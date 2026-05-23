Vbiz mới có 1 cặp đôi lệch tuổi chấn động cõi mạng: Lúc nhà gái nổi tiếng thì nhà trai còn chưa ra đời

Sau hơn một tuần ra rạp trên toàn quốc, Một Thời Ta Đã Yêu vẫn chưa tạo được hiệu ứng bùng nổ về mặt doanh thu. Riêng trong ngày 21/5, tác phẩm thu về khoảng 68 triệu đồng, bán ra 732 vé từ 104 suất chiếu trên cả nước, thành tích được xem là khá khiêm tốn giữa mùa phim hè sôi động. Với tốc độ tăng trưởng chậm chạp thế này, Một Thời Ta Đã Yêu được dự đoán sẽ rời rạp khi còn chưa chạm mốc 2 tỷ đồng.

Dù vậy, bộ phim vẫn gây tiếng vang lớn trên mặt trận MXH nhờ những câu thoại vô cùng hài hước. Nhờ thế, dàn cast cũng nhận được sự chú ý lớn từ khán giả đại chúng. Bên cạnh 3 gương mặt tên tuổi gồm Quốc Trường, Quỳnh Thy và Quốc Huy, Phát Đạt cũng thu hút sự quan tâm nhất định. Mới đây, chia sẻ của Phát Đạt về "người tình màn ảnh" Quỳnh Thy được lan truyền rầm rộ.

Chia sẻ của Phát Đạt gây chú ý

Phát Đạt cho biết anh vốn đã biết đến tên tuổi của nữ diễn viên từ rất lâu, thậm chí ở thời điểm cô nổi tiếng thì bản thân anh còn chưa ra đời. "Lúc mà chị Quỳnh Thy nổi tiếng là em chưa ra đời. Em coi lại những gì mà chị Thy đã, những dự án trước và những gì chị đã làm. Và em, em thấy, thôi, lúc mình chưa ra đời là chị đã nổi tiếng rồi. Nên là cũng nhờ vậy mà khi ra, khi mà ra set thì em luôn là người chủ động tìm chị Thy".

Em ra set em hỏi: 'Ủa chị Thy đâu rồi? Hôm nay chị Thy có quay không?', này kia. Em luôn kiếm chị Thy để mà cho cái đó gắn kết. Nhưng mà bác Nghĩa kêu là: 'Thy ơi, em tự tạo khoảng cách với bé Đạt nha, đừng có đến gần quá. Thân quá thì lại khó diễn những cảnh như thế'. Thì cũng nhờ vậy mới có được hình thành giữa Bảo và Quỳnh" , Phát Đạt cho biết bản thân luôn chủ động trò chuyện và kết nối với đồng nghiệp.

Nếu đúng như Phát Đạt bật mí, anh chàng phải sinh sau năm 2005 bởi đó là thời điểm Quỳnh Thy bắt đầu phủ sóng làng giải trí Việt nhờ bộ phim 39 Độ Yêu, đóng cùng Hồ Ngọc Hà. Phát Đạt mang vẻ ngoài thư sinh, điển trai và trẻ trung, đúng với độ tuổi 18 của nhân vật Bảo khi mới lớn. Tính ra, khoảng cách tuổi giữa Bảo và Quỳnh là 20 tuổi, chính xác là mối tình "mẹ-con".

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi biết độ tuổi thật của Phát Đạt. Không ít người thừa nhận trước đó họ cứ nghĩ nam diễn viên đã ngoài đôi mươi vì ngoại hình cao ráo, gương mặt khá điện ảnh và diễn xuất tương đối chững chạc trong Một Thời Ta Đã Yêu. Một số khán giả còn cho rằng chính vẻ ngoài thư sinh, non trẻ của Phát Đạt lại vô tình giúp mối quan hệ giữa Bảo và Quỳnh trên phim trở nên đúng tinh thần mối tình chị - em lệch tuổi mà tác phẩm muốn khai thác.

Một số bình luận của netizen: - Ủa chứ bạn này bao nhiêu tuổi. - Mối tình mẹ con luôn rồi chứ đâu. - Vậy bạn này gọi Quỳnh Thy là mẹ cũng hợp lý. - Vừa không ngờ bạn này trẻ thế mà vừa không ngờ bà Thy đã vào nghề lâu đến vậy. - Ừa Quỳnh Thy nổi tiếng từ đầu thập niên 2000 mà, bạn này trông tầm 2006 - 2008.

Quỳnh Thy tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Quỳnh Thy, là một trong những gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt đầu thập niên 2000. Sở hữu chiều cao ấn tượng, vòng eo nhỏ cùng phong cách gợi cảm táo bạo, cô nhanh chóng trở thành cái tên phủ sóng trên hàng loạt tạp chí thời trang và show diễn lớn như Duyên dáng Việt Nam, Vietnam Collection Grand Prix, Fashion Week quốc tế... Thời điểm đó, Quỳnh Thy còn được truyền thông gọi là “biểu tượng gợi cảm” của làng mẫu Việt, đồng thời là một trong những nghệ sĩ Việt đầu tiên xuất hiện trên tạp chí Maxim.

Không dừng lại ở vai trò người mẫu, Quỳnh Thy bắt đầu lấn sân diễn xuất từ năm 2005 khi tham gia bộ phim truyền hình 39 Độ Yêu của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, đóng cùng Bình Minh và Hồ Ngọc Hà. Dù chỉ đảm nhận vai phụ, đây được xem là cột mốc mở ra cho cô nhiều cơ hội trong lĩnh vực phim ảnh. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong một số dự án như Sắc Đẹp Và Danh Vọng, dần ghi dấu với hình ảnh mỹ nhân quyến rũ của màn ảnh Việt giai đoạn cuối 2000s.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Quỳnh Thy lại bất ngờ rút khỏi showbiz và sang Mỹ sinh sống từ năm 2012. Trong nhiều năm, cô tập trung cho công việc kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, nhà hàng và đầu tư riêng tại Mỹ cũng như châu Âu. Dù khá kín tiếng, cái tên Quỳnh Thy vẫn thường được nhắc lại như một biểu tượng sexy đình đám của Vbiz đời đầu.

Những năm gần đây, Quỳnh Thy bắt đầu trở lại với nghệ thuật, xuất hiện tại các sự kiện thời trang và tham gia một số dự án phim ảnh. Đáng chú ý nhất là màn tái xuất với Một Thời Ta Đã Yêu vào năm 2026, nơi cô vừa đảm nhận vai nữ chính vừa lần đầu thử sức ở vai trò nhà sản xuất. Nữ diễn viên cho biết bản thân dành rất nhiều tâm huyết cho dự án, thậm chí sụt cân trong quá trình đồng hành cùng ê-kíp. Song song với hoạt động nghệ thuật, Quỳnh Thy hiện vẫn duy trì cuộc sống giữa Mỹ và Việt Nam, tiếp tục kinh doanh và giữ hình ảnh quyến rũ, sang trọng đã làm nên thương hiệu của mình suốt hơn 20 năm qua.

Về Phát Đạt, anh chàng còn là cái tên khá mới trên màn ảnh Việt, song được đánh giá có lợi thế lớn về visual điện ảnh với gương mặt sáng và phong thái trẻ trung. Trước khi góp mặt trong Một Thời Ta Đã Yêu, Phát Đạt chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh, quay quảng cáo và tham gia một số dự án web-drama, MV dành cho giới trẻ. Anh từng xuất hiện trong vài chiến dịch thời trang nhờ ngoại hình như “nam thần học đường” khá phù hợp với thị hiếu Gen Z.