Tuấn Hưng: "Quyết định chuyển từ TP.HCM về Hà Nội, vợ tôi bị sốc"

Sau nhiều năm trở thành một "thương hiệu" âm nhạc riêng của Tuấn Hưng, Góc Ban Công sẽ trở lại với phiên bản đặc biệt mang tên Góc Ban Công 2026 - Vệt Nắng, diễn ra lúc 20h ngày 13/6 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).

Nhân dịp này, Tuấn Hưng đã có những trải lòng về cuộc sống, công việc và tâm huyết dành cho chương trình sắp tới của mình.

Vợ chồng tôi không phải ngồi xuống với nhau vì chữ tiền

- Cuối năm 2025, anh từng chia sẻ làm show lỗ 2 tỷ. Vì sao giờ anh vẫn quyết định thực hiện liveshow Góc ban công ?

Lần này tôi có hợp tác với một công ty để cùng chia sẻ gánh nặng tài chính. Tôi cũng là người đề nghị đạo diễn Hữu Nam đồng hành tổ chức liveshow cùng.

Khi về thông báo với vợ là sẽ làm liveshow tiếp, vợ tôi giật thót người rồi hỏi: "Lại tiếp tực à?" . Mọi người cũng biết, không chỉ nghệ sĩ mà cuộc sống của tất cả chúng ta ở thời điểm này đều khá khó khăn.

Đến giờ phút này, bản thân Tuấn Hưng hay những người bạn nghệ sĩ nếu muốn tổ chức đêm nhạc riêng có lẽ không thể làm một mình được nữa. Nếu muốn đi đường dài thì phải có những người đồng hành, cùng chia sẻ với nhau.

- Anh có phải thuyết phục bà xã để đồng ý cho mình làm show không?

Thật ra trong cuộc sống vợ chồng tôi không có quá nhiều chuyện phải ngồi xuống vì chữ tiền. Vợ muốn làm gì, mở cái này hay mua cái kia thì tôi chưa bao giờ cản. Ngược lại, với đam mê của tôi, vợ cũng hiểu.

Thời gian vừa qua, tôi là một ông bố khá chỉn chu với gia đình. Công việc duy nhất khiến tôi thực sự đam mê vẫn là ca hát. Tôi cũng không còn ham đổi xe hay mua đồng hồ như trước.

Ít nhiều, đam mê đó mang lại năng lượng tích cực cho gia đình. Khi vợ thấy chồng tỏa sáng trên sân khấu, vui vẻ và hạnh phúc thì vẫn tốt hơn là đi ăn nhậu rồi mang năng lượng tiêu cực về nhà. Cuộc sống của tôi bây giờ rất đơn giản.

Góc ban công không phải là điều gì ghê gớm của Tuấn Hưng

- Liveshow mang tên Góc ban công nhưng lại tổ chức ở Trung tâm Văn hóa – Thể thao Quần Ngựa. Anh làm thế nào để vẫn giữ được "chất" của Góc ban công ?

Tôi cùng đạo diễn và ê-kíp đã đi tìm rất nhiều địa điểm. Cuối cùng phải chọn một nơi vừa có yếu tố lịch sử, vừa đủ không gian để đáp ứng trải nghiệm của khán giả.

Ví dụ nếu cố tổ chức ở một địa điểm khác như Nhà hát Hồ Gươm thì chưa chắc phù hợp với tinh thần của Góc ban công . Mà nói thật, ở thời điểm này không phải lúc nào chúng tôi cũng tìm được nhà đầu tư hay những người sẵn sàng đồng hành để tạo nên sân chơi như vậy.

Với tôi, Góc ban công dù ở đâu thì điều làm nên thương hiệu vẫn là âm nhạc và những người bạn. Chính điều đó mới tạo nên tinh thần của chương trình, chứ không phải cái "góc ban công" ấy là điều gì quá ghê gớm của riêng Tuấn Hưng.

- Nhóm Quả Dưa Hấu tái xuất trong liveshow lần này. Anh có lo việc xuất hiện quá gần nhau sẽ gây cảm giác nhàm chán?

Quả Dưa Hấu mới trở lại hồi tháng 3 nên vẫn còn rất nhiều khán giả chưa có cơ hội xem. Tôi nghĩ thế hệ 7X, 8X, thậm chí 9X vẫn còn rất nhiều câu hỏi về sự trở lại này.

Mọi người cũng thắc mắc liệu Quả Dưa Hấu quay lại có phải cho một chặng đường dài hay chỉ là để thỏa mãn cảm xúc của các thành viên sau một, hai show rồi thôi.

Nhân đây tôi muốn nói lại rằng Quả Dưa Hấu trở lại với thái độ rất nghiêm túc. Chúng tôi cố gắng quay lại để viết tiếp hành trình âm nhạc còn dang dở từ 28 năm trước.

- Vậy khán giả có thể kỳ vọng điều gì khác biệt so với hai liveshow tái xuất Quả Dưa Hấu hồi tháng 3?

Tôi cũng không dám hứa quá nhiều. Ở thời điểm hiện tại, nếu nói về sự mới lạ hay quy mô thì khó có thể so với những concert lớn mà khán giả thường xem.

Tuy nhiên, tôi nghĩ âm nhạc và sự gần gũi sẽ là điểm nhấn của chương trình lần này.

- Anh có áp lực chuyện bán vé hay tiền bạc khi làm liveshow không?

Tôi là người khá may mắn. Hai vợ chồng bây giờ chọn sống chậm, nhà cửa xe cộ cũng không vay ngân hàng. Nhưng làm liveshow mà lỗ thì vẫn là nợ thôi, áp lực chứ.

Tôi có cảm giác số phận đưa mình trở về Hà Nội

- Vì sao anh và gia đình từng vào TP.HCM lập nghiệp rồi lại nhanh chóng trở về Hà Nội?

Từ khi mẹ bắt đầu ốm, cả gia đình tôi phải chuyển từ TP.HCM về Hà Nội, trong khi lúc đó cả nhà mới vào sống được khoảng một năm.

Trong một năm đó, hai vợ chồng cũng đầu tư rất nhiều tiền cho công việc kinh doanh, nhà hàng, đất đai và những kế hoạch lâu dài vì tôi nghĩ mình sẽ ở TP.HCM thêm ít nhất vài năm nữa.

Nhưng rồi đột ngột mẹ đổ bệnh. Khi thấy tôi quyết tâm phải về Hà Nội chăm mẹ, vợ tôi gần như bị sốc vì mọi thứ vừa mới xây dựng.

Tôi có cảm giác số phận đưa mình trở về Hà Nội và tiếp tục thử thách sức chịu đựng cũng như độ bền của mình.

Còn việc làm show hiện tại vẫn xuất phát từ đam mê. Tôi muốn được đứng cạnh những người bạn của mình và tiếp tục tỏa sáng cùng họ.

- Anh động viên vợ thế nào khi chị bị sốc?

Vợ sốc vì điều gì thì mình tìm cách bù đắp bằng chính điều đó thôi. Cuộc sống này đơn giản mà. Nếu sốc về tình cảm thì mình dành thêm tình cảm. Nếu áp lực vì tiền bạc thì mình lại cố gắng kiếm tiền, xoay xở thêm.

Không chỉ chạy show mà có lúc còn phải bán thêm vài thứ khác để cân bằng cuộc sống gia đình.

Tuấn Hưng và các nghệ sĩ sẽ tham gia Góc Ban Công 2026.