Diệp Lâm Anh lên tiếng nóng

Fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM thời gian qua nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận khi liên tục cập nhật thông tin liên quan đến các chuyên án triệt phá tội phạm và chiến dịch phòng chống ma túy. Giữa lúc nhiều vụ việc liên quan đến chất cấm trở thành tâm điểm chú ý, mọi động thái dưới các bài đăng của fanpage này cũng nhanh chóng thu hút chú ý.

Mới đây, trong một bài đăng thông báo sẽ công bố thêm thông tin mới liên quan đến các đối tượng trong đường dây ma túy, Diệp Lâm Anh bất ngờ để lại bình luận: "Con beat số mấy đây?". Dù không nhắc đến bất kỳ cá nhân nào, màn tương tác này vẫn nhanh chóng bị chụp lại và lan truyền trên hàng loạt diễn đàn mạng xã hội.

Đáng nói, từ một bình luận ngắn, nhiều bài đăng bắt đầu gán ghép tên của những nhân vật khác, cho rằng Diệp Lâm Anh đang "ẩn ý" nhắc tới ai đó giữa thời điểm showbiz liên tục xuất hiện ồn ào liên quan đến chất cấm. Chính điều này khiến câu chuyện nhanh chóng gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Bình luận gây bàn tán của Diệp Lâm Anh

Cho đến tối 22/5, Diệp Lâm Anh đã chính thức lên tiếng để làm rõ sự việc. Chia sẻ với chúng tôi, cô cho biết cô cảm thấy đáng tiếc khi mạng xã hội hiện xuất hiện quá nhiều thông tin tiêu cực bắt nguồn từ suy diễn, cắt ghép và quy chụp thiếu kiểm chứng. Nữ ca sĩ nhận định chỉ từ một comment đơn giản nhưng qua nhiều fanpage giật tít và dẫn dắt, câu chuyện đã bị đẩy đi xa hoàn toàn so với ý nghĩa ban đầu.

Diệp Lâm Anh nhấn mạnh việc cô tương tác với fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM không phải điều bất thường vì từ trước đến nay cô đã nhiều lần theo dõi, ủng hộ các hoạt động của lực lượng phòng chống ma túy. Theo Diệp Lâm Anh, bình luận dưới bài đăng xuất phát từ sự quan tâm tới chiến dịch và công việc của các cán bộ công an chứ không nhắm đến bất kỳ cá nhân nào.

"Tuy nhiên, từ một comment không nhắc tới bất kỳ cá nhân nào, một số page đã cố tình dẫn dắt theo hướng 'ẩn ý', tạo liên tưởng và biến nó thành câu chuyện drama giữa người này với người khác. Đó không phải điều tôi muốn hướng tới", Diệp Lâm Anh chia sẻ.

Diệp Lâm Anh khẳng định bình luận trên fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM xuất phát từ sự theo dõi, ủng hộ các hoạt động của những chiến sĩ công an, không có mục đích hay "ẩn ý" như những thông tin lan truyền

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng mong các fanpage và đơn vị truyền thông tôn trọng tên tuổi, hình ảnh cá nhân của cô, không cố tình đặt tên cô cạnh những câu chuyện không liên quan để tạo tương tác. Đồng thời, Diệp Lâm Anh đề nghị hạn chế sử dụng lại các hình ảnh cũ nhiều năm trước cho mục đích câu view, câu tương tác.

Diệp Lâm Anh thẳng thắn: "Tôi luôn ủng hộ các chiến dịch và hoạt động của lực lượng PC04 trong công tác phòng chống tội phạm ma túy. Comment của tôi không nhắm tới bất kỳ cá nhân nào. Mọi suy diễn hay quy chụp đều xuất phát từ cách hiểu chủ quan của một bộ phận người dùng mạng xã hội.

Tôi mong các page và các đơn vị truyền thông tôn trọng tên tuổi và hình ảnh cá nhân của tôi. Xin đừng cố tình đặt tên tôi cạnh những cá nhân hay câu chuyện không liên quan chỉ để tạo tương tác. Đồng thời, cũng mong hạn chế sử dụng lại những hình ảnh cũ từ nhiều năm trước của tôi cho các mục đích câu view, câu tương tác".

Diệp Lâm Anh đề nghị ngưng lan truyền những thông tin sai lệch nhắc đến mình

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989, bắt đầu được chú ý sau khi tham gia chương trình Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên. Sau đó, cô tham gia showbiz với vai trò ca sĩ, diễn viên, góp mặt một số bộ phim trước khi tạm gác hoạt động nghệ thuật để kết hôn và tập trung cho gia đình, kinh doanh.

Sau đổ vỡ trong hôn nhân, từ cuối năm 2024, Diệp Lâm Anh vướng nghi vấn hẹn hò người mẫu Phạm Kiên khi liên tục bị "soi" loạt khoảnh khắc thân thiết. Cho đến gần đây, cả hai thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm trước công chúng. Thậm chí, trong chuyến du lịch của gia đình Diệp Lâm Anh, Phạm Kiên cũng đồng hành cùng, cho thấy cả hai nghiêm túc trong mối quan hệ này.