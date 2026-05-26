Nam nghệ sĩ Việt là Phó giám đốc ra giữa trời nắng gay gắt để tráng trứng trên đầu xe ô tô

Mới đây, nam nghệ sĩ giữ vai trò Phó giám đốc là Minh Tiệp gây chú ý khi chia sẻ đoạn clip ghi lại màn thử nghiệm đặc biệt giữa thời tiết nắng nóng gay gắt.

Theo chia sẻ của Minh Tiệp, anh đặt một chiếc chảo lên nắp xe ô tô suốt khoảng 2 tiếng dưới trời nắng, sau đó thử đập trứng vào để kiểm tra mức độ nóng của bề mặt.

Nam nghệ sĩ hài hước viết: “Trưa nay làm bữa tiệc đứng ngoài trời. 71 độ khi đo trên xe, mình để cái chảo 2 tiếng trên nắp xe, thế là tráng được quả trứng”.

Đi kèm dòng trạng thái là clip và hình ảnh Minh Tiệp trực tiếp đứng giữa trời nắng để thử “tráng trứng” trên chiếc chảo đặt trên nắp ô tô. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, nhất là trong bối cảnh thời tiết nhiều nơi đang nắng nóng gay gắt.

Minh Tiệp bên thành quả của mình.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước mức nhiệt ngoài trời những ngày qua. Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng để lại những bình luận hài hước về màn thử nghiệm của nam nghệ sĩ như: “Mua bánh mì ăn trực tiếp mới sinh động ạ”; “Dã man, thêm lát bánh mì là xong bữa trưa ạ”; “Thêm gói mì tôm anh ơi!”; “Quay thịt xem” hay “Người đứng ngoài trời tầm này cũng phải lật, lật nhanh không thành cháy cạnh luôn ý anh”.

Loạt tương tác dí dỏm khiến bài đăng của Minh Tiệp càng thêm sôi động, đồng thời phản ánh phần nào sự khắc nghiệt của đợt nắng nóng mà nhiều người đang trải qua trong những ngày gần đây.

Minh Tiệp sinh năm 1977, quê Thanh Hóa, từng theo học ngành tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ. Anh bén duyên với công việc tại Đài Truyền hình Việt Nam trước khi chính thức bước vào lĩnh vực phim ảnh từ đầu những năm 2000.

Nam diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim quen thuộc như Cảnh sát hình sự, Thế giới không có đàn bà, Hà Nội, Hà Nội hay Lập trình cho trái tim. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, anh hiện đảm nhiệm vai trò Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Ngoài sự nghiệp, Minh Tiệp được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình êm ấm bên vợ và con gái.