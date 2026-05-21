Việt Nam có mỹ nhân 17 tuổi đã nổi tiếng, hit tỷ view hot toàn cầu: Nhan sắc thăng hạng, tự tin thi Hoa hậu

Pháo gây bão khi quyết định đi thi sắc đẹp

Ngày 21/5, fanpage chính thức của Miss Grand Vietnam 2026 công bố hồ sơ ghi danh của các thí sinh và cái tên khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều nhất chính là Nguyễn Diệu Huyền - rapper Pháo. Màn xuất hiện đầy bất ngờ của nữ rapper Gen Z nhanh chóng tạo nên làn sóng chú ý trên mạng xã hội bởi trước đó, rất ít người nghĩ Pháo sẽ chính thức bước vào đấu trường nhan sắc.

Trong bộ ảnh dự thi được công bố, Pháo xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh gai góc, cá tính quen thuộc trên sân khấu rap. Nữ rapper sinh năm 2003 diện thiết kế bikini trắng đính kết cầu kỳ, kết hợp áo choàng lông để tạo điểm nhấn. Visual sắc sảo, thần thái tự tin cùng vóc dáng ngày càng thăng hạng giúp Pháo nhận về nhiều lời khen ngợi. Không ít khán giả nhận xét nữ rapper đang bước vào giai đoạn “lên hương” rõ rệt cả về nhan sắc lẫn khí chất ngôi sao.

Trên fanpage cuộc thi, Pháo được giới thiệu với bảng thành tích dày đặc ở cả âm nhạc, điện ảnh lẫn hoạt động cộng đồng. Nữ rapper từng là Á quân chương trình King Of Rap, sở hữu bản hit toàn cầu 2 Phút Hơn với hàng trăm triệu lượt nghe và hơn 1 tỷ lượt sử dụng âm thanh trên TikTok. Cô cũng từng hợp tác với rapper Mỹ Tyga trong phiên bản remix quốc tế của ca khúc này.

Bên cạnh âm nhạc, Pháo còn ghi dấu ấn khi được đề cử tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến, tham gia nhiều lễ hội âm nhạc quốc tế như Asia Song Festival hay Round Festival. Đầu năm nay, nữ rapper còn gây chú ý khi đảm nhận vai nữ chính trong phim điện ảnh Thỏ Ơi!! đạt doanh thu 450 tỷ đồng. Cô cũng xuất hiện ở Sao Nhập Ngũ 2024, biểu diễn tại sự kiện A80 ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và tham gia “Hành Trình Đỏ” với vai trò đại biểu đại diện Việt Nam công tác tại Trung Quốc.

Chia sẻ về quyết định đăng ký thi hoa hậu, Pháo cho biết cô không muốn bản thân phải hối tiếc khi nhìn lại tuổi trẻ. Nữ rapper thừa nhận từng có giai đoạn tự ti về ngoại hình cũng như những giới hạn của bản thân, nhưng thay vì để điều đó cản bước, cô chọn cách thay đổi và hoàn thiện mình mỗi ngày.

“Tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2026 để không cảm thấy hối hận khi về già, hay phải tự hỏi tại sao mình không làm điều này sớm hơn”, Pháo chia sẻ.

Ở tuổi 23, Pháo đang cho thấy một hình ảnh hoàn toàn mới: xinh đẹp, quyến rũ và trưởng thành hơn rất nhiều so với thời điểm mới bước chân vào showbiz. Việc tự tin ghi danh tại một cuộc thi sắc đẹp cũng được xem như dấu mốc mới trong hành trình mở rộng hình ảnh của nữ rapper sau thành công ở âm nhạc và điện ảnh.

17 tuổi đã nổi tiếng, có hit viral toàn cầu khó ai bì kịp

Tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, Pháo sinh năm 2003 và bắt đầu được biết đến rộng rãi khi tham gia mùa đầu tiên của King Of Rap vào năm 2020. Khi ấy, cô mới 17 tuổi nhưng đã gây ấn tượng mạnh nhờ tư duy âm nhạc hiện đại, kỹ năng viết rap sắc bén cùng chất giọng rất riêng. Danh hiệu Á quân trở thành bệ phóng giúp Pháo từ một rapper underground bước ra ánh sáng, nhanh chóng gia nhập nhóm nghệ sĩ Gen Z nổi bật nhất Vpop.

Sau cuộc thi, Pháo liên tục tạo dấu ấn qua nhiều sản phẩm kết hợp ăn khách. Cột mốc mang tính bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Pháo là siêu hit 2 Phút Hơn. Dù bản gốc phát hành từ đầu năm 2020, ca khúc chỉ thực sự bùng nổ toàn cầu khi phiên bản 2 Phút Hơn (KAIZ Remix).

