Khách Tây thừa nhận xe khách châu Âu phải “chào thua” trước xe giường nằm ở Việt Nam

Không ít du khách nước ngoài khi đến Việt Nam thường bị ấn tượng bởi cảnh quan, ẩm thực hay nhịp sống đường phố. Nhưng đôi khi, điều khiến họ nhớ nhất lại là những câu chuyện rất đời thường của người Việt.

Mới đây, một du khách đã ghi lại trải nghiệm lần đầu đi xe khách giường nằm ở Việt Nam và không giấu nổi sự bất ngờ trước kiểu phương tiện vốn rất quen thuộc với người Việt nhưng lại khá lạ lẫm với nhiều khách quốc tế.

Ngay từ những giây đầu tiên, cô gái đã liên tục bày tỏ sự ngạc nhiên khi nhìn thấy không gian bên trong xe. Trong video, nữ du khách ghi lại hành trình của mình khi đang nằm trong khoang cabin riêng. Không gian bên trong hiện lên khá gọn gàng, riêng tư và có phần hiện đại hơn nhiều người vẫn tưởng. Các khoang nằm được bố trí tách biệt, ánh sáng LED tạo cảm giác bắt mắt, giường nằm có đệm và đủ chỗ để người ngồi duỗi người, nghỉ ngơi trong suốt chuyến đi. Với những ai đã quen đi xe đường dài ở Việt Nam, hình ảnh này không còn xa lạ. Nhưng với du khách nước ngoài, đây lại là một trải nghiệm khá đặc biệt. Thậm chí khi vừa nhìn thấy khoang nằm, cô còn bật ra phản ứng đầy bất ngờ: “Thế này là sao?”

Điều thú vị là trước khi bước lên xe, nữ du khách này từng khá lo lắng về hành trình kéo dài tới 6 tiếng rưỡi. Cô cho biết mình đã chuẩn bị sẵn nước uống và đồ ăn vặt vì sợ sẽ phải “chịu đói” trong suốt chuyến đi. Thế nhưng, cảm giác e dè ban đầu nhanh chóng biến mất khi cô bắt đầu khám phá các tiện ích bên trong xe. Sau khi giới thiệu chai nước và đồ ăn nhẹ được chuẩn bị sẵn, cô còn hài hước nhận xét rằng: “FlixBus chắc chắn phải học hỏi đôi điều đấy.”

Câu nói này nhanh chóng trở thành điểm nhấn khiến đoạn video lan truyền mạnh hơn trên mạng xã hội. Bởi FlixBus vốn là hãng xe khách giá rẻ rất phổ biến ở châu Âu và Bắc Mỹ. Du khách nước ngoài thường quen với cách di chuyển bằng xe khách ghế ngồi, tàu hỏa hoặc phương tiện cá nhân. Việc cô nàng mang chính trải nghiệm quen thuộc ở châu Âu ra để so sánh, rồi thừa nhận xe giường nằm ở Việt Nam đỉnh hơn mong đợi đã khiến nhiều người thích thú. Cái hay nằm ở chỗ điều rất bình thường với người Việt lại có thể trở thành trải nghiệm đáng nhớ với khách quốc tế.

Không chỉ dừng ở việc quan sát, cô còn chủ động lấy chiều cao 1m73 của mình làm mốc so sánh để người xem hình dung rõ hơn về không gian bên trong và kết luận ngắn gọn rằng chiếc giường “vừa khít” với cơ thể cô. Chi tiết này cũng khiến nhiều người xem thích thú, bởi nó phần nào cho thấy không gian trên xe đủ rộng và thoải mái ngay cả với những hành khách có chiều cao nổi bật.

Bên dưới đoạn video, nhiều cư dân mạng cũng để lại bình luận thích thú trước phản ứng của nữ du khách. Đáng chú ý, một ý kiến hài hước nhận được nhiều tương tác cho rằng loại xe này ở Việt Nam lâu nay thường được giới thiệu là thiết kế theo “tiêu chuẩn châu Âu”. Thế nhưng điều thú vị là chính cô gái đến từ châu Âu lại tỏ ra vô cùng bất ngờ, thậm chí còn thừa nhận bản thân chưa từng trải nghiệm kiểu xe như vậy ở quê nhà. Không chỉ vậy, nhiều người còn hài hước tiết lộ nữ du khách dường như đã bỏ lỡ chi tiết trên xe vẫn có wifi miễn phí và ổ cắm sạc điện thoại ngay cạnh giường nằm khiến cô cực kì tiếc nuối khi không phát hiện những tiện ích này sớm hơn.

Thực tế, xe giường nằm từ lâu đã là một phần quen thuộc trong hệ thống giao thông đường dài ở Việt Nam. Đây là lựa chọn phổ biến cho những chuyến đi liên tỉnh, đặc biệt với các tuyến đêm. Người dân chọn xe giường nằm không chỉ vì chi phí hợp lý mà còn vì tính tiện lợi. Chỉ cần lên xe vào buổi tối, ngủ một giấc và sáng hôm sau có thể tới nơi. So với việc phải thức trọn đêm để tự lái xe hoặc ngồi nhiều giờ trên xe ghế thông thường, đây vẫn là giải pháp được nhiều người đánh giá cao.

Không khó hiểu khi đoạn video của nữ du khách nhanh chóng nhận được nhiều lượt quan tâm. Bởi đằng sau một phản ứng ngạc nhiên là cả một câu chuyện lớn hơn về thói quen du lịch, sự khác biệt văn hóa và cách một dịch vụ quen thuộc ở Việt Nam lại có thể gây ấn tượng mạnh đến vậy. Và cũng từ đó, xe khách giường nằm bỗng trở thành một đại diện bất ngờ cho những trải nghiệm khiến du khách nước ngoài phải trầm trồ.

Nguồn: @hristinaaa