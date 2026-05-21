Hãng hàng không vừa công bố thưởng 5 tháng lương cho nhân viên, trước đó có dịp thưởng tới 8 tháng

Trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu vẫn chịu nhiều biến động về chi phí, nhiên liệu và cạnh tranh, thông tin một hãng bay tiếp tục thưởng cho nhân viên tương đương nhiều tháng lương nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Hãng hàng không được nhắc tới là Singapore Airlines – một trong những thương hiệu hàng không nổi tiếng nhất châu Á. Theo The Business Times, Singapore Airlines sẽ thưởng cho nhân viên đủ điều kiện khoản chia sẻ lợi nhuận tương đương 5,7 tháng lương cho năm tài chính 2026. Khoản thưởng này được công bố tại một sự kiện ở Singapore Expo vào ngày 14/5.

Theo The Business Times, mức thưởng 5,7 tháng lương của Singapore Airlines năm nay thấp hơn mức 7,45 tháng lương của năm tài chính 2025 và 7,94 tháng lương của năm tài chính 2024. Trước đó, nhân viên hãng cũng từng nhận 6,65 tháng lương cho năm tài chính 2023.

Ảnh minh họa

Điểm đáng chú ý là khoản thưởng này không phải quyết định ngẫu nhiên. The Business Times cho biết khoản thưởng chia sẻ lợi nhuận hằng năm của SIA được tính theo một công thức lâu năm, đã được thống nhất với các công đoàn nhân viên. Nói cách khác, khi hãng bay làm ăn tốt, một phần thành quả sẽ được chia lại cho người lao động.

Mức thưởng năm nay giảm trong bối cảnh lợi nhuận ròng của Singapore Airlines đi xuống so với năm trước. Trong thông cáo tài chính ngày 14/5, SIA Group cho biết lợi nhuận ròng năm tài chính 2025/26 đạt 1,184 tỷ SGD, giảm 57,4% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là không còn khoản lãi kế toán một lần 1,098 tỷ SGD từ thương vụ sáp nhập Air India - Vistara như năm trước, đồng thời tập đoàn phải ghi nhận phần lỗ cả năm từ Air India.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh cốt lõi của hãng vẫn có nhiều điểm sáng. SIA Group ghi nhận doanh thu kỷ lục 20,522 tỷ SGD, tăng 5% so với cùng kỳ; lợi nhuận hoạt động đạt 2,375 tỷ SGD, tăng 39%. SIA và Scoot cũng vận chuyển kỷ lục 42,4 triệu lượt khách trong năm tài chính 2025/26, tăng 7,7%.

Nhân sự của hãng hàng không cũng được thưởng khi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp khả quan (Ảnh minh họa)

Hậu Covid, giai đoạn cũng nhiều khoản thưởng

Khoản thưởng 5,7 tháng lương năm nay càng gây chú ý khi đặt cạnh các mức thưởng trước đó của Singapore Airlines trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch.

Năm 2023, Channel NewsAsia cho biết nhân viên đủ điều kiện của SIA có thể nhận khoảng 8 tháng thưởng, gồm 6,65 tháng thưởng chia sẻ lợi nhuận và tối đa 1,5 tháng thưởng đặc biệt. Khoản thưởng bổ sung này được dành để ghi nhận sự cống hiến, nỗ lực và những hy sinh của nhân viên, bao gồm cả việc từng bị cắt giảm thu nhập trong đại dịch.

Sau đó, mức thưởng tiếp tục tăng lên 7,94 tháng lương cho năm tài chính 2024, rồi đạt 7,45 tháng lương trong năm tài chính 2025. Đến năm tài chính 2026, con số giảm còn 5,7 tháng lương nhưng vẫn được xem là mức đáng chú ý nếu so với mặt bằng chung trong ngành dịch vụ hàng không.

Ảnh minh họa

Với một hãng bay, chính sách nhân sự không chỉ là chuyện nội bộ. Phi công, tiếp viên, nhân viên mặt đất, bộ phận kỹ thuật và chăm sóc khách hàng đều là những mắt xích trực tiếp ảnh hưởng tới trải nghiệm của hành khách. Bởi vậy, việc Singapore Airlines duy trì cơ chế chia sẻ lợi nhuận nhiều năm liên tiếp cũng phần nào cho thấy cách hãng giữ chân và tạo động lực cho đội ngũ sau mỗi chuyến bay.

Có đường bay thẳng tới Việt Nam, dịch vụ thuộc nhóm nổi bật

Với du khách Việt Nam, Singapore Airlines không phải cái tên xa lạ. Trên bản đồ đường bay chính thức, Singapore Airlines và hãng con Scoot bay tới hơn 120 điểm đến trên toàn cầu. Riêng tại Đông Nam Á, các điểm đến của hãng có Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM, bên cạnh Bangkok, Kuala Lumpur, Jakarta, Manila, Bali…

Từ Việt Nam, hành khách có thể bay thẳng tới Singapore, sau đó nối chuyến đi nhiều trung tâm du lịch và kinh doanh lớn như Sydney, Melbourne, London, Paris, Frankfurt, New York, Los Angeles hay San Francisco. Đây cũng là lý do SIA thường được nhiều hành khách Việt cân nhắc khi đi Úc, châu Âu hoặc Mỹ thông qua sân bay Changi.

Từ tháng 10/2025, Vietnam Airlines và Singapore Airlines cũng triển khai hợp tác liên danh. Theo thông tin từ Vietnam Airlines, SIA đặt mã trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác giữa Singapore với Hà Nội và TP.HCM; trong khi Vietnam Airlines đặt mã trên các chuyến bay do SIA khai thác giữa Singapore với Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM. Thỏa thuận này giúp hành khách có thêm lựa chọn và thuận tiện hơn khi nối chuyến giữa hai nước.

Ảnh minh họa

Không chỉ có mạng bay rộng, Singapore Airlines còn được biết đến nhờ nhóm dịch vụ cao cấp. Hãng cung cấp Wi-Fi miễn phí không giới hạn trên phần lớn chuyến bay, áp dụng từ hạng Economy tới Suites, ngoại trừ máy bay Boeing 737-800 NG theo thông tin công bố của hãng.

Hệ thống giải trí KrisWorld của SIA có hơn 1.400 lựa chọn theo yêu cầu, gồm phim, chương trình truyền hình, album nhạc và nhiều nội dung khác. Bên cạnh đó, dịch vụ Book the Cook cho phép hành khách trên một số hạng ghế và chặng bay đặt trước món ăn, góp phần tạo nên hình ảnh một hãng hàng không chú trọng trải nghiệm trên không.