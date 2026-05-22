Chu Thanh Huyền gặp sự cố giữa vườn vải

Là một trong những nàng WAG nhận được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay, Chu Thanh Huyền luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội. Không chỉ gây chú ý bởi cuộc sống hôn nhân với cầu thủ Quang Hải, cô còn thường xuyên livestream bán hàng và làm sáng tạo nội dung, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Mới đây, Chu Thanh Huyền tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán khi đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh cô xuất hiện tại vườn vải để quảng bá và giới thiệu nông sản địa phương. Trong video, bà xã Quang Hải diện trang phục đơn giản, trực tiếp hái vải và ăn thử để giới thiệu tới người xem, đồng thời thông báo về phiên livestream bán hàng.

Tuy nhiên, trong quá trình quay hình, nhiều người phát hiện Chu Thanh Huyền gặp sự cố trang phục khi phần cúc áo sơ mi bị bung ra. Chi tiết này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý bởi dù xảy ra sự cố nhưng đoạn video vẫn được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội.

Khoảnh khắc gặp sự cố trang phục của Chu Thanh Huyền (Nguồn: @chuthanhhuyen.official)

Cư dân mạng nhanh chóng thắc mắc về chiếc cúc áo bị bung (Ảnh chụp màn hình)

Chỉ sau thời gian ngắn, clip đã thu hút khoảng 1,4 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt yêu thích.

Trong đó, một bộ phận cư dân mạng cho rằng đây đơn thuần là sự cố ngoài ý muốn. Theo các ý kiến này, những tình huống liên quan đến trang phục là điều không ai mong muốn xảy ra, đặc biệt khi quay video ngoài trời hoặc phải liên tục di chuyển, tương tác với sản phẩm. Nhiều người cũng đồng cảm với Chu Thanh Huyền, cho rằng việc gặp sự cố như vậy cũng không phải điều quá hiếm gặp và không ảnh hưởng hay để hớ hênh gì.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một số cư dân mạng lại đặt ra nghi vấn về việc đoạn video vẫn được giữ nguyên và đăng tải thay vì chỉnh sửa hoặc cắt bỏ trước khi công khai. Từ đó xuất hiện những suy đoán cho rằng chi tiết này có thể đã vô tình hoặc hữu ý khiến clip nhận được nhiều sự chú ý hơn.

Có người còn cho rằng sự cố có thể liên quan đến chiếc vòng cổ của Chu Thanh Huyền (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, không ít người còn chú ý đến chiếc vòng cổ có giá khoảng 1 tỷ đồng mà Chu Thanh Huyền đeo trong clip.

Đây không phải lần đầu chiếc vòng cổ này đồng hành cùng Chu Thanh Huyền. Thời gian gần đây, cô gần như đeo món trang sức này trong hầu hết các hoạt động, từ livestream bán hàng, dự sự kiện, xuất hiện trong các video đời thường cho đến những lần có mặt trên khán đài cổ vũ Quang Hải thi đấu. Vì xuất hiện với tần suất dày đặc, chiếc vòng cổ từ lâu đã trở thành một trong những phụ kiện dễ nhận diện nhất của Chu Thanh Huyền.

Cũng từ đây, một số cư dân mạng cho rằng sự cố trang phục trong clip lần này vô tình khiến chiếc vòng cổ đắt giá trở nên nổi bật hơn bình thường. Thậm chí có ý kiến nửa đùa nửa thật nhận xét Chu Thanh Huyền đang "tiện thể flex" món trang sức tiền tỷ quen thuộc của mình. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là suy đoán từ phía cộng đồng mạng, người trong cuộc chưa có phản hồi với những thắc mắc này.

Thời gian gần đây, Chu Thanh Huyền thường xuyên xuất hiện cùng chiếc vòng cổ đắt đỏ (Ảnh: FBNV)



