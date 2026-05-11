Mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái nói thẳng về "con dâu" Ngọc Loan: "Đẹp hơn hoa hậu"

Chuyện tình cảm của Chiêm Quốc Thái và Ngọc Loan thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Không chỉ bởi độ đẹp đôi hay cuộc sống sang chảnh của cả hai, mối quan hệ này còn khiến netizen chú ý bởi sự thân thiết đặc biệt giữa Ngọc Loan và gia đình đối phương. Mới đây, mẹ ruột của bác sĩ Chiêm Quốc Thái bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội sau khi để lại loạt bình luận cực tâm lý về "con dâu".

Những chia sẻ đầy tình cảm và gần gũi của bà nhanh chóng được cư dân mạng truyền tay vì quá khác với hình dung thường thấy về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Cụ thể, dưới một bài đăng trên Facebook cá nhân của bà Ngọc Lệ - mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái, một cư dân mạng để lại bình luận khen Ngọc Loan: "Con dâu nhỏ xinh tuyệt vời luôn cô đẹp ơi. Giọng nói nghe cũng rất dễ chịu cô ạ”.

Ngay sau đó, mẹ nam bác sĩ lập tức phản hồi bằng loạt chia sẻ gây chú ý: "Nó đẹp còn hơn hoa hậu đó con. Cô cưng nó lắm. Đi chơi với con dâu cô cứ nhìn nó miết nhìn hoài không chán nó đẹp lắm. Cô rất thích con dâu ăn diện, đàn bà con gái đẹp lúc nào cũng dễ thương. Cô già lớn tuổi cô cũng diện hà con nên con dâu nó diện cô thích lắm không có phải như mẹ chồng người ta đâu".

Mẹ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái công khai khen ngợi con dâu Ngọc Loan

Loạt chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Nhiều người nhận xét hiếm có mẹ chồng nào thoải mái khen "con dâu" công khai như vậy, thậm chí còn gọi là “đẹp hơn hoa hậu”. Không ít netizen còn cho rằng chỉ cần nhìn cách mẹ Chiêm Quốc Thái nói về Ngọc Loan cũng đủ hiểu cô được gia đình nam bác sĩ yêu thương và cưng chiều thế nào.

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho mối quan hệ này. Một số ý kiến cho rằng Ngọc Loan không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn ghi điểm nhờ sự khéo léo, nhẹ nhàng nên dễ dàng được lòng gia đình nhà chồng.

Thời gian qua, Ngọc Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, sự kiện hay những buổi gặp gỡ thân mật với gia đình hai bên. Dù chưa chính thức thông báo chuyện cưới hỏi, nhưng việc mẹ nam bác sĩ liên tục gọi Ngọc Loan là “con dâu” trên mạng xã hội khiến netizen càng thêm chắc mẩm chuyện cả hai đang có mối quan hệ vô cùng nghiêm túc.

Ngọc Loan thân thiết, nhiều lần dự tiệc thân mật, đi từ thiện cùng mẹ chồng

Mối quan hệ giữa bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Ngọc Loan

Ngọc Loan được biết đến là thí sinh ở The Face Vietnam 2016. Cô ghi dấu ấn với vẻ đẹp sắc sảo, thần thái chuẩn người mẫu và sự bứt phá dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Hương. Tuy không giành ngôi vị cao nhất, nhưng cô nàng nhanh chóng được khán giả nhớ tên nhờ hình ảnh chỉn chu và nét cá tính riêng biệt trong làng mẫu.

Dù chưa từng xác nhận nhưng ai theo dõi đủ lâu cũng biết mối quan hệ giữa bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Ngọc Loan

Mẹ của Ngọc Loan và mẹ của bác sĩ Thái cũng thường xuyên lộ diện cùng nhau

Tháng 11/2016, cộng đồng mạng lại được một phen xôn xao với nghi vấn hẹn hò của bác sĩ Chiêm Quốc Thái với Ngọc Loan The Face. Sự việc bắt nguồn từ việc Ngọc Loan đăng ảnh nắm tay hẹn hò bên ai đó giấu mặt và hình ảnh bàn tay với những phụ kiện giống hệt với bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Đến vào đầu tháng 1/2019, một tài khoản trên Facebook đã đăng tải loạt ảnh Ngọc Loan cùng một bé gái được cho là con của nữ người mẫu, người này còn khẳng định mặt bé giống bác sĩ Chiêm Quốc Thái y đúc.

Tháng 4/2025, Ngọc Loan đã đăng ảnh tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng tại nhà riêng, nhân vật xuất hiện trên bánh kem là một người đàn ông mặc áo blouse nắm chặt tay một bé trai. Nhiều người nhanh chóng nhận ra cách tạo hình của người đàn ông này rất giống với phong cách của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Ngoài ra, dù Ngọc Loan đã khéo dùng biểu tượng để che tên nhưng netizen đã soi ra được dòng chữ "Chiêm Q.V" - được cho là con trai của cô xuất hiện trên chiếc bánh kem.

