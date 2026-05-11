Tôi cứ nghĩ mua iPhone Pro mới là "sang chảnh nhất" để rồi vỡ mộng nhận ra nó không như mình tưởng tượng

Nhiều người luôn chấp niệm phải mua phiên bản đắt đỏ nhất của iPhone để có được những tính năng cao cấp nhất. Thế nhưng sự thật là không phải là ai cũng cần đến nó. Khi mua về, có thể bạn sẽ thất vọng.

Dưới đây là quan điểm của cây bút Shimul Sood từ trang Phone Arena về vấn đề này.

Nhất định phải là dòng Pro

Đã có lúc tôi tự thuyết phục bản thân rằng chiếc iPhone tiếp theo nhất định phải là dòng Pro. Không phải vì tôi đã thực sự cân nhắc kỹ nhu cầu của mình, mà bởi những thông điệp marketing cứ thế "mưa dầm thấm lâu".

Hệ thống ba camera, khung viền titan, màn hình ProMotion, hay lời hứa hẹn về một thiết bị có thể xử lý mọi tác vụ nặng nề nhất... tất cả tạo nên một nỗi lo thường trực rằng: Nếu chọn iPhone bản thường, tôi đang phải đánh đổi, rằng tôi sẽ bỏ lỡ những trải nghiệm "đúng chất" Apple.

Thế nhưng, khi gác lại những bảng thông số kỹ thuật sang một bên để nhìn vào thói quen sử dụng thực tế, mọi lý lẽ để mua bản Pro bỗng chốc sụp đổ.

Phải công nhận rằng Apple cực kỳ xuất sắc trong việc biến dòng Pro trở thành một thứ gì đó "thiết yếu". Cứ mỗi dịp tháng 9, các bài thuyết trình luôn đi theo một kịch bản quen thuộc. iPhone bản thường cũng có những giây phút tỏa sáng riêng, nhưng ngay khi các mẫu Pro xuất hiện, nhịp độ chương trình thay đổi hoàn toàn.

Đột nhiên, mọi tâm điểm đều đổ dồn vào những gì "nhất": camera tốt nhất, chất liệu cao cấp nhất, những tính năng độc quyền và hiệu năng dẫn đầu thị trường. Dù không nói thẳng ra, nhưng thông điệp của Apple rất rõ ràng: Đây mới là chiếc iPhone mà bạn nên khao khát. Vô hình trung, mẫu iPhone tiêu chuẩn bắt đầu có cảm giác như một lựa chọn "hạng hai", dành cho những người có nhu cầu đơn giản.

Và thực tế là chiến lược đó rất hiệu quả. Không phải vì Apple lừa dối người dùng, mà bởi dòng Pro thực sự là những chiếc điện thoại mạnh mẽ hơn. Camera tốt hơn, cảm giác cầm nắm cao cấp hơn, những tính năng cộng thêm là có thật.

Với những người thực sự khai thác hết chúng, mức giá cao hơn là hoàn toàn xứng đáng. Vấn đề chỉ nảy sinh khi khái niệm "cái này tốt hơn" âm thầm biến thành "mình cần cái này". Đó là bước nhảy tâm lý mà nhiều người trong chúng ta mắc phải mà chưa bao giờ dừng lại để tự hỏi: Liệu những tính năng dư thừa đó có thực sự thay đổi cách chúng ta dùng điện thoại hàng ngày hay không?

Tôi đã từng chạy theo những tính năng Pro mà mình hiếm khi chạm tới

Khi thôi mơ mộng về một viễn cảnh sử dụng điện thoại "như chuyên gia" và bắt đầu quan sát thực tế, tôi nhận ra thói quen của mình cũng bình thường như bao người khác. Phần lớn thời gian trong ngày của tôi dành cho: lướt mạng xã hội, trả lời tin nhắn, nghe nhạc, xem vài video trên YouTube, đọc tin tức, kiểm tra email, dùng bản đồ và nghe gọi.

Đúng là tôi có chụp ảnh rất nhiều. Nhưng khi ngẫm lại, tôi nhận ra mình không chụp những kiểu ảnh đòi hỏi một hệ thống camera cấp độ chuyên nghiệp. Hầu hết các bức ảnh đều được chụp trong điều kiện ánh sáng tốt, không cầu kỳ, và thực sự thì các smartphone hiện đại đã làm quá tốt việc này rồi.

