Khách Tây đến Việt Nam, từ chối chụp ảnh với chàng trai tình cờ gặp ở gánh hàng rong: Biết ra danh tính thì bất ngờ

Du khách nước ngoài đến Việt Nam thường gây chú ý với những màn trải nghiệm ẩm thực, văn hóa hay những hoạt động mang tính văn hóa địa phương. Nhưng đôi khi, điều khiến họ bất ngờ nhất lại là việc vô tình gặp một người nổi tiếng giữa đường mà không hề hay biết. Và câu chuyện giữa vị khách người Đức với TikToker Tina Thảo Thi mới đây đang khiến mạng xã hội thích thú vì quá hài hước.

Mới đây, một du khách nước ngoài đã có đoạn clip viral trên TikTok với màn tình cờ gặp Tina Thảo Thi khi đang dạo phố TP.HCM.

Tình huống hài hước của khách nước ngoài và Tina Thảo Thi (Nguồn: @goyasin_)

Tình huống diễn ra khi Tina Thảo Thi đang giúp đỡ một người bán hàng lớn tuổi tại TP.HCM. Trong quá trình anh chàng ở đây, vài ba khách Tây đã đến bắt chuyện và được Tina hỗ trợ mua hàng.

Trong đó, gây chú ý là Yasin - vị khách 29 tuổi, đến từ Đức. Sau khi trò chuyện, Tina hỏi Yasin có muốn chụp ảnh với mình không thì anh này từ chối khiến Tina chưng hửng vì “lần đầu tiên tôi bị từ chối chụp hình chung”. Không bỏ cuộc, Tina tiết lộ mình rất nổi tiếng, có 5 triệu người theo dõi trên TikTok nhưng Yasin không tin.

“Tôi nghĩ nếu bạn đăng video này lên TikTok, mọi người sẽ nói cho bạn biết tôi là ai” , Tina Thảo Thi hài hước nói. Một vài người xung quanh sau đó cũng đưa tài khoản TikTok của anh cho Yasin xem khiến vị khách người Đức bất ngờ thật sự. Trong suốt cuộc trò chuyện, Yasin liên tục bật cười trước sự hoạt ngôn và năng lượng “tẻn tẻn” của nam TikToker Việt Nam.

Tina Thảo Thi và Yasin (Ảnh chụp màn hình)

Để chứng thực lời nói của Tina, Yasin đã đăng đoạn video lên TikTok và được netizen xác nhận Tina Thảo Thi là creator nổi tiếng tại Việt Nam. Không ít người để lại bình luận như: “Anh ấy rất nổi tiếng”, “Bạn vừa gặp một ‘sao hạng A’ của TikTok Việt Nam đấy”, “Tin tôi đi, anh ấy nổi tiếng ở Việt Nam thật mà”,... Thậm chí, có người còn hài hước cho rằng video trở nên viral cũng nhờ sự xuất hiện của Tina Thảo Thi.

Ngoài việc nhắc đến độ nổi tiếng, nhiều cư dân mạng cũng giải thích cho Yasin về lý do nổi tiếng của nam TikToker. Một số bình luận cho biết Tina Thảo Thi được yêu mến nhờ thường xuyên làm thiện nguyện, hỗ trợ người lớn tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa năng lượng vui vẻ qua các video đời thường.

Bên cạnh những lời khen nghiêm túc, phần bình luận cũng xuất hiện hàng loạt phản ứng hài hước từ cộng đồng mạng Việt Nam. Nhiều người đùa rằng “đó là vợ tôi”, “idol của tôi” hoặc liên tục bình luận Tina Thảo Thi đầy phấn khích. Không khí phần bình luận vì thế trở nên khá sôi động, với sự pha trộn giữa tự hào, thích thú và cả những màn “nhận người quen” rất đặc trưng của netizen Việt.

Về phần mình, Tina Thảo Thi tiếp tục phát huy sự hài hước. TikToker này đã để lại bình luận phía dưới video của Yasin, nói rằng mình đã nổi tiếng vươn tầm quốc tế. Ngoài ra Tina Thảo Thi cũng đăng full video có sự xuất hiện của Yasin lên TikTok.

Bình luận của Tina Thảo Thi (Ảnh chụp màn hình)

Tina Thảo Thi có tên thật là Nguyễn Tiến Thịnh (sinh năm 1998) là một TikToker triệu view quen mặt với đông đảo khán giả. Không chỉ nổi tiếng với câu cửa miệng "Peek A Boo" hay những clip “review idol” mà Tina Thảo Thi còn được yêu quý vì lan tỏa năng lượng tích cực, lạc quan trên MXH.

Hành trình giúp đỡ những cụ già bán rong của Tina Thảo Thi nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến từ người xem. Số đông yêu quý Tina cho biết chàng trai tỏa ra vibe chữa lành, truyền cảm hứng cho mọi người. Bên cạnh đó, cách nói chuyện duyên dáng, lúc nào cũng vui vẻ của Tina Thảo Thi cũng là điểm cộng khiến netizen luôn nhắc đến anh chàng với nhiều năng lượng nhiệt huyết, tích cực.

Hiện tại, Tina Thảo Thi đang sở hữu khoảng 5 triệu người theo dõi trên TikTok và 3,1 triệu follower trên Facebook.