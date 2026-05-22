Ca sĩ Ngọc Sơn bất ngờ bị réo tên khắp MXH trong đêm: Chuyện gì đây?

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ truyền tay nhau về đoạn clip và hình ảnh liên quan đến ca sĩ Ngọc Sơn, khiến cái tên “anh Ba” nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Đáng chú ý, không ít người bày tỏ sự lo lắng khi cho rằng biểu cảm gương mặt và cách nói chuyện của nam danh ca có phần khác lạ, thậm chí có khoảnh khắc được nhận xét là “ánh mắt lạ” và “vừa nói vừa nhai chóp chép” trong video lan truyền.

Video được lan truyền trên MXH (Nguồn: Phát Vũ Media)

Ngay lập tức, đoạn clip này được chia sẻ với tốc độ nhanh, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Một bộ phận khán giả bày tỏ sự lo lắng về tình hình sức khỏe của nam ca sĩ ở tuổi U60, cho rằng có thể đây là dấu hiệu cho thấy sự suy giảm phong độ theo thời gian. “Nhìn anh 3 có vẻ mệt mỏi hơn trước”, “Không biết sức khỏe có ổn không” , nhiều bình luận để lại dưới đoạn video lan truyền.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng đây có thể là biểu hiện tự nhiên của tuổi tác, khi sức khỏe và phong độ khó tránh khỏi những thay đổi theo thời gian.

Thực tế, ca sĩ Ngọc Sơn sinh năm 1968, được mệnh danh là “ông hoàng nhạc sến”, từng tạo dấu ấn sâu đậm từ cuối thập niên 1980 - 1990 với loạt ca khúc trữ tình quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.

Dù đã ở ngưỡng U60, nam ca sĩ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn, thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu trong và ngoài nước, đồng thời tham gia nhiều chương trình giao lưu, đảm nhận vai trò giám khảo và đào tạo học trò trong lĩnh vực âm nhạc.

Ca sĩ Ngọc Sơn nổi tiếng nhất với các dòng nhạc lưu trữ tình, bolero và nhạc quê hương

Trước đây, trong một chia sẻ với báo Dân trí, Ngọc Sơn từng cho biết nhiều năm qua dù bận rộn với công việc nghệ thuật, anh vẫn duy trì lối sống lành mạnh với chế độ ăn chay và sinh hoạt chậm rãi, điều độ.

Ban đầu, nam danh ca ăn chay với mong muốn cầu nguyện cho cha mẹ khỏe mạnh, sống lâu, nhưng dần dần lại cảm thấy phù hợp và gắn bó với thói quen này. Theo thời gian, anh nhận thấy cơ thể khỏe khoắn hơn nhờ chế độ ăn uống và sinh hoạt phù hợp.

Ngọc Sơn cũng chia sẻ thêm, trước đây anh từng tập tạ thường xuyên để giữ hình thể săn chắc, nhưng hiện tại chuyển sang duy trì chế độ “siết cân” đều đặn nhằm giữ thể trạng ổn định.

Nhờ lối sống khoa học, nam ca sĩ sinh năm 1968 cho biết giọng hát vẫn giữ được độ trong trẻo và khả năng ngân vang ở quãng rộng. Ngoài công việc biểu diễn, anh còn dành thời gian đi du lịch, học ngoại ngữ và trau dồi thêm kiến thức.

Đáng chú ý, Ngọc Sơn từng thẳng thắn chia sẻ rằng anh cũng đã trải qua những “tứ đổ tường” trong quá khứ như cờ bạc, rượu chè,… nhưng sau đó nhận ra không phù hợp và quyết định dừng lại, lựa chọn cuộc sống an nhiên, cân bằng hơn ở hiện tại.

Chính vì vậy, việc những hình ảnh đời thường hoặc các khoảnh khắc ngắn bị lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội đã dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau trong dư luận.

Một bộ phận khán giả không giấu được sự lo lắng cho sức khỏe của nam nghệ sĩ, trong khi đó, nhiều ý kiến khác lại kêu gọi cần nhìn nhận một cách khách quan, tránh vội vàng đánh giá chỉ qua vài giây hình ảnh rời rạc.

