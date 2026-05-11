Tin rất vui: Một quốc gia sắp mở bay đường bay thẳng đầu tiên tới Việt Nam, cách mua vé rất dễ

Du khách Việt sắp có thêm một lựa chọn mới để khám phá Nam Á khi đường bay thẳng kết nối TP.HCM với Colombo, thủ đô thương mại của Sri Lanka, mới đây được công bố. Cụ thể, theo Báo Chính phủ, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Thương mại - Đầu tư - Du lịch Việt Nam - Sri Lanka diễn ra tại Colombo, Vietnam Airlines đã chính thức công bố mở đường bay thẳng kết nối TP.HCM và Colombo.

Không chỉ Vietnam Airlines, Vietjet cũng đã công bố đường bay thẳng giữa TP.HCM và Colombo. Tuyến TP.HCM - Colombo của Vietjet dự kiến khai trương từ tháng 8/2026 với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Hãng cho biết thông qua mạng bay của Vietjet, Colombo sẽ được kết nối thuận tiện hơn với nhiều trung tâm kinh tế, du lịch và tài chính trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với Vietnam Airlines, đường bay thẳng TP.HCM - Colombo dự kiến được khai thác từ tháng 10/2026 bằng máy bay Airbus A321, tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Các chuyến từ TP.HCM dự kiến khởi hành vào thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật; chiều Colombo - TP.HCM bay vào thứ Hai, thứ Năm và thứ Bảy.

Do được khai thác bởi chính 2 hãng hàng không nội địa phổ biến với hầu hết mọi người Việt, việc đặt vé được đánh giá trở nên vô cùng dễ dàng và thuận tiện. Du khách có thể truy cập trực tiếp website, ứng dụng chính thức của Vietnam Airlines và Vietjet, hoặc các đại lý được ủy quyền.

Một lưu ý quan trọng là do lịch khai thác hiện vẫn mang tính dự kiến, du khách không nên đặt vé qua các nguồn không rõ ràng nếu chưa thấy chuyến bay hiển thị trên hệ thống chính thức của hãng. Khi săn vé sớm, cần kiểm tra kỹ điều kiện đổi ngày, hoàn vé, hành lý ký gửi, suất ăn và các khoản phí phát sinh.

Đến Colombo nên đi đâu, lưu ý gì?

Colombo thường được nhiều người gọi là thủ đô của Sri Lanka, song chính xác hơn đây là thủ đô thương mại, đồng thời là cửa ngõ quan trọng để du khách bắt đầu hành trình khám phá quốc đảo Nam Á này. Từ Colombo, du khách có thể đi tiếp đến Kandy, Galle, Ella, Sigiriya hoặc các vùng biển phía nam.

Một trong những điểm nên ghé là Gangaramaya Temple. Theo trang chính thức của ngôi chùa, Gangaramaya là một trong những chùa Phật giáo lâu đời ở Colombo, được khởi đầu bởi học giả - nhà sư Hikkaduwe Sri Sumangala Nayaka Thera vào cuối thế kỷ 19.

Với những ai muốn hiểu thêm lịch sử và văn hóa Sri Lanka, Colombo National Museum là điểm dừng phù hợp. Trang Visit Colombo cho biết bảo tàng này mở cửa lần đầu năm 1877, ban đầu có khoảng 800 hiện vật và hiện sở hữu hơn 100.000 hiện vật, được xem là bảo tàng lớn nhất trên đảo.

Buổi chiều, du khách có thể đi dạo Galle Face Green, ghé khu Colombo Fort, thử món địa phương hoặc ăn tối tại các khu nhà hàng, quán cà phê trong thành phố. Với những người thích không khí bản địa, Pettah Market là nơi có thể cảm nhận nhịp sống địa phương, nhưng nên giữ kỹ đồ cá nhân và hỏi giá trước khi mua.

Trước chuyến đi, du khách Việt cần kiểm tra quy định ETA/visa điện tử. Trang ETA chính thức của Sri Lanka nêu người nhập cảnh cần hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng tính từ ngày đến, vé khứ hồi hoặc vé rời Sri Lanka, đồng thời có đủ khả năng tài chính cho thời gian lưu trú. ETA ban đầu thường giới hạn 30 ngày và có thể được gia hạn theo quy định.

Ngoài ra, khi tham quan các địa điểm tôn giáo, du khách nên ăn mặc kín đáo, tháo giày dép và mũ khi vào chùa. Khuyến cáo du lịch của Chính phủ Anh lưu ý việc thiếu tôn trọng hình ảnh, hiện vật Phật giáo hoặc tạo dáng không phù hợp với tượng Phật có thể bị xem là hành vi nghiêm trọng tại Sri Lanka.