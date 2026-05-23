Việt Nam có nam thần thủ khoa Đại học ngành Thú y: Visual cực phẩm, nhân cách vàng nhưng sự nghiệp nhạt nhòa khó hiểu

Từng là thủ khoa, ghi điểm tuyệt đối nhờ nhân cách vàng

Isaac từ lâu đã ghi dấu ấn trong lòng công chúng là một trong những nghệ sĩ nam vẹn toàn của làng giải trí Việt. Xuyên suốt hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ luôn duy trì hình ảnh sạch, nói không với ồn ào và được đánh giá cao về thái độ làm nghề.

Thời gian gần đây, tên tuổi Isaac bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội, không phải qua một dự án nghệ thuật mà đến từ những câu chuyện đời thường. Cộng đồng mạng liên tục truyền tay nhau những bài đăng chia sẻ về thành tích học tập đáng nể cũng như cách cư xử tinh tế của giọng ca sinh năm 1988.

Nhiều người bất ngờ khi biết trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật, Isaac từng là thủ khoa toàn khóa ngành Bác sĩ thú y của Đại học Cần Thơ. Đáng chú ý, anh từng nhận được học bổng Thạc sĩ sang Nhật Bản tu nghiệp nhưng đã quyết định từ bỏ để theo đuổi đam mê ca hát. Thông tin này khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ trước nền tảng học vấn vững chắc của nam ca sĩ.

Bên cạnh mác thủ khoa, Isaac còn nhận về cơn mưa lời khen nhờ tính cách ấm áp và chỉ số EQ cao. Không chỉ tinh tế trong giao tiếp xã hội, nam ca sĩ còn nổi tiếng là người cháu hiếu thảo. Chính sự chân thành và lối sống mộc mạc này đã góp phần xây dựng nên một hình tượng Isaac vẹn toàn, ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng.

Thủ lĩnh nhóm nhạc thành công nhất Vpop

Nhìn lại chặng đường nghệ thuật, Isaac có một khởi đầu vô cùng thuận lợi. Ngày 16 tháng 12 năm 2010, anh chính thức ra mắt với vai trò trưởng nhóm kiêm giọng ca chính của 365daband dưới sự dẫn dắt của Ngô Thanh Vân. Đội hình năm thành viên nhanh chóng thổi một làn gió mới vào thị trường nhạc Việt thời điểm đó. Nhóm chào sân ấn tượng bằng sản phẩm Awakening mang đậm chất Hip-hop và Dance, kết hợp cùng vũ đạo mạnh mẽ, đồng đều.

Giai đoạn sau đó, 365daband liên tục gặt hái thành công với các bản hit như Oh My Love, Music In Me, Saigon Here We Come hay Nơi Anh Không Thuộc Về. Đặc biệt, ca khúc Hai Cô Tiên ra mắt năm 2015 đã tạo nên một trào lưu vũ đạo lan truyền mạnh mẽ. Đỉnh cao sự nghiệp của nhóm phải kể đến hiện tượng nhạc phim Bống Bống Bang Bang. Bản hit mang âm hưởng dân gian đương đại này đã phá vỡ mọi kỷ lục Vpop, trở thành video âm nhạc đầu tiên của Việt Nam vượt mốc 500 triệu lượt xem trên YouTube, củng cố vững chắc danh xưng nhóm nhạc nam thành công nhất lịch sử nhạc Việt của 365daband.

Sau khi nhóm quyết định ngừng hoạt động để các thành viên phát triển cá nhân, Isaac bước vào con đường solo và liên tục làm mới mình. Anh thử sức với nhiều phong cách từ Pop Ballad êm ái, R&B đến Dance sôi động. Các ca khúc như Yêu Không Nghỉ Phép, Anh Sẽ Về Sớm Thôi hay Vượt Qua Everest đều thể hiện màu sắc âm nhạc hiện đại, bắt tai. Nam ca sĩ cũng từng để lại dấu ấn mạnh mẽ tại cuộc thi Hòa Âm Ánh Sáng năm 2015.

Tuy nhiên, dù phát hành sản phẩm đều đặn và có phong độ biểu diễn ổn định, chặng đường solo của Isaac vẫn bị đánh giá là khá an toàn, chưa tạo ra được sức ảnh hưởng khổng lồ như thời kỳ anh còn gắn bó với 365daband.

Bùng nổ ở Anh Trai Say Hi nhưng vẫn thiếu hit để bức phá

Năm 2024 đánh dấu một bước ngoặt lớn trên con đường hoạt động nghệ thuật của Isaac khi anh quyết định tham gia chương trình thực tế Anh Trai Say Hi. Sân chơi này đã giúp nam ca sĩ phá bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc nam thần nghiêm túc, xa cách thường thấy. Khán giả được nhìn thấy một Isaac hài hước, lăn xả và cực kỳ hòa đồng khi tương tác cùng dàn nghệ sĩ đàn em. Sự chân thật này giúp anh thu hút thêm lượng lớn người hâm mộ thuộc thế hệ Gen Z.

Về mặt chuyên môn, Anh Trai Say Hi là nơi Isaac phô diễn trọn vẹn đẳng cấp của một thần tượng dạn dày kinh nghiệm. Từ giọng hát, vũ đạo đến khả năng làm chủ sân khấu, anh đều hoàn thành xuất sắc. Những tiết mục có sự góp mặt của Isaac như Ngáo Ngơ, Gọi Cho Anh, Hút hay Tình Cuối Cùng liên tục lọt top thịnh hành. Việc ghi tên vào Top 5 chung cuộc là minh chứng rõ nét cho sức hút và bản lĩnh của cựu trưởng nhóm 365.

Sở hữu bệ phóng truyền thông khổng lồ hậu chương trình, công chúng kỳ vọng Isaac sẽ nhanh chóng tung ra một siêu phẩm âm nhạc để tận dụng triệt để sức nóng. Dù vậy, chặng đường sau đó của anh lại tỏ ra khá im ắng. Gần đây, nam ca sĩ phát hành ca khúc Tâm Ý Đổi Thay. Mặc dù nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng người hâm mộ trung thành, sản phẩm này chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa rộng rãi, mức độ thảo luận trên các nền tảng cũng khá khiêm tốn.

Tâm Ý Đổi Thay - Isaac ft. YEOLAN

Sau chuỗi hoạt động sôi nổi, Isaac hiện đang sở hữu nhiều lợi thế từ ngoại hình, kỹ năng biểu diễn, lượng người hâm mộ đông đảo cùng hiệu ứng truyền thông tích cực. Khán giả và truyền thông hiện vẫn đang trông chờ vào những dự án âm nhạc cá nhân tiếp theo của nam ca sĩ trên bản đồ nhạc Việt trong thời gian tới.

