Mỹ nhân mặc áo sơ mi khiến 1,4 tỷ người rung động: Ngắm xong mới thấy đồ basic là chân ái

Không cần váy áo cầu kỳ hay những outfit quá nhiều chi tiết, có một item cực basic nhưng cứ lên người Lưu Diệc Phi là lại khiến dân tình mê mẩn, đó là áo sơ mi. Và nhắc đến những khoảnh khắc diện sơ mi đỉnh nhất của "thần tiên tỷ tỷ", chắc chắn không thể bỏ qua chiếc sơ mi xanh huyền thoại trong bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió .

Trong phim, Lưu Diệc Phi vào vai Hứa Hồng Đậu - cô gái mang vibe chữa lành nhẹ nhàng như gió mùa hè. Giữa khung cảnh nắng vàng, hoa cỏ và nhịp sống chậm rãi ở Vân Nam, hình ảnh cô diện chiếc sơ mi xanh đơn giản, tay ôm bó hoa đứng cạnh cửa sổ đã viral xứ tỉ dân nói riêng và châu Á nói chung suốt một thời gian dài.

Điều đặc biệt là outfit này gần như chẳng có gì phức tạp. Chỉ là một chiếc sơ mi xanh dáng rộng hơi vintage, chất vải mềm, màu xanh dịu mắt nhưng lại khiến tổng thể đẹp đến nao lòng. Chính sự tối giản ấy lại làm nổi bật visual trong trẻo và khí chất rất điện ảnh của Lưu Diệc Phi. Kiểu áo này còn có ưu điểm cực lớn là ai mặc cũng dễ đẹp, vừa tạo cảm giác thư thái, nữ tính, vừa giúp diện mạo trẻ trung hơn hẳn.

Để diện đẹp kiểu sơ mi xanh như Lưu Diệc Phi, chị em nên ưu tiên các gam xanh pastel, xanh baby blue hoặc xanh mint nhạt với form hơi oversized một chút. Chất liệu cotton mềm hay linen sẽ giúp outfit có độ bay tự nhiên hơn khi lên hình. Ngoài cách mặc giấu quần như nàng hoa đán, chị em cũng có thể mix cùng quần jeans sáng màu, chân váy trắng, quần suông hoặc layer ngoài váy hai dây.

Và nếu đang muốn săn một chiếc sơ mi xanh có vibe tương tự, dưới đây là vài gợi ý rất đáng tham khảo sau đây.

Ngoài chiếc sơ mi xanh đình đám nói trên, Lưu Diệc Phi thực ra còn nhiều lần chứng minh áo sơ mi chính là món đồ giúp cô đẹp sang trong cả các outfit thường ngày. Đây cũng chính là nguồn cảm hứng để chị em có thể "học lỏm" và diện đẹp như Lưu Diệc Phi!

Trong bức ảnh mới chia sẻ, "thần tiên tỉ tỉ" gây sốt với combo sơ mi trắng oversized buộc vạt phối cùng bra top đen và quần jeans cạp cao. Công thức nghe đơn giản nhưng lên người nữ diễn viên lại vừa cool vừa quyến rũ. Phần sơ mi buộc hờ giúp tổng thể có cảm giác phóng khoáng, khoe khéo vòng eo săn chắc mà không hề phô.

Chiếc sơ mi trắng còn được cô diện theo phiên bản đời thường hơn khi khoác hờ bên ngoài set đồ tập full đen. Dù chỉ là 2 gam màu trắng - đen hết sức basic nhưng nhờ Lưu Diệc Phi phối cùng sneaker trắng khỏe khoắn và kính đen bản to mà tổng thể không kém phần sang chảnh.

Lưu Diệc Phi còn nhiều lần diện sơ mi theo phng cách thanh lịch và công sở hơn. Trong set đồ tông beige, cô phối sơ mi trắng cổ mềm bên trong áo khoác da nâu nhạt cùng quần suông đứng dáng. Tổng thể không quá nổi bật về màu sắc nhưng lại ghi điểm nhờ cảm giác sang và tinh tế, đặc biệt hợp với những cô nàng thích mặc tối giản mà vẫn tôn khí chất.



