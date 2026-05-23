Công khai bí mật của Sơn Tùng M-TP

Tối 23/5, cộng đồng SKY như "ngồi trên đống lửa" khi Sơn Tùng M-TP bất ngờ đăng tải poster công bố dự án Come My Way và xác nhận màn hợp tác với rapper đình đám nước Mỹ Tyga. Chỉ với vài dòng thông báo ngắn gọn cùng visual đậm chất US-UK, nam ca sĩ ngay lập tức khiến MXH bùng nổ bởi đây được xem là một trong những cú bắt tay quốc tế đáng chú ý nhất của Vpop trong năm 2026.

Poster chính thức của Sơn Tùng M-TP công bố hợp tác cùng nam rapper Tyga trong dự án comeback với MV Come My Way

Theo thông tin được công bố, Come My Way sẽ phát hành đồng thời trên các nền tảng nhạc số toàn cầu vào lúc 20h ngày 28/5 theo giờ Việt Nam. Điều khiến netizen chú ý nhiều nhất chính là cái tên Tyga. Nam rapper sinh năm 1989 là một trong những gương mặt quen thuộc của hip-hop Mỹ với loạt hit từng làm mưa làm gió như Taste, Rack City hay Loyal. Việc một nghệ sĩ Vpop kết hợp trực tiếp với rapper sở hữu tầm ảnh hưởng lớn tại thị trường Mỹ được xem là bước tiến khá táo bạo. Bên cạnh đó, Tyga cũng từng hợp tác với nghệ sĩ Việt là rapper Pháo trong bản hit 2 Phút Hơn (Make It Hot) phát hành vào tháng 7/2021.

Đây không phải lần đầu Sơn Tùng M-TP tạo nên cú bắt tay xuyên biên giới gây chú ý. Trước đó, giọng ca sinh năm 1994 từng khiến làng nhạc châu Á xôn xao khi hợp tác cùng Snoop Dogg trong bản hit Hãy Trao Cho Anh. MV này từng tạo hiệu ứng cực lớn, giúp tên tuổi Sơn Tùng phủ sóng mạnh mẽ trên truyền thông quốc tế và trở thành một trong những màn collab hiếm hoi giữa nghệ sĩ Việt với biểu tượng hip-hop Mỹ thời điểm đó.

Sơn Tùng và rapper Snoop Dogg trong dự án hợp tác Hãy Trao Cho Anh

Nếu như Hãy Trao Cho Anh mang màu sắc Latin và giải trí đại chúng thì Come My Way lại đang khiến khán giả tò mò bởi concept thời thượng, đậm chất urban pha hơi hướng high fashion. Chỉ riêng poster công bố cũng đủ cho thấy Sơn Tùng tiếp tục theo đuổi hình ảnh toàn cầu hóa với cách xây dựng visual và branding ngày càng tiệm cận nghệ sĩ quốc tế.

Một chi tiết khác được cư dân mạng đặc biệt chú ý là cả Sơn Tùng M-TP lẫn Tyga đều có gốc gác Việt Nam. Dù phát triển sự nghiệp trong hai môi trường văn hóa khác nhau, màn kết hợp lần này vẫn tạo cảm giác như một cú “giao thoa DNA Việt” thú vị giữa hai nghệ sĩ đang hoạt động ở hai thị trường âm nhạc lớn. Chính yếu tố này khiến Come My Way không đơn thuần là một bản collab East meets West thông thường mà còn mang màu sắc kết nối văn hóa khá đặc biệt.

Trong nhiều năm qua, Sơn Tùng M-TP liên tục cho thấy tham vọng mở rộng ảnh hưởng ra thị trường quốc tế. Anh từng trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Global Excl. US, sở hữu kênh YouTube vượt mốc 10 triệu subscribers cùng hàng tỷ lượt xem. Trên Spotify, các sản phẩm của nam ca sĩ cũng ghi nhận lượng stream thuộc hàng top của Vpop.

Về phía Tyga, rapper này vừa có màn trở lại mạnh mẽ trong năm 2025 với album NSFW, đồng thời tiếp tục lưu diễn quốc tế thông qua Red Light Tour do Live Nation sản xuất. Việc Tyga nhận lời góp mặt trong sản phẩm của một nghệ sĩ Việt Nam vì thế càng khiến dự án Come My Way nhận được nhiều sự chú ý hơn từ cộng đồng yêu nhạc quốc tế.

Hiện tại, dù chưa hé lộ teaser audio hay concept MV chính thức, nhưng chỉ riêng thông tin Sơn Tùng M-TP kết hợp cùng Tyga đã đủ biến Come My Way trở thành một trong những màn comeback được mong chờ nhất cuối tháng 5 này. Với những gì nam ca sĩ từng tạo ra ở các dự án trước, khán giả đang kỳ vọng đây sẽ tiếp tục là một cú nổ lớn tiếp theo của Vpop trên đường đua quốc tế.