Mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái nhận là "con dâu", Ngọc Loan liền khoe đặc quyền không phải ai cũng có

Mối quan hệ giữa Ngọc Loan và Chiêm Quốc Thái tiếp tục trở thành chủ đề được cư dân mạng quan tâm. Dù chưa từng chính thức xác nhận chuyện tình cảm, nhưng cả hai liên tục để lộ nhiều “hint" khiến netizen không ngừng bàn tán. Gần đây, Ngọc Loan càng gây chú ý khi có nhiều động thái được cho là ngầm khẳng định vị trí đặc biệt bên cạnh bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Không chỉ thường xuyên xuất hiện trong những dịp quan trọng, cô còn nhiều lần đăng tải hình ảnh liên quan đến nam bác sĩ nổi tiếng trên mạng xã hội. Mẹ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái từng công khai gọi Ngọc Loan là “con dâu” và dành nhiều lời khen cho cô.

Mới đây, Ngọc Loan tiếp tục thu hút sự chú ý khi khoe “đặc quyền” được diện đồ đôi cùng bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Theo đó, cô đăng tải hình ảnh mặc chiếc blazer hàng hiệu có thiết kế và hoạ tiết trùng với mẫu áo mà nam bác sĩ từng diện trước đó. Không ít ý kiến cho rằng việc mặc cùng một thương hiệu thời trang của cả hai khó có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đây được xem như “đặc quyền” không phải ai cũng có, bởi từ trước đến nay bác sĩ Chiêm Quốc Thái vốn khá kín tiếng trong chuyện đời tư nhưng lại nhiều lần để lộ những chi tiết liên quan đến Ngọc Loan. Cư dân mạng nhận xét đây giống như một cách thể hiện sự đồng điệu tinh tế, mối quan hệ gắn bó của bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Ngọc Loan.

Mối quan hệ bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Ngọc Loan

Ngọc Loan được biết đến là thí sinh ở The Face Vietnam 2016. Cô ghi dấu ấn với vẻ đẹp sắc sảo, thần thái chuẩn người mẫu và sự bứt phá dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Hương. Tuy không giành ngôi vị cao nhất, nhưng cô nàng nhanh chóng được khán giả nhớ tên nhờ hình ảnh chỉn chu và nét cá tính riêng biệt trong làng mẫu.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái từng vướng tin đồn tình cảm với nhiều mỹ nhân Vbiz, nhưng chỉ Ngọc Loan là người hiếm hoi được công khai xuất hiện cùng anh tại các sự kiện. Không chỉ dừng ở đó, cô còn tham gia làm việc tại chính thẩm mỹ viện của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Chưa hết, Ngọc Loan nhiều lần lộ hình ảnh du lịch cùng hai con có sự tham gia của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Đồng thời, cô cũng để lộ không gian sống sang trọng được cho là có sự liên quan đến vị bác sĩ này. Những góc chụp trong nhà với nội thất quen thuộc khiến dân mạng nhanh chóng liên tưởng đến cùng một địa điểm.

Đặc biệt nhất phải kể đến khoảnh khắc Ngọc Loan xuất hiện thân thiết bên mẹ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Bởi lẽ, đây thường được xem là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đã bước sang một mức độ gần gũi hơn, không còn đơn thuần là bạn bè hay đối tác công việc. Cách đây không lâu, mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái còn nhận Ngọc Loan là con dâu và chia sẻ: "Nó đẹp còn hơn hoa hậu đó con. Cô cưng nó lắm. Đi chơi với con dâu cô cứ nhìn nó miết nhìn hoài không chán nó đẹp lắm. Cô rất thích con dâu ăn diện, đàn bà con gái đẹp lúc nào cũng dễ thương. Cô già lớn tuổi cô cũng diện hà con nên con dâu nó diện cô thích lắm không có phải như mẹ chồng người ta đâu".

Từ những chi tiết được xâu chuỗi, nhiều người cho rằng cả hai đang có mối quan hệ đặc biệt nhưng lựa chọn cách giữ kín, không công khai rầm rộ. Thay vào đó, họ “úp mở” bằng những động thái nhỏ, đủ để những ai theo dõi kỹ có thể nhận ra.