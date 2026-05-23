Mỹ nhân diễn vai nào cũng "ăn sạch không để lại vụn": Cứ xuất hiện là viral, người từng ẵm giải Daesang có khác

Theo Thu Phong | 23-05-2026 - 15:12 PM | Lifestyle

Đẳng cấp của mỹ nhân này đúng là không có gì cần bàn cãi.

Trong dàn diễn viên trẻ của màn ảnh Hàn Quốc hiện tại, Park Eun Bin được coi là một trong những cái tên bảo chứng diễn xuất hàng đầu. Thời điểm hiện tại, cô đang gây bão màn ảnh nhỏ với vai Eun Chae Ni trong phim siêu anh hùng Biệt Đội Siêu Khờ.

Park Eun Bin là một trong những diễn viên trẻ xuất nhất màn ảnh Hàn đương đại.

Ở tác phẩm này, Park Eun Bin thể hiện một nhân vật Eun Chae Ni ngốc nghếch, có gì đó bất cần, liều lĩnh và bị gọi kẻ phá phách của khu phố. Suốt nhiều năm, cô vẫn mang trong mình nỗi đau khi phải sống với một trái tim yếu ớt, thời gian để sống ngày một ngắn dần. Dẫu vậy, sâu thẳm bên trong Eun Chae Ni vẫn là người lương thiện và có một trái tim ấm áp.

Cô khắc họa rất tốt nhân vật của mình, góp phần tạo nên sức hút lớn cho Biệt Đội Siêu Khờ.

Mỹ nhân 33 tuổi đã khắc họa nhân vật Eun Chae Ni một cách rất duyên, mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Chứng kiến màn thể hiện của cô nàng, khán giả không khỏi thán phục nữ diễn viên đóng vai nào cũng "ăn sạch không để lại vụn", đúng là người từng ẵm giải Daesang có khác.

Cho những ai chưa biết, ngoài Eun Chae Ni của Biệt Đội Siêu Khờ, Park Eun Bin từng có các vai diễn rất ấn tượng trong các phim dài tập khác. Có thể kể đến Lee Hwi/Dam Yi của Luyến Mộ, nơi Park Eun Bin có màn giả trai xứng đáng được coi là xuất sắc bậc nhất màn ảnh Hàn 1 thập kỷ trở lại đây. Trong bộ phim Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo gây sốt toàn cầu, Park Eun Bin thể hiện hoàn hảo hình tượng cô nàng thiên tài bị tự kỷ Woo Young Woo. Cũng nhờ vai diễn này, Park Eun Bin vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành Daesang tại giải Baeksang danh giá.

Park Eun Bin trong Luyến Mộ.

Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo.

Diva Của Đảo Hoang.

Lưỡi Dao Hiểm Hóc.

Tiếp nối thành công đó, nữ diễn viên hóa thân thành cô nàng có giọng hát tuyệt hay Seo Mok Ha, người sống nhiều năm ở ngoài đảo hoang trước khi trở lại và hòa nhập với cuộc sống thành phố. Hồi năm ngoái, cô khiến người xem nổi da gà với hình tượng bác sĩ sát nhân trong Lưỡi Dao Hiểm Hóc. Đây chính là vai phản diện đầu tiên của cô nàng trên màn ảnh.

Trong năm 2026, ngoài Biệt Đội Siêu Khờ thì Park Eun Bin còn có một phim lãng mạn - kinh dị được lên sóng vào tháng 7 là Spooky In Love. Ở tác phẩm này, cô hóa thân thành một người thừa kế khách sạn có khả năng nhìn thấy ma.

nguồn: Netflix

