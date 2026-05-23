Thần thái chuẩn "tiểu thư" của mẹ bỉm Doãn Hải My: Chân dài nuột nà, nhan sắc đỉnh cao như thời thi hoa hậu

Mới đây, Doãn Hải My lại một lần nữa khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên" khi khoe trọn sắc vóc dáng nuột sau sinh. Nhìn gu thời trang thanh lịch cùng đôi chân dài miên man của bà xã Đoàn Văn Hậu, nhiều người cứ ngỡ cô nàng vẫn đang trong thời kỳ son rỗi lúc tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Rất lâu rồi, kể từ khi cưới Văn Hậu năm 2023 và sinh bé Lúa đầu lòng, Hải My mới lại trở về với diện mạo tiểu thư này.

Trong khung hình mới nhất, Doãn Hải My xuất hiện với phong cách dịu dàng đặc trưng. Cô nàng khéo léo chọn bộ trang phục nnền nã, kết hợp cùng chiếc mũ cói nhẹ nhàng mang đậm hơi thở mùa hè. Thiết kế này không chỉ tôn lên vòng eo thon gọn mà còn giúp người đẹp khéo léo phô diễn đôi chân dài nuột nà, thon gọn.

Dù đã gia nhập hội "mẹ bỉm một con", người đẹp sinh năm 2001 vẫn duy trì được sắc vóc vô cùng thanh thoát. Thần thái rạng rỡ, tự tin cùng bờ vai trần mảnh dẻ của cô nàng nhanh chóng nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ. Hình ảnh mới này của Doãn Hải My gợi nhớ mạnh mẽ đến thời điểm cô nàng chinh chiến tại sân chơi Hoa hậu Việt Nam 2020. Khi đó, cô gái 19 tuổi đã gây bão truyền thông nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, thuần khiết đúng chuẩn tiểu thư Hà Thành cùng học vấn "khủng". Sau vài năm, dù đã trải qua bước ngoặt kết hôn và làm mẹ, nhan sắc của Hải My không hề giảm sút mà trái lại ngày càng mặn mà, cuốn hút và nhuận sắc hơn xưa.

Cưới Văn Hậu, sự đằm thắm của người phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân đã tạo nên một Doãn Hải My đầy sức hút ở thời điểm hiện tại. Cuộc sống viên mãn bên cầu thủ sinh năm 1999 và thiên chức làm mẹ dường như chính là "liều thuốc bổ" tuyệt vời nhất giúp nhan sắc của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 ngày càng thăng hạng đỉnh cao.

Hiện tại, ngoài việc chăm sóc tổ ấm nhỏ, Hải My còn đang theo học thạc sĩ Luật. Dù tất bật với công việc cá nhân nhưng mỗi trận đấu của Văn Hậu, nàng WAG sinh năm 2001 đều xuất hiện trên sân cổ vũ chồng. Động lực từ gia đình giúp Văn Hậu có sự trở lại mạnh mẽ sau chấn thương, góp công cùng CLB CAHN lên ngôi vô địch V.League 2025/26 sớm 3 vòng đấu.