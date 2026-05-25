Clip khách Tây 'nhắm mắt nhắm mũi' khi thử ăn sầu riêng khiến dân mạng bật cười

Sầu riêng là loại trái cây nhiệt đới nổi tiếng với hương vị béo ngậy, ngọt ngào và được mệnh danh là "vua của các loại quả" đối với nhiều người dân Đông Nam Á. Thế nhưng đối với nhiều du khách phương Tây thì đây lại là thử thách ẩm thực bởi mùi hương quá nồng và đặc biệt, dễ gây bối rối và thậm chí e sợ trong lần ngửi đầu tiên.

Clip ngắn mang tựa đề "The first time they tried durian yummy" (Lần đầu tiên họ thử sầu riêng, ngon tuyệt) ghi lại khoảnh khắc hài hước của nhóm du khách nước ngoài khi trải nghiệm sầu riêng miền Tây, Việt Nam đang gây sốt mạng xã hội.

Một phụ nữ xung phong là người thử sầu riêng đầu tiên. Cô rất ngần ngại nhưng vẫn quyết định cắn miếng nhỏ. Ngay khi hương vị đặc trưng của loại trái cây nhiệt đới này "xộc vào tấn công" các giác quan, cô không kìm được mà nhăn mặt,

Biểu cảm "mếu máo đau khổ" và cười gượng của cô khiến những người xung quanh bật cười lớn. Sau đó, miếng sầu riêng được chuyền tay cho một nam du khách. Trái ngược với sự e dè ban đầu, ông mạnh dạn nếm thử nhưng biểu cảm sau đó cũng không kém phần chịu đựng, khiến mọi thành viên khác trong nhóm phải dùng điện thoại ghi lại cảnh tượng hài hước này.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt yêu thích. Dân mạng hài hước khen ngợi sự dũng cảm của những du khách này: "Chứng kiến du khách nhai trong sự bất lực, gương mặt cam chịu đầy đau khổ mà vừa thấy thương vừa không nhịn được cười".

"Đúng là kiếp nạn thứ 82 của các vị khách phương xa khi đặt chân đến Đông Nam Á mà"; "Sầu riêng Việt Nam tuy ngon đỉnh chóp nhưng quả thực là sẽ khó ăn đối với những ai lần đầu trải nghiệm"...

Mai Chi chia sẻ: "Trời ơi nhìn múi sầu riêng vàng óng, cơm dày béo ngậy ngon mắt đến thế kia mà qua biểu cảm của các bác Tây trông cứ như đang phải nếm thử một loại thuốc đắng vậy. Người nghiện sầu riêng như tôi xem mà vừa thèm vừa tức, chỉ muốn ăn giùm các bác cho đỡ uổng phí siêu thực phẩm thôi".

Thu Huyền bình luận: "Coi clip này xong thấy yêu sự dễ thương của nhóm du khách này ghê, dù cái mùi làm họ nhăn mặt nhíu mày nhưng ai cũng hào hứng thử thách bản thân chứ không hề từ chối. Phen này về nước chắc chắn sẽ có kỷ niệm nhớ đời để kể cho con cháu nghe rồi".

Nhiều cư dân mạng chia sẻ trải nghiện lần đầu ăn sầu riêng của mình. "Hồi đó bị hội bạn thân dụ ăn thử một miếng, vừa cho vào miệng là tôi đứng hình mất 5 giây vì cái mùi nó lạ lùng quá. Thế mà không hiểu sao giờ thành đứa nghiện nhất nhóm, cứ đến mùa là tốn cả triệu bạc mua sầu riêng về ăn một mình, đúng là ghét của nào trời trao của nấy", Khánh Huyền kể.

Giang Trang viết: "Tôi cũng từng có một trải nghiệm nhớ đời với sầu riêng khi mời mấy người bạn nước ngoài ăn thử giống như trong clip này. Lúc đầu họ cũng nhăn mặt, bịt mũi chê tới tấp làm mình quê một cục. Ai dè đâu nhai kỹ nuốt xuống xong thì mắt họ sáng rực lên, khen béo ngậy như kem bơ cao cấp".

Ngoài ra, không ít bạn trẻ gợi ý các món ăn độc đáo khác mà du khách quốc tế nên thử khi tới Việt Nam. Thanh Tùng viết: "Các bác dễ thương quá chừng, em có gợi ý cực kỳ ngon cho bữa sáng tiếp theo của mọi người là món trứng vịt lộn nhé. Ban đầu nhìn cái quả trứng có phần hơi thách thức thị giác tí thôi, chứ húp cái nước ngọt lịm, ăn miếng trứng bổ dưỡng kèm chút rau răm là ấm lòng".

Kiều Nga bình luận: "Trải nghiệm sầu riêng mới là cấp độ mầm non thôi, em thách các bác dám thử món đuông dừa tắm mắm ở Bến Tre đó! Nhìn mấy con đuông tròn múp béo ngậy vẫn còn bơi lội tung tăng trong chén nước mắm ớt, dũng cảm gắp một con cho thẳng vào miệng nhai cái 'bụp' xem vị béo của sữa dừa tan chảy thế nào".