Top 50 Hoa Hậu - Nam Vương du lịch Việt Nam 2026 chính thức lộ diện

Đến với buổi Họp báo Toàn quốc diễn ra vào 10/5 có Ông Phạm Duy Khánh - Uỷ viên Ban chấp hành Hội Người mẫu Việt Nam, Tổng Giám đốc công ty FIVE6 Entertainment, Trưởng BTC cuộc thi; Miss Earth Water 2025 Hoa hậu Trịnh Mỹ Anh; Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 Võ Cao Kỳ Duyên, Miss International Queen Vietnam 2025 Hà Tâm Như, Á hậu Phạm Hoàng Thu Uyên, Á hậu Bùi Lý Thiên Hương, Minh Khắc… cùng đông đảo nghệ sĩ, khách mời và cơ quan báo chí truyền thông trên cả nước.

Buổi họp báo mở đầu với màn ra mắt và trao sash cho Top 50 thí sinh Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026. Các thí sinh xuất hiện đầy tự tin, năng động và mang tinh thần trẻ trung, hiện đại, thể hiện hình ảnh thế hệ đại diện mới sẵn sàng lan tỏa vẻ đẹp văn hóa – du lịch Việt Nam đến cộng đồng trong nước lẫn quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, Ông Phạm Duy Khánh đã có những chia sẻ đầu tiên về định hướng phát triển cũng như sứ mệnh của cuộc thi năm nay. Đại diện Hội đồng Ban giám khảo, Miss Earth Water 2025 Trịnh Mỹ Anh cũng nhận hoa và chính thức ra mắt trên cương vị mới.

Điểm nhấn đặc biệt của buổi họp báo chính là màn công bố bộ vương miện và quyền trượng dành cho người đăng quang mùa giải 2026. Bộ vương miện mang tên “Thiên Hải Ngọc”, được chế tác bởi Ngọc Châu Âu và thiết kế bởi NTK Lê Hoài Nhớ.

Lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa Mặt trời và Biển cả, “Thiên Hải Ngọc” tượng trưng cho sự khởi đầu mới, tinh thần bền bỉ và khát vọng tỏa sáng của người phụ nữ Việt Nam hiện đại. Trong khi đó, quyền trượng được xem là biểu tượng cho bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của người đăng quang trong hành trình quảng bá văn hóa – du lịch Việt Nam.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức cũng chính thức công bố Hoa hậu Trịnh Mỹ Anh trở thành Giám đốc điều hành bản quyền quốc tế của Five6 Entertainment. Đồng thời, lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Ban tổ chức và các đơn vị đồng hành cũng được diễn ra nhằm đánh dấu bước phát triển mới của mùa giải năm nay.

Phát biểu tại sự kiện, Ông Phạm Duy Khánh – Trưởng BTC, đại diện đơn vị FIVE6 Entertainment chia sẻ:

“Cuộc thi không chỉ tìm kiếm vẻ đẹp nhan sắc mà còn là hành trình lan tỏa giá trị văn hóa, vẻ đẹp của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Chiếc sash và vương miện trao tay sẽ mở đầu cho sứ mệnh quảng bá du lịch đầy tự hào.”

Phần giao lưu và hỏi đáp cùng báo chí cũng trở thành điểm nhấn nổi bật của buổi họp báo với hàng loạt câu hỏi xoay quanh sứ mệnh, định hướng phát triển cũng như tính minh bạch của cuộc thi.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về sứ mệnh mà Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 hướng đến, Ông Phạm Duy Khánh cho biết đây không đơn thuần là một cuộc thi nhan sắc mà còn là hành trình giới thiệu các địa danh, danh lam thắng cảnh, nét đẹp văn hóa và con người Việt Nam đến đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Theo ông, mỗi địa phương mà cuộc thi đặt chân đến sẽ là cơ hội để quảng bá du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh và thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh thành.

Trước thắc mắc của truyền thông về việc “cuộc thi này các mùa trước tổ chức ở tỉnh nào thì đại diện tỉnh đó sẽ đăng quang”, đạo diễn Phạm Duy Khánh khẳng định kết quả cuộc thi hoàn toàn dựa trên năng lực và sự thể hiện của thí sinh trong suốt hành trình tham gia. Ông cho biết những sự trùng hợp nếu có chỉ là ngẫu nhiên chứ không phải sự sắp đặt từ Ban tổ chức.

