Lời khuyên thấm thía của danh ca Ngọc Sơn cho đàn em sau khi đi xét nghiệm ma túy

Giữa lúc những tin đồn thất thiệt về việc sử dụng chất kích thích lan truyền trên mạng xã hội, danh ca Ngọc Sơn đã có hành động gây chú ý khi trực tiếp đến bệnh viện xét nghiệm ma túy và công khai toàn bộ quá trình trên livestream. Không chỉ chứng minh sự trong sạch của bản thân, nam danh ca còn khiến nhiều khán giả xúc động bởi cách ứng xử điềm tĩnh cùng lời khuyên đầy thấm thía dành cho đàn em.

Quế Vân là người em thân thiết với Ngọc Sơn

Mới đây, ca sĩ Quế Vân đã chia sẻ những dòng tâm sự dài về người anh thân thiết trong nghề. Cô viết: “Anh Ba của em chưa bao giờ làm em thất vọng. Anh là người có tâm có đức. Sống luôn chăm lo cho đàn em, có hiếu với cha mẹ. Hồi bé em luôn được anh Ba dạy bảo". Nữ ca sĩ còn tiết lộ chính Ngọc Sơn là người đặt cho mình biệt danh “Tám Ngố”.

Không giấu được sự bức xúc khi đàn anh bị réo tên trong những tin đồn tiêu cực, Quế Vân nhắn nhủ: "Anh Ba mãi đỉnh. Sao bọn họ lại dám đồn về anh chứ?". Trước sự bênh vực của đàn em, Ngọc Sơn lại chọn cách phản hồi nhẹ nhàng và điềm đạm.

Nam danh ca nhắn nhủ: "Em gái phải noi gương anh Ba. Anh nói gì mình cũng nhịn, chứng minh bằng hành động, nhẹ nhàng rồi mọi người lại thương mình thôi. Không có gì hết. Cuộc đời anh rất nhiều chuyện hiểu lầm như vậy xảy ra mà".

Tin nhắn giữa Quế Vân và Ngọc Sơn

Lời khuyên ngắn gọn nhưng cho thấy cách ứng xử điềm tĩnh của Ngọc Sơn sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Thay vì tranh cãi hay đôi co trên mạng xã hội, anh chọn cách chứng minh bằng hành động cụ thể.

Chiều 22/5, Ngọc Sơn đã trực tiếp đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để thực hiện xét nghiệm chất kích thích sau khi xuất hiện những lời đồn vô căn cứ trên mạng xã hội. Nam ca sĩ livestream toàn bộ quá trình và khẳng định: "Cây ngay không sợ chết đứng. Mình trong sạch thì việc gì phải ngại".

Ngọc Sơn chủ động đến bệnh viện xét nghiệm ma túy

Đồng hành cùng Ngọc Sơn có ca sĩ Quách Tuấn Du và một người em công tác trong ngành công an. Quách Tuấn Du cho biết nhiều bầu show đã gọi điện hỏi thăm tình hình của đàn anh vì những thông tin lan truyền trên mạng xã hội gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc biểu diễn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xét nghiệm, Ngọc Sơn công khai kết quả âm tính với nhiều chất cấm. Nam danh ca còn tuyên bố mạnh mẽ rằng nếu phát hiện bản thân sử dụng chất kích thích, anh sẵn sàng "không bước lên sân khấu nữa".