Hot boy lai Việt - Pháp - Ý Bách Buquen xuất hiện trên tài khoản Instagram chính thức gần 700 triệu follower

“24 Hours in Cannes” - đoạn reel vừa được đăng tải trên tài khoản Instagram chính thức - đang khiến cộng đồng mạng chú ý khi nhân vật xuất hiện trong video là Bách Buquen - hot boy mang ba dòng máu Việt, Pháp và Ý.

Video ghi lại hành trình 24 giờ của Bách Buquen tại Cannes, thành phố nổi tiếng ở miền Nam nước Pháp, nơi diễn ra Liên hoan phim Cannes thường niên. Reel mở đầu bằng cảnh nam influencer thức dậy trong khách sạn, sau đó là loạt khoảnh khắc đi dạo đường phố, thay đồ, xuất hiện tại các địa điểm mang màu sắc thời trang và lifestyle đặc trưng của Cannes.

Dù chỉ có thời lượng ngắn, đoạn clip nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Nhiều khán giả quốc tế để lại bình luận về ngoại hình, thần thái và phong cách của Bách Buquen. Một số tài khoản gọi anh là “fashion boy”, trong khi nhiều người khác nhận xét visual của nam influencer mang màu sắc khá giống các model trẻ châu Âu.

Điều khiến cộng đồng mạng Việt chú ý hơn cả là việc reel này được đăng trực tiếp trên tài khoản Instagram tích xanh chính thức, có gần 700.000 người theo dõi. Đây là tài khoản đại diện cho nền tảng Instagram toàn cầu và sở hữu lượng followers thuộc hàng cao nhất thế giới. Những nội dung xuất hiện trên đây thường là các xu hướng, creator hoặc nhân vật đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế.

Với giới làm social media và influencer marketing, việc được Instagram đăng tải được xem là một lợi thế lớn về mặt truyền thông. Chỉ một reel xuất hiện trên tài khoản này cũng đủ giúp creator tiếp cận hàng trăm triệu người dùng trên toàn cầu.

Với giới làm social media và influencer marketing, việc được Instagram đăng tải được xem là một lợi thế lớn về mặt truyền thông. Bách Buquen sẽ có cơ hội tiếp cận hàng trăm triệu người dùng trên toàn cầu.

Thực tế, cái tên Bách Buquen thực tế không còn quá xa lạ với cộng đồng thời trang và mạng xã hội quốc tế. Nam influencer sinh năm 2006 đã có lượng theo dõi lớn trên TikTok và Instagram từ khá sớm, đặc biệt trong nhóm khán giả Gen Z yêu thích fashion content và internet culture.

Bách Buquen sở hữu ngoại hình lai Tây với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, mái tóc dài đặc trưng cùng phong cách phi giới tính. Anh thường xuất hiện với layout trang điểm đậm, trang phục oversized hoặc các outfit mang màu sắc high fashion.

Khác với nhiều creator phát triển theo hướng nội dung hài hước hoặc đời sống cá nhân, Bách Buquen xây dựng hình ảnh theo format fashion influencer khá rõ rệt. Nội dung của anh chủ yếu xoay quanh thời trang, hình ảnh thị giác và lifestyle. Nhiều video được quay như một fashion film ngắn với màu sắc điện ảnh và nhịp dựng nhanh.

Điều này giúp content của Bách Buquen dễ tiếp cận khán giả quốc tế hơn vì không phụ thuộc quá nhiều vào ngôn ngữ. Phần lớn video của anh tập trung vào hình ảnh, thần thái, nhạc nền và bối cảnh.

Lướt qua Instagram của Bách Buquen, có thể thấy tài khoản này được xây dựng gần giống các fashion KOL quốc tế. Feed mang màu tối giản, nhiều ảnh outfit, khách sạn, đường phố châu Âu và các khoảnh khắc đời thường được xử lý theo kiểu editorial.

Dù chỉ có hơn 60 bài đăng, Bách Buquen hiện sở hữu khoảng 4,7 triệu followers trên Instagram. Nhiều reel của anh đạt vài triệu tới hàng chục triệu lượt xem. Một trong những clip viral nhất là video hóa trang thành Joker tại ga tàu điện, thu hút hơn 22 triệu views. Ngoài ra, video tương tác với người lạ ở tàu điện châu Âu cũng đạt gần 38 triệu lượt xem trên Instagram.

Nhiều người nhận xét content của Bách Buquen mang màu sắc pha trộn giữa fashion influencer, internet boy và lifestyle creator. Anh vẫn quay video bằng điện thoại, bắt trend hoặc dùng các góc quay đời thường nhưng phần hình ảnh luôn được chăm chút khá kỹ. Tài khoản Instagram của nam influencer cũng thường xuất hiện các outfit suit, leather jacket, trang sức hoặc những khung hình mang màu sắc luxury lifestyle. Đây cũng là kiểu hình ảnh đang khá phổ biến trong cộng đồng fashion creator Gen Z quốc tế.

Hiện tại, lượng người theo dõi của Bách Buquen không chỉ đến từ Việt Nam mà trải rộng ở nhiều quốc gia. Điều này phần nào lý giải vì sao các video của anh thường có lượng bình luận quốc tế khá lớn.Phong cách phi giới tính của Bách Buquen cũng từng tạo nhiều tranh luận trên mạng xã hội Việt Nam. Một số người cho rằng hình ảnh của anh khá khác biệt với chuẩn nam tính truyền thống.

Tuy nhiên, nhóm khán giả trẻ lại xem đây là phong cách thời trang phổ biến của thế hệ Gen Z quốc tế hiện nay.Trong vài năm gần đây, xu hướng genderless fashion và aesthetic mang màu sắc internet culture phát triển mạnh trên TikTok lẫn Instagram. Những creator có ngoại hình nổi bật, hình ảnh rõ màu sắc cá nhân thường dễ tạo độ nhận diện trên mạng xã hội hơn.

Việc xuất hiện trên tài khoản Instagram chính thức vì thế được xem là dấu mốc đáng chú ý với Bách Buquen. Đây không chỉ là câu chuyện viral thông thường mà còn cho thấy hình ảnh của nam influencer đang được các nền tảng quốc tế chú ý nhiều hơn.

Trước Bách Buquen, từng có nhiều người Việt Nam được Instagram toàn cầu đăng tải nội dung, chủ yếu thuộc lĩnh vực nhiếp ảnh nghệ thuật.Nổi bật nhất là nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt với bức ảnh về nghề làm hương tại làng Quảng Phú Cầu, Hà Nội. Tác phẩm này từng tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội quốc tế khi được Instagram chia sẻ trên tài khoản chính thức.Ngoài ra, các nhiếp ảnh gia như Đình Việt, Nguyễn Hoàng Linh hay Khánh Phan cũng từng được cộng đồng sáng tạo quốc tế chú ý nhờ những bộ ảnh về thiên nhiên và con người Việt Nam. Tuy nhiên, trường hợp của Bách Buquen có phần khác biệt vì anh hoạt động với vai trò fashion influencer và social media creator thay vì nhiếp ảnh gia.

Cannes cũng là nơi thường xuyên xuất hiện các ngôi sao, fashion influencer và creator nổi tiếng toàn cầu. Vì vậy, việc một gương mặt gốc Việt xuất hiện trong reel chính thức liên quan tới Cannes nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng Việt Nam.Hiện tại, Bách Buquen được xem là một trong những fashion influencer/KOL gốc Việt có độ nhận diện khá mạnh trên Instagram quốc tế, đặc biệt trong nhóm người dùng trẻ yêu thích thời trang và social media culture.