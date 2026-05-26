Vợ tôi chỉ dùng vài mẹo đơn giản mà căn phòng mát hẳn giữa ngày 38 độ: Có cách còn giúp điều hòa đỡ tốn điện

Mùa hè ở Hà Nội có những hôm mới 10 giờ sáng mà nền nhà đã hầm hập hơi nóng. Nhà tôi ở tầng cao, chiều còn bị nắng chiếu trực tiếp nên chỉ cần tắt điều hòa khoảng 15 phút là cảm giác oi bức quay lại ngay.

Những năm trước, cứ bước vào mùa nóng là vợ chồng tôi gần như "sống chung" với điều hòa. Tiền điện tháng nào cũng tăng mạnh. Có tháng nhìn hóa đơn mà cả hai chỉ biết thở dài.

Thế nhưng năm nay, vợ tôi bắt đầu áp dụng vài mẹo làm mát nhà rất đơn giản. Không mua thêm thiết bị đắt tiền, không cải tạo nhà cửa, chỉ là vài thay đổi nhỏ trong cách làm mát không gian sống. Điều khiến tôi bất ngờ là căn phòng thực sự dễ chịu hơn hẳn, nhất là vào buổi trưa và đầu giờ tối.

Vợ tôi lau sàn bằng nước mát rồi mới bật quạt

Việc đầu tiên cô ấy làm là lau sàn bằng cây lau nhà ẩm trước khi bật quạt trần.

Ban đầu tôi còn nghĩ "lau nhà thì liên quan gì đến làm mát", nhưng khoảng 10 phút sau đã thấy khác thật. Nền gạch mát hơn, không khí trong phòng dịu xuống rõ rệt.

Vợ tôi giải thích rằng khi nước bay hơi, nó sẽ hút nhiệt từ môi trường xung quanh. Bật quạt sau khi lau sàn sẽ giúp hơi nước khuếch tán nhanh hơn, từ đó tạo cảm giác mát dễ chịu hơn bình thường.

Những hôm nóng đỉnh điểm, cô ấy còn lau sàn thêm một lần vào đầu giờ chiều – lúc căn nhà bắt đầu giữ nhiệt mạnh nhất.

Dĩ nhiên, cách này không thể thay điều hòa, nhưng đủ để căn phòng đỡ ngột ngạt hơn khá nhiều.

Chỉ một chậu nước trước quạt mà gió mát hơn hẳn

Mẹo thứ hai là đặt một chậu nước lạnh trước quạt đứng.

Có hôm vợ tôi còn bỏ thêm đá viên vào chậu nước rồi bật quạt hướng thẳng vào đó. Luồng gió thổi ra mát hơn hẳn bình thường, đặc biệt trong không gian nhỏ như phòng ngủ hoặc góc làm việc.

Sau này tôi mới biết nguyên lý khá giống quạt điều hòa mini: Không khí đi qua nước lạnh sẽ mang theo hơi mát, giúp giảm cảm giác oi nóng.

Một chi tiết thú vị là vợ tôi còn cho thêm chút muối khi làm đá vì nghe nói đá sẽ lâu tan hơn. Dù không biết hiệu quả đến đâu, nhưng đúng là chậu đá giữ lạnh được lâu hơn bình thường thật.

Điều tôi thích nhất ở mẹo này là… tiết kiệm. Có những hôm chỉ cần dùng quạt và nước đá vào buổi tối là đủ dễ chịu, không nhất thiết phải bật điều hòa cả đêm.

Vợ tôi còn chú ý cả dàn nóng điều hòa

Một hôm tôi thấy cô ấy mang vòi nước ra ban công rồi xịt nhẹ lên dàn nóng điều hòa.

Hỏi ra mới biết cô ấy đọc được rằng khi dàn nóng quá nóng hoặc bám bụi, điều hòa sẽ làm lạnh kém hơn và tốn điện hơn.

Tất nhiên, vợ tôi không xịt trực tiếp vào phần điện mà chỉ làm sạch nhẹ phần lá tản nhiệt bên ngoài. Sau đó còn nhắc tôi phải vệ sinh điều hòa định kỳ vì bụi bẩn cũng khiến máy chạy nặng hơn.

Thực tế, sau khi vệ sinh lại điều hòa và giữ khu vực dàn nóng thông thoáng hơn, căn phòng đúng là mát nhanh hơn trước.

Không chỉ làm mát nhà, vợ tôi còn thay đổi cả cách sinh hoạt mùa hè

Ngoài những mẹo trên, vợ tôi còn thay vài thói quen nhỏ:

- Kéo rèm chống nắng từ trưa đến khoảng 4 giờ chiều

- Hạn chế bật nhiều thiết bị điện cùng lúc

- Dùng ga giường màu sáng thay vì màu tối

- Để thêm cây xanh ở ban công

- Ưu tiên bật quạt trước rồi mới bật điều hòa

Thoạt nhìn đều là những việc rất nhỏ, nhưng cộng lại khiến căn nhà dễ chịu hơn hẳn.

Điều thú vị là từ ngày áp dụng những cách này, hóa đơn điện nhà tôi cũng "dễ thở" hơn. Không giảm mạnh, nhưng ít nhất không còn tăng vọt như những mùa hè trước.

Những mẹo nhỏ giúp cơ thể đỡ nóng hơn

Ngoài chuyện làm mát căn phòng, vợ tôi còn rất chú ý tới cảm giác cơ thể trong mùa nóng.

Cô ấy thường dùng sữa tắm có bạc hà, để sẵn khăn lạnh trong tủ mát và ăn nhiều trái cây chứa nước như dưa hấu, cam, dưa chuột.

Đặc biệt, dưa chuột thái lát vừa được dùng để ăn giải nhiệt, vừa có thể đắp mặt sau khi đi nắng về.

Nhiều lúc tôi thấy mùa hè đúng là dễ khiến người ta cáu gắt và mệt mỏi hơn bình thường. Nhưng chỉ cần căn nhà mát hơn một chút, ngủ ngon hơn một chút, cảm giác cả ngày cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.