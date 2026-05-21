5 loại cây ăn quả tránh trồng sau nhà: Dễ gây họa cho gia chủ

Đáng chú ý, ngoài yếu tố phong thủy, nhiều loại cây ăn quả còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do rễ lớn, cành nặng hoặc quả dễ rơi. Dưới đây là 5 loại cây ăn quả thường được khuyên nên tránh trồng sau nhà.

Cây mít: Rễ khỏe dễ phá nền móng

Mít là loại cây quen thuộc ở nông thôn Việt Nam, cho bóng mát tốt và quả có giá trị sử dụng cao. Tuy nhiên, đây lại là một trong những loại cây không nên trồng quá gần nhà, đặc biệt là phía sau nhà.

Cây mít có bộ rễ phát triển mạnh, ăn sâu và lan rộng. Sau nhiều năm, rễ cây có thể làm nứt sân, ảnh hưởng tường bao, đường ống thoát nước hoặc nền móng công trình. Với những ngôi nhà diện tích nhỏ, việc trồng mít sát khu vực sinh hoạt có thể gây nhiều phiền toái về lâu dài.

Ngoài ra, quả mít lớn và nặng. Khi chín, quả có thể tự rụng từ trên cao xuống, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ nhỏ hoặc người đi lại phía sau nhà.

Trong phong thủy dân gian, cây mít có tán rộng, um tùm nên dễ tạo cảm giác bí bách, che chắn ánh sáng và cản luồng khí lưu thông ở khu vực hậu nhà.

Cây dừa: Đẹp nhưng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Dừa thường mang vẻ đẹp thanh bình, gợi cảm giác miền quê nhiệt đới. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh quan không khuyến khích trồng dừa sát nhà ở.

Nguyên nhân lớn nhất là nguy cơ quả rơi. Một quả dừa trưởng thành có thể nặng vài kilogram, nếu rơi từ độ cao lớn sẽ rất nguy hiểm. Thực tế đã có không ít vụ tai nạn do dừa rơi gây chấn thương nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, cây dừa cao, thân mảnh và dễ bị ảnh hưởng khi có gió lớn hoặc mưa bão. Nếu trồng sát phía sau nhà, cây có thể gây rủi ro cho mái tôn, dây điện hoặc công trình lân cận.

Theo quan niệm phong thủy, phía sau nhà cần cảm giác vững chãi, kín gió, trong khi cây dừa thân cao, tán thưa lại tạo cảm giác "trống hậu", thiếu điểm tựa cho gia chủ.

Cây sung: Ý nghĩa tốt nhưng vị trí phải phù hợp

Sung được nhiều người yêu thích vì mang ý nghĩa "sung túc", đủ đầy. Đây cũng là loại cây thường xuất hiện trong mâm ngũ quả ngày Tết.

Tuy nhiên, trong phong thủy, cây sung thường phù hợp trồng phía trước nhà hoặc sân vườn thoáng đãng hơn là đặt phía sau. Nếu trồng ở khu vực thiếu ánh sáng, ẩm thấp, cây dễ phát triển rậm rạp, tạo môi trường cho muỗi và côn trùng sinh sôi.

Quả sung khi rụng xuống đất cũng dễ lên men, gây mùi và mất vệ sinh nếu không được dọn dẹp thường xuyên. Ngoài ra, bộ rễ của cây sung khá khỏe, có thể ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước hoặc nền gạch nếu trồng quá sát công trình.

Cây xoài: Tán rộng, cành lớn dễ gãy

Xoài là loại cây ăn quả phổ biến, được nhiều gia đình yêu thích nhờ khả năng tạo bóng mát và cho trái ngon. Tuy nhiên, cây xoài trưởng thành thường có kích thước rất lớn.

Tán xoài rộng khiến khu vực phía sau nhà dễ bị che tối, bí khí và ẩm thấp. Vào mùa mưa bão, những cành xoài to, nặng có nguy cơ gãy đổ nếu không được cắt tỉa định kỳ.

Ngoài yếu tố an toàn, lá và quả xoài rụng nhiều cũng khiến việc vệ sinh trở nên vất vả hơn. Với nhà phố hoặc diện tích nhỏ, việc trồng xoài sát công trình có thể gây bất tiện lâu dài.

Cây sầu riêng: Giá trị cao nhưng không phù hợp gần nhà

Sầu riêng là loại cây có giá trị kinh tế lớn, song lại không phù hợp với khuôn viên nhà ở thông thường. Cây sầu riêng cần diện tích rộng để phát triển, có bộ rễ khỏe và chiều cao lớn. Đặc biệt, quả sầu riêng nặng, có gai cứng nên nếu rơi từ trên cao sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Ngoài ra, mùi đặc trưng của sầu riêng có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt nếu trồng quá gần khu vực ở. Với những ngôi nhà đông người hoặc không gian hẹp, đây không phải lựa chọn lý tưởng.

Theo nhiều chuyên gia cảnh quan, khi trồng cây phía sau nhà, gia chủ nên ưu tiên các loại cây có tán vừa phải, rễ không quá lớn, ít rụng quả nặng và dễ chăm sóc.

Quan trọng hơn cả phong thủy là yếu tố an toàn và sự phù hợp với diện tích thực tế. Một cây xanh đẹp không chỉ mang lại bóng mát mà còn cần đảm bảo không gây ảnh hưởng tới công trình và sinh hoạt của gia đình về lâu dài.