Bí mật đời tư chấn động của Song Hye Kyo vừa được công bố

Sáng 26/5, tờ MK vừa công bố bài phỏng vấn độc quyền của Song Hye Kyo cho tạp chí Vogue China và ngay lập tức thu hút được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Khi được hỏi về những việc thường làm vào thời gian rảnh rỗi khi không có lịch trình quay phim, Song Hye Kyo thú thực: “Hầu như tôi chỉ quanh quẩn làm việc nhà, dắt cún cưng đi dạo và dành thời gian thưởng thức những bộ phim điện ảnh - truyền hình mà mình chưa được xem trước đó”. Từ đây, nhiều khán giả nhận định nữ diễn viên hiện vẫn còn độc thân, chưa có tình yêu mới sau 7 năm ly hôn Song Joong Ki.

Đồng thời, Song Hye Kyo chia sẻ thêm rằng, 1 thói quen của cô bỗng thay đổi kể từ khi có cún cưng: “Thú thật là so với trước đây, tôi không còn đi du lịch thường xuyên nữa. Kể từ khi nuôi cún cưng, tôi không muốn để nó phải ở nhà 1 mình, vậy nên, tôi đã ít đi du lịch hẳn so với hồi trước”. Những chia sẻ này của Song Hye Kyo càng khiến cho công chúng thêm tin rằng nữ diễn viên không còn mặn mà với chuyện hẹn hò, yêu đương trong thời gian qua.

Những chia sẻ mới của Song Hye Kyo khiến công chúng xôn xao bàn tán, thi nhau nhận định cô hiện độc thân ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Naver

Khi nhận được câu hỏi liệu bản thân có phải người dễ dãi với chính mình hay không, Song Hye Kyo cho biết: “Lúc nhận giải Daesang tại Lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh (Blue Dragon Series Awards) nhờ bộ phim The Glory, đó cũng là lần đầu tiên tôi tự dành cho mình 1 lời khen ngợi. Tôi không phải kiểu người nuông chiều bản thân mà luôn là người nghiêm khắc, tự kiểm điểm chính mình”.

Nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ sự khiêm nhường. Ảnh: Nate

Song Hye Kyo sinh năm 1981 ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Cha mẹ ly hôn từ bé, nữ diễn viên đã sống với mẹ. Năm 1996, cô đạt giải ở 1 cuộc thi người mẫu, từ đó thuận lợi bước chân vào làng giải trí. Đúng 1 năm sau đó, nữ nghệ sĩ được chọn đóng vai phụ trong phim đầu tay Bệnh Viện Phụ Sản Soonpoong và từng bước thu hút sự quan tâm từ khán giả xứ Hàn.

Tới năm 2000, cô vụt sáng và trở nên nổi tiếng khắp châu Á với vai nữ chính lương thiện trong siêu phẩm truyền hình gây sốt 1 thời Trái Tim Mùa Thu. Hình ảnh dịu dàng của nữ minh tinh xuyên suốt bộ phim đã trở thành 1 phần ký ức không thể nào phai mờ trong lòng nhiều khán giả 8X, 9X.

Kể từ đó tới nay, Song Hye Kyo tiếp tục củng cố vị thế vững chắc ở showbiz qua hàng loạt vai diễn thành công, gây tiếng vang lớn trong các bộ phim đình đám như 1 Cho Tất Cả, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Ngọn Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời, The Glory,...

Dù không nổi bật về chiều cao song bù lại Song Hye Kyo lại sở hữu gương mặt đẹp tuyệt mỹ với làn môi cong gợi cảm, dáng mũi tự nhiên thanh tú. Ngay cả khi chỉ để mặt mộc, cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi “có cánh” từ công chúng. Suốt nhiều năm liền, nữ minh tinh họ Song đã liên tục góp mặt trong danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler (Mỹ) công bố.

Song Hye Kyo giờ đây đã trở thành 1 trong những sao nữ dẫn đầu làn sóng Hallyu sau hàng loạt tác phẩm gây sốt trên diện rộng. Ảnh: X

Về tình duyên, Song Hye Kyo đã trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài chưa tới 2 năm với nam thần hàng đầu xứ kim chi Song Joong Ki. Bên cạnh Song Joong Ki, nữ nghệ sĩ 8X còn từng xác nhận hẹn hò với 2 tài tử Hyun Bin và Lee Byung Hun. Trong cả 2 mối tình với Lee Byung Hun - Hyun Bin, Song Hye Kyo đều chỉ gắn bó với họ trong khoảng hơn 1 năm rồi chính thức “đường ai nấy đi”

Ngoài 3 mối tình công khai, Song Hye Kyo từng vướng nghi vấn hẹn hò hàng loạt nam diễn viên đình đám khác ở Kbiz bao gồm Song Seung Hun, Won Bin, Kim Min Jong, Bi Rain, Kang Dong Won,...

Song Hye Kyo - Song Joong Ki cưới nhau rồi ly hôn chóng vánh. Ảnh: Naver