Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách Tây đang du lịch ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn 1 loại trái cây: Báo động phản vệ mùa du lịch!

| | Lifestyle

Một bệnh viện đã tiếp nhận điều trị trường hợp này.

Gần đây, Bệnh viện Đa khoa Hoè Nhai tiếp nhận một trường hợp cấp cứu là nữ du khách quốc tịch Đức, 26 tuổi, nhập viện trong tình trạng: Cổ họng sưng nề, da toàn thân nổi ban đỏ, ngứa nhiều, nóng rát họng sau ăn.

Qua khai thác bệnh sử, người bệnh đang du lịch tại Hà Nội và lần đầu tiên ăn thử trái cây lạ. Chỉ sau một thời gian ngắn, người bệnh xuất hiện các triệu chứng dị ứng rõ rệt. Nhận thấy tình trạng bất thường, người nhà đã nhanh chóng đưa người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Hoè Nhai để được cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận, ê-kíp trực cấp cứu đã:

- Đánh giá nhanh tình trạng lâm sàng

- Theo dõi sát các chỉ số sinh tồn

- Khẩn trương xử trí theo đúng phác đồ phản vệ thông tư 51/2017/TT-BYT

- Sau xử trí, hiện tại tình trạng người bệnh ổn định, cổ họng giảm phù nề, da hết đỏ giảm ngứa, nhịp thở đều, được chăm sóc và theo dõi tại khoa.

Cảnh báo phản vệ không chỉ xảy ra với thuốc!

Thông qua trường hợp của khách Tây ở trên, Bệnh viện Đa khoa Hoè Nhai cảnh báo người dân, trong cuộc sống hàng ngày, phản vệ có thể xuất hiện do rất nhiều nguyên nhân như:

- Hải sản

- Các loại hạt

- Một số loại trái cây lạ

- Côn trùng đốt

- Mỹ phẩm, hóa chất, thực phẩm

- Đối với du khách nước ngoài hoặc người đi du lịch, việc trải nghiệm các món ăn mới, trái cây mới có thể tiềm ẩn nguy cơ dị ứng do cơ địa chưa từng tiếp xúc trước đó.

Người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo phản vệ:

- Ngứa, nổi mề đay toàn thân

- Sưng môi, lưỡi, họng

- Khó thở, khò khè

- Đau bụng, nôn

- Chóng mặt, tụt huyết áp

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ phản vệ, bạn cần:

- Ngừng ngay tiếp xúc với dị nguyên nghi ngờ

- Nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất

- Không tự ý điều trị tại nhà nếu triệu chứng tiến triển nhanh

- Nhận biết sớm dấu hiệu phản vệ và tiếp cận cấp cứu kịp thời là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Theo Tuấn Minh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tình thế khó tin của đại gia chủ chuỗi nhà hàng “đóng phim vì đam mê”

Tình thế khó tin của đại gia chủ chuỗi nhà hàng “đóng phim vì đam mê” Nổi bật

Ảnh thực tế căn biệt thự 500 m2 giá hàng chục tỷ của tuyển thủ Văn Đức và nàng WAG xinh nhất Nghệ An

Ảnh thực tế căn biệt thự 500 m2 giá hàng chục tỷ của tuyển thủ Văn Đức và nàng WAG xinh nhất Nghệ An Nổi bật

Trai tài cưới gái giỏi: Cặp đôi Vbiz khiến nhiều người ngưỡng mộ, vừa tậu biệt thự chục tỷ đẹp từng centimet

Trai tài cưới gái giỏi: Cặp đôi Vbiz khiến nhiều người ngưỡng mộ, vừa tậu biệt thự chục tỷ đẹp từng centimet

11:20 , 02/06/2026
Lê Bống đã hối hận

Lê Bống đã hối hận

10:50 , 02/06/2026
Cả thành phố chứng kiến màn cầu hôn bằng drone hoành tráng: Nữ chính có profile đáng nể thế nào?

Cả thành phố chứng kiến màn cầu hôn bằng drone hoành tráng: Nữ chính có profile đáng nể thế nào?

10:38 , 02/06/2026
Đám cưới thượng lưu gây địa chấn showbiz sáng nay: Cô dâu chú rể hôn nhau say đắm, nhìn đâu cũng thấy phả ra "mùi tiền"

Đám cưới thượng lưu gây địa chấn showbiz sáng nay: Cô dâu chú rể hôn nhau say đắm, nhìn đâu cũng thấy phả ra "mùi tiền"

10:36 , 02/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên