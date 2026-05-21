Ít ai biết Đại úy Công an này là thủ khoa trường nghệ thuật danh tiếng, tên được đặt theo ni cô của Biệt Động Sài Gòn

Theo Hải My | 21-05-2026 - 20:56 PM | Lifestyle

Cuộc sống ngoài đời thực của nữ Đại úy Công an khiến nhiều người tò mò.

Mặc dù bộ phim Bước Chân Vào Đời đã kết thúc nhưng từ kịch bản, nội dung đến diễn xuất của các diễn viên vẫn đang là chủ đề được cộng đồng mạng thảo luận rôm rả. Đặc biệt là những tập gần cuối, sự xuất hiện của nhân vật có tên Mai Ly mang đến những thử thách cho các nhân vật chính trong phim càng khiến dân tình thích thú, ấn tượng.

Được biết, người đảm nhận vai diễn Mai Ly trong phim là diễn viên Lưu Huyền Trang (SN 1987). Cô cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều vai diễn trong các bộ phim như Cầu Vồng Tình Yêu, Nhà Có Nhiều Cửa Sổ, Ngự Lâm Không Kiếm, Thương Ngày Nắng Về,...

Mai Ly trong bộ phim Bước Chân Vào Đời mà cô đảm nhận là một nhân vật có màu sắc cá tính, vừa đanh đá, ghê gớm nhưng cũng rất đời thực. Dù thuộc tuyến phản diện nhưng nhân vật này lại nhận được sự yêu mến đặc biệt nhờ nét tính cách hài hước và những câu thoại sắc sảo, chuẩn “sách giáo khoa từ vựng”.

Mặc dù trên phim luôn hóa thân vào những vai có phần đanh đá, ồn ào nhưng ngoài đời, Lưu Huyền Trang lại là một người cực kỷ luật, có cuộc sống kín tiếng. Cô từng đỗ Thủ khoa đầu vào khoa Diễn viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Hiện tại, Lưu Huyền Trang đang là Đại úy Công an thuộc Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. Cũng chính môi trường này đã rèn luyện cho cô sự đĩnh đạc, có nhiều cái nhìn sâu sắc và luôn trách nhiệm trong từng lời ăn tiếng nói trước công chúng.

Một điều thú vị nhưng không phải ai cũng biết, cái tên Lưu Huyền Trang được gia đình nữ diễn viên đặt tên theo nhân vật Ni cô Huyền Trang (do NSƯT Thanh Loan thủ vai) trong bộ phim huyền thoại "Biệt động Sài Gòn". Điều này khiến cô từng cho rằng đó như một cái duyên, dự báo về cơ duyên nghề nghiệp gắn bó mật thiết giữa nghiệp diễn xuất và màu áo lực lượng vũ trang sau này.

Về cuộc sống đời thường, Huyền Trang gần như không chia sẻ các thông tin liên quan đến chuyện tình cảm, đời tư trên MXH. Cô vẫn chủ yếu tập trung vào các vai diễn, công việc thường ngày tại Nhà hát.

Ngoài ra, Lưu Huyền Trang còn là "tín đồ" của Muay Thái và gắn bó với bộ môn này suốt nhiều năm. Trên trang cá nhân của mình, cô thường chia sẻ những hình ảnh tập luyện Muay Thái cũng như thử sức với nhiều môn thể thao khác. Điều này khiến cô có được vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng ở tuổi U40.

Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh xuất ngoại đi học: "Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn"

Sau ly hôn, cô gái 9x mua căn hộ 50m² trả thẳng, chi hơn 250 triệu để sửa nhà: “Tôi không cần sống sang, chỉ cần sống yên”

Quán phở lõi rùa khiến vợ chồng Trấn Thành quất sạch hai bát, u mê "xúi" luôn chủ quán Nam tiến

Mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái nhận là "con dâu", Ngọc Loan liền khoe đặc quyền không phải ai cũng có

Tình hình nam nghệ sĩ duy nhất được gọi là "tổng tài Việt Nam" vừa thua lỗ hơn 60 tỷ

Việt Nam có mỹ nhân 17 tuổi đã nổi tiếng, hit tỷ view hot toàn cầu: Nhan sắc thăng hạng, tự tin thi Hoa hậu

