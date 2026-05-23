Kết quả xét nghiệm ma túy của danh ca Ngọc Sơn

Theo Tuệ Anh | 23-05-2026 - 08:45 AM | Lifestyle

Động thái nhanh chóng và minh bạch của Ngọc Sơn nhận được sự chú ý lớn từ công chúng.

Gần đây, danh ca Ngọc Sơn bất ngờ bị réo tên trên nhiều diễn đàn bàn chuyện showbiz sau khi một đoạn clip cũ ghi lại cảnh giao lưu giữa nam ca sĩ và khán giả được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội.

Trong đoạn video, một số cư dân mạng cho rằng Ngọc Sơn có biểu hiện khác lạ như trợn mắt, thiếu bình tĩnh và liên tục nhai thứ gì đó khi trò chuyện. Từ đó, nhiều đồn đoán tiêu cực liên quan đến đời tư của nam danh ca xuất hiện, khiến không ít khán giả hoang mang.

Ngọc Sơn chủ động đến bệnh viện xét nghiệm ma túy

Trước những thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, Ngọc Sơn đã nhanh chóng có động thái lên tiếng để bảo vệ danh dự cũng như hình ảnh cá nhân. Nam ca sĩ chủ động đến Bệnh viện Gia Định, TP.HCM để thực hiện xét nghiệm ma túy nhằm chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Theo chia sẻ từ Ngọc Sơn, ngay sau khi nghe những tin đồn xuất hiện trên mạng xã hội, anh đã chủ động trình báo với công an phường để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy trình. Sau đó, nam danh ca đến bệnh viện tiến hành kiểm tra và xét nghiệm các chất ma túy.

Nam danh ca công khai tờ kết quả xét nghiệm

Kết quả xét nghiệm cho thấy Ngọc Sơn âm tính với tất cả các loại ma túy. Nam ca sĩ cũng trực tiếp cầm tờ kết quả xét nghiệm xuất hiện trước truyền thông để công khai thông tin với khán giả.

Động thái nhanh chóng và minh bạch của Ngọc Sơn nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Nhiều khán giả cho rằng việc nam ca sĩ chủ động đi xét nghiệm, đồng thời công khai kết quả là cách ứng xử thẳng thắn giữa lúc xuất hiện nhiều thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Hà Anh Tuấn tài trợ chi phí cho bé gái 2 tuổi ghép gan

Danh tính bác sĩ cứu người trong tình huống khẩn cấp trên chuyến bay lên hot search: Giỏi nghề, cao 1m85 và đẹp trai!

Vì sao nhiều công ty "cấm" nhân viên tiết lộ chuyện lương thưởng?

08:32 , 23/05/2026
