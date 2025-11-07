Đề nghị xác minh việc cấp giấy xác nhận "độc thân" cho bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp TP.HCM kiểm tra việc bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị tố được cấp giấy “độc thân” nhiều lần dù đang có hôn nhân hợp pháp với bà Vũ Thụy Hồng Ngọc.

Cục Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp) vừa có văn bản đề nghị Sở Tư pháp TP.HCM kiểm tra, làm rõ phản ánh liên quan đến việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân "độc thân” cho bác sĩ Chiêm Quốc Thái - người được biết đến là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng tại TP.HCM.

Theo thông tin trên báo Dân Trí cho biết, ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp), vừa ký văn bản gửi Sở Tư pháp TPHCM đề nghị xác minh thông tin về việc cấp giấy xác nhận “độc thân” cho ông Chiêm Quốc Thái (SN 1974, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng ở TPHCM).

Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc. Ảnh: Công an nhân dân

Cục Hành chính tư pháp chuyển thông tin và đề nghị Sở Tư pháp TPHCM kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh, báo cáo lại về cơ quan này trước ngày 30/11.

Trước đó, theo thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết đã liên tiếp nhận được đơn kêu cứu, phản ánh, kiến nghị của bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978), cư trú tại TP Hồ Chí Minh (bà Ngọc là Việt kiều, hiện mang 2 quốc tịch Việt Nam và Hoa Kỳ) về việc trong thời gian bà đang còn hôn thú hợp pháp với ông Chiêm Quốc Thái (SN 1974, trú tại TP Hồ Chí Minh) nhưng UBND phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 (cũ), nay là phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh đã 5 lần cấp giấy xác nhận “độc thân” cho ông Thái.

Được biết, việc chính quyền địa phương xác nhận tình trạng “độc thân” nhằm mục đích để “bổ túc hồ sơ nhà đất” cho cá nhân ông Thái khi đang có hôn nhân với bà Ngọc đã gây một loạt hệ lụy, thiệt hại về quyền tài sản trong thời kỳ hôn nhân của bà Ngọc. Vụ việc đã khiến bà Ngọc khiếu nại, tố cáo tới nhiều cơ quan ở Trung ương và TP Hồ Chí Minh thời gian qua.

Theo phán ảnh của bà Vũ Thụy Hồng Ngọc với báo Công an nhân dân, dù đã kết hôn hợp pháp tại Hoa Kỳ từ tháng 9/2011 (và ông Thái đã nộp hồ sơ ghi chú kết hôn tại Sở Tư pháp TP.HCM vào 23/11/2012), nhưng từ năm 2011 đến 2016, ông Chiêm Quốc Thái vẫn nhiều lần được UBND phường Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức, trước đây là quận 2) xác nhận tình trạng “độc thân” để “bổ túc hồ sơ nhà đất”. Việc này được cho là cố ý, bởi phường từng xác nhận vào năm 2011 rằng ông Thái “độc thân để đăng ký kết hôn với bà Ngọc”. Đặc biệt, sau khi Sở Tư pháp TP.HCM đã ghi chú kết hôn vào 14/12/2015, phường vẫn tiếp tục cấp giấy “độc thân” cho ông Thái vào 11/1/2016.

Bà Ngọc phát hiện sai phạm và liên tục khiếu nại từ năm 2020. Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức khẳng định, hiện các giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trên không còn giá trị do bà Ngọc đã thực hiện việc ghi chú hôn nhân vào ngày 14/12/2015 tại Sở Tư pháp thành phố.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đề nghị xem xét, thu hồi các giấy xác nhận này và có hình thức xử lý đối với 2 cán bộ tư pháp - hộ tịch và 2 lãnh đạo phường Thạnh Mỹ Lợi đã duyệt, ký cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ngày 29/7/2015 và ngày 11/1/2016. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết, hành vi vi phạm pháp luật chưa được xử lý dứt điềm.

Để đảm bảo thông tin nhiều chiều, PV Báo CAND đã trao đổi với ông Chiêm Quốc Thái về nội dung trên và ông một mực cho rằng: Giữa ông và bà Ngọc là hôn nhân giả tạo, ông Thái và bà Ngọc chưa từng đăng ký kết hôn ở Việt Nam (?!).

Trong khi đó, cán bộ tư pháp phường Cát Lái (phường mới sau sáp nhập) xác nhận với báo Công an nhân dân rằng các giấy xác nhận “độc thân” sai phạm vẫn còn hiệu lực trên thực tế, đồng thời tiết lộ ông Thái từng dùng “chiêu” trả lại UBND phường bản chính giấy xác nhận “độc thân” được cấp vào ngày 4/8/2011 với nội dung “để đăng ký kết hôn với bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, SN 1978, định cư tại Hoa Kỳ” sau vài tháng sử dụng tờ giấy này.

Được biết, vụ án ly hôn, phân chia tài sản và các tranh chấp pháp lý giữa ông Chiêm Quốc Thái và bà Vũ Thụy Hồng Ngọc đã kéo dài suốt 10 năm qua, thu hút sự quan tâm của dư luận.

