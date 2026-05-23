Mỹ nhân Việt cả đời đi casting phim là auto trượt, lên đời nhờ được Trấn Thành tuyển thẳng qua một cuộc gọi

Có thể nói, 2026 là 1 năm thành công đối với Quỳnh Anh Shyn khi cô nàng không chỉ debut với tư cách là một ca sĩ chuyên nghiệp, mà còn gây ấn tượng trong bộ phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành. Góp mặt trong bom tấn hot nhất dịp lễ Tết 2026, Quỳnh Anh Shyn vào vai Trúc duyên dáng, lém lỉnh, góp phần tạo nên tiếng cười xuyên suốt bộ phim. Dù chỉ là nhân vật phụ, Trúc hay Quỳnh Anh Shyn vẫn để lại dấu ấn lớn trong lòng khán giả.

Mới đây, Quỳnh Anh Shyn đã có những chia sẻ đáng chú ý về cơ duyên với Trấn Thành và Thỏ Ơi!!, cũng như sự nghiệp diễn xuất của mình. Quỳnh Anh Shyn cho biết cô từng có khoảng thời gian rất muốn quay lại điện ảnh nhưng liên tục thất bại ở các buổi casting. “Những vai mà em đóng là em được tuyển thẳng thôi. Tại vì em đi casting em hay bị trượt. Em cũng có một đợt rất thích đóng phim và muốn quay lại điện ảnh lắm. Nhưng mà cứ casting rồi trượt, trượt, trượt mãi. Sau đó em nghĩ: ‘Hay thôi, bây giờ đóng trượt quá thì mình tự làm phim đi’.

Mà cũng trục trặc mãi, nên em thấy thôi giờ trục trặc quá thì quay lại thời trang đi, biết đâu lại hợp hơn. Thế là em quay lại thời trang và mọi thứ cũng ổn hơn thật. Rồi sau đó em quay lại đóng phim cũng là nhờ anh Thành gọi điện: ‘A lô em ơi, anh muốn em đóng một vai trong này buồn cười, hài lắm em ạ. Nhưng mà phải suy nghĩ’", Quỳnh Anh Shyn bộc bạch.

Sau khi đọc kịch bản và trao đổi kỹ hơn với nam đạo diễn, cô bị thuyết phục bởi cách xây dựng nhân vật khác biệt và quyết định nhận lời tham gia. "Em nghe xong thì nghĩ chắc kiểu vai hơi tâm lý, kinh dị gì đó. Em còn không hiểu 'hoạt hình' là như thế nào luôn. Sau đó anh ấy mới giải thích dần dần cho em hiểu. Hai hôm sau là em lên đọc kịch bản luôn, kiểu được tuyển thẳng luôn ấy chị. Chứ nếu phải casting thì em nghĩ chắc em cũng trượt thôi.

Tại vì lúc tập thoại em vẫn quen kiểu đóng phim hồi xưa, hay suy nghĩ nhiều này kia. Còn anh Thành thì muốn mọi thứ phải tự nhiên. Nhiều khi trong một phân đoạn của em, nhân vật Mai Lan Cúc Trúc không có một câu thoại nào hết. Trong kịch bản thì thoại của Mai Lan Cúc Trúc chắc mỗi người có hai câu thôi, mà còn rất vô tri nữa. Nhưng anh ấy lại sáng tạo thêm rất nhiều", nữ fashionista chia sẻ thêm.

Quỳnh Anh Shyn bật mí quá trình làm phim gần như tự ứng biến dựa trên hội thoại giữa các diễn viên. "Có những lúc lên phân cảnh, anh ấy bảo: ‘Bây giờ công việc của em là cứ quan sát tất cả mọi thứ rồi bình luận như kiểu em đang ở Em Xinh season 2 ấy’. Em nghe xong hoang mang lắm, kiểu: ‘Ui anh ơi, giờ em phải làm sao?’. Tự nhiên mình cũng bị áp lực. Nhưng anh ấy nói là vì mỗi lần xem Em Xinh, lâu lâu em hay buột miệng ra vài câu hơi... thúi thúi một chút. Và anh ấy cần đúng cái cá tính đó ở Thỏ Ơi!!.”