Hoa hậu 9x Di Khả Hân: Tôi làm thiện nguyện không phải để được chú ý

Dù tất bật với các dự án nghệ thuật và công việc kinh doanh nhưng Hoa hậu Việt Nam Thế giới 2018 Di Khả Hân vẫn sắp xếp thời gian về thăm trường cũ - TH&THCS Hùng Vương (Đồng Nai), nhân dịp thầy cô và các học sinh cùng vui mừng tổ chức lễ tổng kết và đón nhận bằng công nhận trường chuẩn quốc gia. Với cô, cơ hội này mang lại nhiều cảm xúc khó tả, đồng thời tiếp thêm động lực để người đẹp tiếp tục làm việc và cống hiến.

Trong chuyến về thăm trường cũ vào sáng 26/5, Di Khả Hân khéo léo diện chiếc áo dài trắng, ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ. Người đẹp dành thời gian hỏi thăm, trò chuyện cùng các thầy cô trước khi bước vào buổi lễ chính thức. Chuyến hành trình này khơi gợi cho Di Khả Hân một cảm xúc đặc biệt. Cô nói mình như gặp lại bản thân của những năm về trước khi chứng kiến sự hồn nhiên, vô tư của các em nhỏ.

Người đẹp bộc bạch: “Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều có một miền kí ức rất đẹp về tuổi học trò. Những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường, được nhìn thấy phấn trắng bảng đen và được thầy cô giảng dạy. Hân cũng vậy, khi trưởng thành có một hành trình riêng nhưng sâu trong lòng vẫn nhớ về nơi đã từng ươm những ước mơ cho mình. Nhớ ngôi trường mình gắn bó, vượt khó và nhớ thầy cô đã thương yêu an ủi động viên”.

Chính nguồn cảm xúc đó đã thôi thúc Di Khả Hân trở về trường cũ trong dịp đặc biệt này, không chỉ để chia sẻ niềm vui cùng các thầy cô mà còn có những hoạt động thiết thực khác nhằm giúp đỡ những em nhỏ khó khăn vượt qua nghịch cảnh. Người đẹp chia sẻ để có được cuộc sống ổn định như hiện tại, bản thân từng không ít lần trải qua cảm giác chông chênh. Khi đó, sự động viên, chia sẻ của bạn bè, người thân giúp cô hiểu được rằng đôi khi không cần những gì quá lớn lao mà chỉ cần một sự chia sẻ kịp thời sẽ là nguồn động lực, sức mạnh lớn lao để mỗi người bước tiếp với hành trình của mình.

Bên cạnh đó, chuyến về thăm trường cũ, trao học bổng cho các em nhỏ khó khăn cũng là cách Di Khả Hân đền đáp công ơn của thầy cô. Người đẹp chia sẻ: “Tôi tin rằng dù chặng đường mình đi có chông chênh hay vững vàng thì đâu đó thầy cô vẫn dõi theo ủng hộ và tự hào về mình. Chính những điều đó phần nào tiếp thêm động lực để tôi phấn đấu đạt được những thành tựu mới, và trao thêm nhiều giá trị tinh thần cũng như truyền cảm hứng cho thế hệ mai sau”.

Trước quan điểm “nghệ sĩ làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi”, Di Khả Hân cho rằng mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau về việc “cho đi”. Với riêng người đẹp 9X, nếu sự chia sẻ của mình có thể lan tỏa những điều tích cực, tiếp thêm động lực và tinh thần cho các em nhỏ thì đó là điều ý nghĩa, chứ không vì để để được chú ý. “Danh tiếng nếu có, tôi mong nó đến từ những giá trị thật sự tạo ra cho cộng đồng. Sau cùng điều tôi quan tâm không phải ai xuất hiện thế nào, mà là sau sự xuất hiện đó có ai được tiếp thêm hy vọng hay không”, cô trải lòng.

Cũng theo Di Khả Hân, việc tham gia các hoạt động ý nghĩa này giúp bản thân cô có thêm những bài học về tình yêu thương, sự phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Cô nói mỗi lúc gặp những điều bất như ý, thay vì chọn so sánh hay nản chí, người đẹp nhớ về những hoàn cảnh mình có dịp gặp gỡ. Từ đó, hoa hậu quê Đồng Nai như có thêm sức mạnh để phấn đấu và cống hiến.