Bản remix nhanh chóng tạo nên hiện tượng chưa từng có với Vpop. Đây là ca khúc Việt Nam đầu tiên cán mốc 50 triệu lượt stream trên Spotify vào cuối năm 2021. Không dừng lại ở đó, 2 Phút Hơn còn leo lên vị trí No.1 Global Shazam, trở thành bài hát Việt đầu tiên và duy nhất làm được điều này. Thành tích ấy được xem như cột mốc lịch sử, mở ra khái niệm “xuất khẩu âm nhạc” cho nghệ sĩ Việt trên thị trường quốc tế.

Ca khúc cũng giúp Pháo trở thành nghệ sĩ Việt Nam thứ hai sau Sơn Tùng M-TP ghi tên trên các bảng xếp hạng chính thức của Billboard với việc lọt Top 10 Billboard World Digital Song Sales và đạt vị trí thứ 39 trên Billboard Hot Dance/Electronic Songs.

Sức lan tỏa của 2 Phút Hơn đến từ trào lưu “Zero Two Dance” từng phủ sóng TikTok, Reels và Douyin. Điệu nhảy lắc hông đặc trưng gắn với nhân vật anime Zero Two đã biến ca khúc thành hiện tượng viral toàn cầu. Hàng loạt idol Kpop và nghệ sĩ châu Á hưởng ứng trào lưu này. Đặc biệt, hai thành viên BTS là Suga và Jin từng gây sốt mạng xã hội khi nhún nhảy theo giai điệu bài hát tại một bữa tiệc hậu concert ở Las Vegas.

Không chỉ phủ sóng mạng xã hội, giai điệu 2 Phút Hơn còn được phát tại một trận đấu NBA giữa Utah Jazz và Memphis Grizzlies vào năm 2021. Đây được xem là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi âm nhạc Việt Nam vang lên ở đấu trường thể thao chuyên nghiệp Mỹ.

Sức nóng của ca khúc thậm chí còn thu hút sự chú ý trực tiếp từ Tyga. Tháng 7/2021, rapper đình đám này chủ động hợp tác cùng Pháo trong phiên bản remake quốc tế mang tên 2 Phút Hơn (Make It Hot) [KAIZ Remix]. Việc một nghệ sĩ hip-hop hạng A của Mỹ chủ động hòa giọng trong một sản phẩm Vpop được xem là minh chứng rõ ràng cho độ phủ sóng hiếm có của ca khúc.

Năm 2025, Pháo gây tranh cãi với ca khúc Sự Nghiệp Chướng. Dù leo top 1 trending cùng hàng chục triệu view, nhưng bài rap gắn liền với drama tình ái cùng ViruSs hứng chịu không ít thị phi. Sau đó, Pháo trở thành một trong những gương mặt được chú ý khi tham gia Em Xinh Say Hi. Tại chương trình, Pháo cho thấy hình ảnh linh hoạt hơn khi không chỉ rap mà còn thử sức với biểu diễn sân khấu, vũ đạo và khả năng làm chủ concept. Sự xuất hiện của cô ở gameshow này từng tạo ra nhiều cuộc thảo luận bởi khán giả nhận ra Pháo đang dần thoát khỏi hình tượng rapper underground gai góc để hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ giải trí đa năng.

Sau âm nhạc và truyền hình thực tế, Pháo tiếp tục có bước chuyển mình lớn khi lấn sân sang điện ảnh trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Nữ rapper được Trấn Thành tin tưởng giao vai nữ chính trong dự án điện ảnh Thỏ Ơi!!. Trong phim, Pháo đảm nhận vai Nhật Hạ (Thỏ) - một nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp, phải trải qua nhiều biến cố cảm xúc, những mối quan hệ độc hại và xung đột hôn nhân căng thẳng. Với một diễn viên tay ngang, đây được xem là thử thách cực lớn bởi nhân vật đòi hỏi nhiều phân đoạn tâm lý nặng, từ những cảnh khóc nghẹn ngào đến các khoảnh khắc tổn thương và bạo lực tinh thần.

Dù vẫn nhận về một số ý kiến cho rằng diễn xuất chưa thật sự tròn trịa do thiếu kinh nghiệm, phần đông khán giả vẫn ghi nhận nỗ lực hy sinh vì nghệ thuật cũng như tố chất điện ảnh tiềm năng của nữ rapper sinh năm 2003. Quan trọng hơn, Thỏ Ơi!! trở thành cú hit phòng vé của dịp Tết 2026 khi đạt doanh thu khoảng 450 tỷ đồng, giúp tên tuổi Pháo tiếp tục phủ sóng mạnh mẽ ngoài âm nhạc.

Nhìn lại hành trình của Pháo, nhiều khán giả nhận định nữ rapper là trường hợp rất đặc biệt của Vpop. Nổi tiếng từ năm 17 tuổi, sở hữu một global hit mang tính lịch sử và liên tục mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực, Pháo đang cho thấy tham vọng vượt khỏi giới hạn 1 nghệ sĩ âm nhạc. Quyết định ghi danh tại Miss Grand Vietnam 2026 vì thế càng khiến công chúng tò mò về bước chuyển tiếp theo của cô trong showbiz Việt.