Bên trong căn nhà 21 tỷ của Long Nhật tại Huế

Ngày 20/5, thông tin ca sĩ Long Nhật bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến chuyên án ma túy quy mô lớn đã khiến dư luận đặc biệt chấn động. Long Nhật không chỉ nổi tiếng nhờ sự nghiệp ca hát mà còn được biết đến là nghệ sĩ sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa".

Long Nhật là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc quê hương, trữ tình từ thập niên 1990. Tên tuổi nam ca sĩ gắn liền với nhiều ca khúc như Mấy Nhịp Cầu Tre, Ai Ra Xứ Huế, Tóc Em Đuôi Gà... Bên cạnh việc đi hát, nam ca sĩ còn lấn sân làm MC, dẫn chương trình và tham gia nhiều gameshow truyền hình.

Long Nhật từng nhiều lần tiết lộ mức cát xê thuộc hàng cao trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Nam ca sĩ cho biết vào khoảng những năm 1992 - 2000, anh có thể nhận mức thù lao dao động từ 10 - 20 triệu đồng cho mỗi show diễn. Theo Long Nhật, đây là con số rất lớn ở thời điểm hơn 20 năm trước.

Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn tiết lộ từng nhận cát xê khủng khi hát cho các đám cưới đại gia. Cụ thể, vào năm 2015, Long Nhật biểu diễn trong một đám cưới tại Bắc Kạn với mức thù lao khoảng 300 triệu đồng. Đến năm 2018, anh tiếp tục nhận gói cát-xê khoảng 500 triệu đồng cho cả ê-kíp khi tham gia biểu diễn tại một đám cưới của đại gia ở Ninh Bình.

Nhờ hoạt động nghệ thuật bền bỉ suốt nhiều năm, Long Nhật sở hữu cuộc sống khá sung túc với nhiều bất động sản. Trong số đó, căn dinh thự tại Huế được xem là cơ ngơi đặc biệt của nam ca sĩ. Ngôi nhà nằm ở trung tâm TP Huế, có diện tích hơn 500 m2 và được xây dựng theo phong cách cổ điển, không gian thoáng đãng với cây cối xen kẽ.

Toàn bộ dinh thự sử dụng tông nâu làm chủ đạo với chi tiết gỗ, nội thất cổ và các món đồ mang đậm dấu ấn hoài niệm. Bên trong không gian sống, Long Nhật bố trí phản gỗ, bộ trường kỷ, đèn chùm cùng nhiều vật dụng mang hơi hướng quý tộc xưa. Ngoài ra, còn có khoảng sân để trẻ nhỏ chơi đùa, là không gian để mọi người vui chơi giải trí.

Ngôi nhà ở trung tâm TP Huế của Long Nhật

Cơ ngơi này giữ nét cổ kính, giản dị và không gian thoáng đáng

Nội thất bên trong chủ yếu là món đồ gỗ

Nam ca sĩ cho biết đây là cơ ngơi được thừa kế từ cha mẹ, chỉ tu sửa chứ không xây mới vì muốn giữ kỷ niệm

Theo chia sẻ trước đây của nam ca sĩ, căn biệt thự này được xây phía sau ngôi nhà cũ do cha mẹ để lại. Vì lưu giữ quá nhiều ký ức tuổi thơ nên Long Nhật không phá bỏ căn nhà cũ mà giữ nguyên như một phần kỷ niệm gia đình. Nam ca sĩ từng cho biết mẹ anh lúc sinh thời luôn mong con trai sau này sẽ quay về sống ở Huế, vì vậy anh quyết định xây dựng cơ ngơi này như cách hoàn thành tâm nguyện của bà.

"Còn biệt thự 21 tỷ là tôi được thừa kế từ ba mẹ. Nhắc đến căn biệt thự, tôi lại cảm động trước tấm lòng của bố mẹ mình. Phải nói rằng, tôi là nghệ sĩ, sống không biết tính toán, luôn hết lòng vì gia đình. Khi tôi làm ra tiền, thậm chí nhiều tiền, tôi trả nợ cho bố mẹ, lo lắng tiền học đại học cho 3 em gái ruột, 1 em gái con chú ruột. Tôi lo lắng hết, kể cả dựng vợ gả chồng cho các cháu.

Đến khi tôi không còn tiền thì bố mẹ lo lắng. Lo lắng tôi về già cô đơn, bệnh tật, nghèo khổ, không chốn nương nhờ như một số trường hợp nghệ sĩ nổi tiếng trước đây. Chính vì thế, ông bà quyết định để tôi thừa kế căn biệt thự", Long Nhật từng chia sẻ.

Giá trị căn nhà này được nam ca sĩ tiết lộ là 21 tỷ đồng

Ngày 20/5, Công an TP HCM cho biết Đinh Long Nhật (tức ca sĩ Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) bắt về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, ca sĩ Long Nhật khai đã sử dụng ma tuý từ trước Tết. Long Nhật còn chia sẻ từng cảm thấy mặc cảm và tội lỗi, mong bản thân sẽ không chơi chất cấm: "Tôi chơi ma tuý từ trước Tết tới giờ. Trong lòng mình có mặc cảm tội lỗi, mong ước làm sao đừng chơi cái này nữa. Tụi mày đừng bày ra chơi cái này nữa, anh không thích chút nào".