Hiếm khi tôi rơi vào tình huống thực sự cần đến ống kính tele chuyên dụng hay những thuật toán xử lý ảnh phức tạp mà Apple chỉ dành riêng cho dòng Pro. Còn những lần hiếm hoi công việc đòi hỏi chất lượng hình ảnh khắt khe, tôi thường đã có sẵn một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp bên mình.

Tiếp đến là ProMotion — có lẽ là tính năng tôi thường dùng nhất để bào chữa cho việc muốn mua iPhone Pro. Suốt nhiều năm, màn hình 120Hz mượt mà là lý do rõ ràng nhất để chi thêm tiền. Công bằng mà nói, sự khác biệt là có thật: cảm giác cuộn mượt hơn, các hiệu ứng chuyển cảnh trông đẹp mắt và mọi thứ đều có vẻ trơn tru hơn một chút.

Tuy nhiên, qua thời gian, tôi nhận ra một điều thú vị: đó là tính năng mà tôi chỉ đánh giá cao khi chủ động để ý đến nó. Trong sử dụng hàng ngày, não bộ thích nghi rất nhanh, và chiếc iPhone tiêu chuẩn chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy chậm chạp hay khó chịu.

Giờ đây, khi dòng iPhone 17 cuối cùng cũng mang màn hình tần số quét cao lên các mẫu tiêu chuẩn, toàn bộ lý do để nâng cấp lên Pro trong mắt tôi đã tan biến. Một trong những đặc quyền lớn nhất của dòng Pro nay không còn là độc quyền nữa, và iPhone bản thường đột nhiên trở nên hợp lý hơn bao giờ hết.

iPhone "bản thường" đang làm tốt hơn những gì người ta thừa nhận

iPhone tiêu chuẩn bấy lâu nay thường bị xem nhẹ, chủ yếu là vì các cuộc thảo luận luôn xoáy sâu vào việc nó "thiếu" cái gì so với dòng Pro. Nhưng nếu bạn tạm quên đi bảng so sánh thông số và nhìn nhận nó một cách độc lập, đây là một thiết bị cực kỳ hoàn thiện.

Camera chính đã quá xuất sắc cho nhu cầu chụp ảnh hàng ngày. Hiệu năng cũng hiếm khi là vấn đề, nhất là khi các mẫu tiêu chuẩn hiện nay thường chia sẻ chung cấu trúc chip xử lý cốt lõi với dòng Pro.

Dù là lướt mạng xã hội, chơi game, đa nhiệm hay chỉnh sửa ảnh, chiếc điện thoại này đều xử lý nhẹ nhàng. Màn hình hiển thị đẹp, thời lượng pin đã cải thiện rất nhiều qua các năm, và quan trọng nhất, bạn vẫn nhận được trải nghiệm phần mềm tương tự, sự hỗ trợ cập nhật lâu dài và độ tin cậy đặc trưng của iPhone.

Thành thật mà nói, với cách tôi sử dụng điện thoại — và có lẽ là với đại đa số người dùng — iPhone bản thường không còn mang lại cảm giác "đánh đổi" nữa. Nó chỉ có vẻ "kém cạnh" khi bạn đặt nó lên bàn cân so sánh từng mục một với danh sách tính năng của dòng Pro.

Khoảnh khắc tôi nhận ra mình đang mua sắm cho "phiên bản ảo tưởng" của chính mình

Tôi không có ý định thuyết phục bất cứ ai đừng mua iPhone Pro. Với một số người, những tính năng cộng thêm đó hoàn toàn đáng giá. Nếu bạn quay video chuyên nghiệp, thường xuyên dùng camera tele, yêu thích chất liệu cao cấp hoặc thực sự cần đến những công cụ chuyên sâu, thì mức giá cao hơn là hợp lý.

Đó là những lợi thế thực tế. Nhưng chúng cũng là những lợi thế rất đặc thù — thứ chỉ có được khi bạn hiểu rõ thói quen của mình, chứ không phải bị cuốn theo làn sóng phấn khích từ quảng cáo.

Trước khi quyết định "xuống tiền", hãy tự hỏi mình một câu đơn giản: "Tính năng Pro nào mà tôi thực sự sử dụng hàng ngày?". Đừng nhìn vào những gì trông ấn tượng trên mặt giấy tờ, hãy nhìn vào lịch trình sinh hoạt thực tế của bạn.

Một khi nhìn nhận một cách trung thực, câu trả lời thường sẽ rõ ràng hơn bạn tưởng. Đôi khi, iPhone bản thường không phải là một lựa chọn "thấp cấp" hơn; nó đơn giản là chiếc điện thoại phù hợp nhất với cuộc sống thực mà bạn đang sống.