác Chuối lên đỉnh U Bò. Theo định hướng ban đầu, ga đi có thể được bố trí tại khu vực hồ Thác Chuối, sau đó vượt qua các cánh rừng để lên đỉnh U Bò. Từ đây, hệ thống tham quan dự kiến có thể kết nối với vùng sinh thái thuộc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Sẽ có cáp treo dẫn lên núi, tương tự như ở Bà Nà Hills (Ảnh minh họa)

Vì sao U Bò được kỳ vọng thành điểm đến mới?

U Bò không phải cái tên quá quen thuộc với số đông du khách. Nhưng với những người thích rừng núi, địa danh này lại mang sức hấp dẫn riêng nhờ độ cao, khí hậu và cảnh quan còn nhiều nét nguyên sơ.

Theo Người Quan Sát, U Bò là một trong những đỉnh núi cao nổi bật của Quảng Bình cũ, nay thuộc Quảng Trị. Đỉnh núi nằm ở độ cao hơn 1.000m, trong vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Nhờ độ cao, rừng nguyên sinh và khí hậu mát mẻ quanh năm, nơi đây được ví như “Sa Pa của miền Trung” hay một “tiểu Đà Lạt” giữa đại ngàn Trường Sơn.

Từ khu vực U Bò, du khách có thể hình dung về một không gian du lịch rất khác so với các điểm biển quen thuộc của miền Trung: không phải cát trắng, nắng vàng, mà là rừng già, sương núi, suối nhỏ và những cung đường quanh co giữa đại ngàn. Chính vẻ hoang sơ này là yếu tố khiến U Bò được kỳ vọng có thể trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, tránh nóng, khám phá thiên nhiên trong tương lai.

Đường lên đỉnh U Bò (Ảnh Báo Quảng Trị)

Không chỉ có đỉnh núi, hồ Thác Chuối cũng là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh du lịch của khu vực. Mặt hồ rộng, cảnh quan đồi núi bao quanh và vị trí dưới chân U Bò tạo điều kiện để hình thành các trải nghiệm nghỉ dưỡng, dã ngoại, thể thao và vui chơi ngoài trời nếu được đầu tư bài bản.

Hiện nay du khách có thể trải nghiệm gì?

Ở thời điểm hiện tại, U Bò – hồ Thác Chuối chưa nên được hiểu là một khu du lịch hoàn chỉnh. Nếu muốn khám phá, du khách nên xem đây là điểm thiên nhiên còn mới, phù hợp với trải nghiệm ngắm cảnh, dã ngoại nhẹ và kết hợp trong hành trình lớn hơn quanh Phong Nha – Đồng Hới.

Với hồ Thác Chuối, du khách có thể ghé để ngắm cảnh, chụp ảnh, picnic trong ngày. Tuy nhiên, vì đây không phải khu du lịch đại trà được tổ chức như các điểm sinh thái chuyên nghiệp, du khách nên chuẩn bị trước đồ ăn, nước uống, giày dép phù hợp, túi đựng rác cá nhân và tránh tắm ở khu vực nước sâu, vắng người hoặc không có lực lượng giám sát.

Khu vực hồ Thác Chuối phù hợp với các buổi cắm trại, picnic tự túc (Ảnh Du lịch Việt Nam)

Với núi U Bò, du khách không nên tự ý trekking hoặc đi sâu vào rừng nếu chưa có hướng dẫn viên, chưa nắm rõ tuyến được phép hoặc chưa liên hệ đơn vị quản lý. Đây là khu vực rừng núi, địa hình phức tạp và gắn với không gian sinh thái cần bảo vệ.

Cách đi hợp lý hơn là kết hợp U Bò – hồ Thác Chuối với các điểm du lịch đã khai thác ổn định quanh Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng hiện giới thiệu nhiều tuyến, điểm như động Phong Nha, động Tiên Sơn, sông Chày – hang Tối, suối Nước Moọc, động Thiên Đường, Ozo Park… Đây là những lựa chọn phù hợp hơn cho lịch trình gia đình, nhóm bạn hoặc du khách lần đầu đến khu vực này.