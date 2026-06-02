Khách Tây đang du lịch ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn 1 loại trái cây: Báo động phản vệ mùa du lịch!

Gần đây, Bệnh viện Đa khoa Hoè Nhai tiếp nhận một trường hợp cấp cứu là nữ du khách quốc tịch Đức, 26 tuổi, nhập viện trong tình trạng: Cổ họng sưng nề, da toàn thân nổi ban đỏ, ngứa nhiều, nóng rát họng sau ăn.

Qua khai thác bệnh sử, người bệnh đang du lịch tại Hà Nội và lần đầu tiên ăn thử trái cây lạ. Chỉ sau một thời gian ngắn, người bệnh xuất hiện các triệu chứng dị ứng rõ rệt. Nhận thấy tình trạng bất thường, người nhà đã nhanh chóng đưa người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Hoè Nhai để được cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận, ê-kíp trực cấp cứu đã:

- Đánh giá nhanh tình trạng lâm sàng

- Theo dõi sát các chỉ số sinh tồn

- Khẩn trương xử trí theo đúng phác đồ phản vệ thông tư 51/2017/TT-BYT

- Sau xử trí, hiện tại tình trạng người bệnh ổn định, cổ họng giảm phù nề, da hết đỏ giảm ngứa, nhịp thở đều, được chăm sóc và theo dõi tại khoa.

Cảnh báo phản vệ không chỉ xảy ra với thuốc!

Thông qua trường hợp của khách Tây ở trên, Bệnh viện Đa khoa Hoè Nhai cảnh báo người dân, trong cuộc sống hàng ngày, phản vệ có thể xuất hiện do rất nhiều nguyên nhân như:

- Hải sản

- Các loại hạt

- Một số loại trái cây lạ

- Côn trùng đốt

- Mỹ phẩm, hóa chất, thực phẩm

- Đối với du khách nước ngoài hoặc người đi du lịch, việc trải nghiệm các món ăn mới, trái cây mới có thể tiềm ẩn nguy cơ dị ứng do cơ địa chưa từng tiếp xúc trước đó.

Người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo phản vệ:

- Ngứa, nổi mề đay toàn thân

- Sưng môi, lưỡi, họng

- Khó thở, khò khè

- Đau bụng, nôn

- Chóng mặt, tụt huyết áp

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ phản vệ, bạn cần:

- Ngừng ngay tiếp xúc với dị nguyên nghi ngờ

- Nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất

- Không tự ý điều trị tại nhà nếu triệu chứng tiến triển nhanh

- Nhận biết sớm dấu hiệu phản vệ và tiếp cận cấp cứu kịp thời là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người bệnh.