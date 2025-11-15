Bức ảnh của Ngọc Loan và ông Chiêm Quốc Thái

Dù không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, Ngọc Loan vẫn luôn là cái tên nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng. Đặc biệt là về cuộc sống sang chảnh như "phú bà" của người đẹp này. Trên các nền tảng mạng xã hội của mình, Ngọc Loan cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh chia sẻ về cuộc sống, công việc kinh doanh, song kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Mới đây, Ngọc Loan gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh tại lễ ký kết chuyển giao công nghệ làm đẹp tại nơi mình làm việc. Vẻ ngoài xinh đẹp, sang trọng của cô vốn không còn xa lạ, nhưng lần này cộng đồng mạng lại đổ dồn sự quan tâm vào sự xuất hiện của bác sĩ Chiêm Quốc Thái trong cùng khung hình.

Dù chỉ mang tính chất công việc, song đây là lần hiếm hoi Ngọc Loan và Chiêm Quốc Thái xuất hiện chung 1 khung hình.

Bức ảnh có sự xuất hiện của ông Chiêm Quốc Thái phía Ngọc Loan được đăng tải công khai.

Không chỉ xuất hiện cạnh nhau trên sân khấu, ở bức ảnh chụp tại khu vực hậu trường, bác sĩ Chiêm Quốc Thái ngồi ngay phía sau Ngọc Loan, cười tươi rói. Được biết, Ngọc Loan hiện giữ vai trò quản lý tại bệnh viện thẩm mỹ của Chiêm Quốc Thái. Tuy nhiên, cả 2 ít khi công khai hình ảnh xuất hiện chung như trên.