Một trong những chủ đề nhận được sự quan tâm lớn tại họp báo là thông tin liên quan đến việc FIVE6 Entertainment có đang nắm giữ bản quyền Miss Universe Vietnam 2026 hay không. Trước câu hỏi này, Ông Phạm Duy Khánh cho biết trong thời gian tới công ty sẽ công bố thêm nhiều dự án và các bản quyền cuộc thi nhan sắc mới. Tuy nhiên, riêng với thông tin về Miss Universe Vietnam 2026, ông vẫn giữ sự úp mở và cho biết khán giả cần chờ thông báo chính thức. Nam đạo diễn cũng chia sẻ ở góc độ cá nhân, ông hy vọng có cơ hội thử sức với một vai trò mới ở sân chơi mang tầm vóc quốc tế này.

Bên cạnh đó, Miss Earth Water 2025 Trịnh Mỹ Anh cũng nhận được câu hỏi liệu cô có trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe trong tương lai hay không. Trước sự tò mò của truyền thông, nàng hậu khéo léo đưa ra câu trả lời mở khi không khẳng định cũng không phủ nhận và cho biết mọi thông tin chính thức sẽ được công bố vào thời điểm phù hợp.

Liên quan đến những ý kiến cho rằng thời gian qua xuất hiện một số cuộc thi sắc đẹp về du lịch có tên gọi và định hướng tương đồng, Ông Phạm Duy Khánh cho biết ông không quá bận tâm đến các yếu tố bên lề. Theo ông, điều quan trọng nhất là tập trung làm tốt cuộc thi mà mình đang được cấp phép tổ chức và phát triển đúng với sứ mệnh mà Ban tổ chức theo đuổi.

Cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 là cuộc thi không chỉ tìm kiếm những gương mặt sở hữu nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh, tài năng mà đặc biệt là tình yêu văn hoá du lịch Việt Nam và sẵn sàng quảng bá đến bốn phương và quốc tế. Đến với năm 2026, cuộc thi mở rộng với quy mô không chỉ tìm ra những gương mặt nữ cho ngôi vị Hoa hậu mà còn thêm ngôi vị Nam vương để cùng đồng hành thực hiện sứ mệnh quảng bá và sẵn sàng tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế.

Sau giai đoạn khởi động đầy ấn tượng với hàng trăm hồ sơ đăng ký trên khắp cả nước, cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 đã xác định được 50 gương mặt bước tiếp vào vòng Chung kết. Các thí sinh được lựa chọn không chỉ dựa trên vẻ đẹp hình thể mà còn hội tụ đủ trí tuệ, bản lĩnh và đặc biệt là tình yêu mãnh liệt dành cho văn hóa du lịch Việt Nam.

Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 công bố sẽ lựa chọn 5 đại diện xuất sắc nhất để tham gia các đấu trường nhan sắc uy tín thế giới. Cụ thể, Top 5 Nữ sẽ đi thi Miss Earth, Miss Supranational, The Miss Globe, Miss Tourism International, Miss Tourism World... Top 5 Nam (dự kiến) có cơ hội tranh tài ở Mister Supranational, Mister Universe, Mister International, Mister Global…

Cuộc thi năm nay quy tụ dàn giám khảo và chuyên gia uy tín hàng đầu:

Hội đồng Giám khảo: NSND Lê Khanh (Trưởng BGK), NSND Vương Duy Biên, Nhà báo Ngô Bá Lục, Siêu mẫu Xuân Lan, cùng các Hoa hậu/Nam vương quốc tế. Hội đồng Chuyên môn: Đạo diễn Hiếu Tâm, Crazy Nhóc, Stylist Hiền Danh... đảm bảo chất lượng hình ảnh và dàn dựng chuyên nghiệp cho chương trình.

Đêm Chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/05/2026 tại TP. Cần Thơ, hứa hẹn một sân khấu bùng nổ và quy mô.