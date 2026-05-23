Hàng mì vằn thắn “chảnh” hơn 40 năm được NSƯT Chí Trung mê mẩn: Xin thêm thịt, xá xíu thoải mái nhưng nhất quyết không cho thêm nước dùng

Theo Bích Ngọc | 23-05-2026 | Lifestyle

Tồn tại từ năm 1979, quán mì vằn thắn trên phố Hòa Mã là địa chỉ quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách Hà Nội. Ngoài sợi mì tươi mềm và nước dùng đậm vị, quán còn nổi tiếng bởi “luật bất thành văn”: khách có thể xin thêm topping nhưng gần như không thể xin thêm nước dùng.

Mì vằn thắn là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa nhưng đã được biến tấu để phù hợp với khẩu vị người Việt, dần trở thành một phần quen thuộc trong ẩm thực Hà Nội. Tại Thủ đô, nhiều hàng mì vằn thắn lâu năm được thực khách biết tới như mì vằn thắn Phương Béo, Hải Yến, Đinh Liệt hay An Nam. Trong đó, quán mì vằn thắn ở số 100 Hòa Mã là địa chỉ được nhiều người nhắc tên bởi hương vị riêng cùng kiểu bán hàng “có một không hai”.

Quán nằm ở đoạn ngã ba Hòa Mã - Phùng Khắc Khoan, mở cửa từ khoảng 6h sáng nhưng thường chỉ bán đến khoảng 9h30 là hết hàng. Nơi đây từng được Chí Trung nhiều lần ghé ăn và chia sẻ trên trang cá nhân.

Trong video review, nam nghệ sĩ hài hước gọi đây là “hàng mì rất chảnh” bởi khách có thể xin thêm mì, thêm thịt xá xíu hay sủi cảo nhưng gần như không thể xin thêm nước dùng. Theo chia sẻ của anh, quán chỉ chuẩn bị lượng nước dùng vừa đủ để bán theo từng suất trong ngày, không nấu dư để bán thêm. Vì vậy, dù nhiều khách muốn xin thêm nước, chủ quán vẫn thường từ chối để đảm bảo hương vị và định lượng của mỗi bát mì.

NSƯT Chí Trung nhận xét nước dùng tại đây có vị ngọt thanh nhưng đậm đà, không gắt vị mì chính. Anh ví von “khéo có cả một đầm tôm trong này” để nói về độ ngọt tự nhiên của nước dùng. Bên cạnh đó, sợi mì tươi mềm, phần nước dùng hơi sánh cùng há cảo thơm ngon cũng là điểm khiến quán ghi dấu với thực khách.

Không chỉ được nghệ sĩ nổi tiếng yêu thích, quán mì vằn thắn Hòa Mã còn nhận nhiều đánh giá tích cực trên các nền tảng review ẩm thực. Nhiều thực khách cho biết đây là một trong những hàng mì vằn thắn lâu năm đáng thử tại Hà Nội, gây ấn tượng bởi hương vị ổn định suốt nhiều năm.

Theo chia sẻ của một người dân sống tại khu phố Hòa Mã hơn 20 năm, quán gần như gắn liền với tuổi thơ của nhiều cư dân quanh khu vực. Dù trải qua thời gian dài hoạt động, hương vị mì vẫn giữ được nét đặc trưng riêng. Người này cho biết quán mở từ rất sớm, có hôm chưa tới 9h đã hết sạch vì lượng khách quá đông.

Điểm được nhiều thực khách nhắc tới nhiều nhất là sợi mì tươi mềm, được làm theo kiểu thủ công nên có độ dai vừa phải, khác với nhiều nơi sử dụng mì công nghiệp. Nước dùng được đánh giá thơm, ngọt thanh nhưng vẫn đậm vị. Một số người nhận xét quán không có quá nhiều topping như các hàng mì vằn thắn hiện nay, không phục vụ tôm tươi, trứng hay há cảo chiên, song bù lại các nguyên liệu như gan, xá xíu, sủi cảo đều được chế biến vừa miệng.

Bên cạnh những lời khen về chất lượng món ăn, nhiều thực khách cũng cho rằng không gian quán khá nhỏ, đông khách nên chỗ ngồi hơi chật và đôi lúc phải chờ lâu. Quán hoạt động theo kiểu tự phục vụ là chính. Tuy nhiên, với nhiều người, hương vị của bát mì đủ để “gây thương nhớ”, khiến họ vẫn quay lại ăn thường xuyên sau nhiều năm.

Một số review còn chấm quán ở mức 9/10 nhờ nước dùng đậm đà, nguyên liệu được lựa chọn kỹ và mức giá tương đối hợp lý so với chất lượng. Giá mỗi bát dao động khoảng 50.000 - 70.000 đồng, nhiều thực khách gợi ý nên gọi thêm quẩy ăn kèm để món ăn trọn vị hơn.

Giữa rất nhiều hàng mì vằn thắn lâu năm ở Hà Nội, quán nhỏ trên phố Hòa Mã vẫn giữ được sức hút riêng nhờ hương vị ổn định suốt nhiều thập kỷ. Không cầu kỳ topping, không gian cũng chẳng rộng rãi, nhưng chính sợi mì tươi mềm cùng bát nước dùng đậm đà đã khiến nhiều thực khách sẵn sàng dậy sớm, xếp hàng để thưởng thức trước khi quán hết sạch chỉ sau vài tiếng mở bán.

Hot boy lai Việt - Pháp - Ý Bách Buquen xuất hiện trên tài khoản Instagram chính thức gần 700 triệu follower

