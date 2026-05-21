Cuộc sống của hai mỹ nhân phim giờ vàng trùng tên trên VTV

Trên sóng phim giờ vàng VTV, khán giả từng không ít lần nhầm lẫn giữa hai mỹ nhân cùng tên Ngọc Huyền. Một người là gương mặt Gen Z gây chú ý từ “Thương ngày nắng về”, người còn lại là hotgirl đời đầu vừa lên xe hoa với diễn viên Đình Tú.

Dù khác nhau về phong cách và hành trình nghệ thuật, cả hai đều đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn và sự nghiệp đáng chú ý sau khi kết hôn.

Nguyễn Ngọc Huyền

Nguyễn Ngọc Huyền sinh năm 1999, được xem là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của phim truyền hình VTV. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô từng là mẫu ảnh quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang và theo học ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Ngọc Huyền được khán giả biết đến qua bộ phim Thương ngày nắng về.

Vai Vân Vân trong bộ phim “Thương ngày nắng về” giúp Ngọc Huyền lần đầu ghi dấu ấn với khán giả truyền hình. Sau đó, cô tiếp tục gây chú ý khi tham gia “Món quà của cha”, rồi dần trở thành gương mặt quen thuộc của khung giờ vàng VTV nhờ ngoại hình ngọt ngào cùng lối diễn tự nhiên.

Đầu năm 2024, nữ diễn viên lên xe hoa với ông xã Duy Minh, kém cô một tuổi. Chồng Ngọc Huyền xuất thân trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật khi mẹ là nghệ sĩ piano Phạm Quỳnh Trang, ông ngoại là NSND Quý Dương và bác ruột là NSƯT Chí Trung.

Sau kết hôn, Ngọc Huyền tạm dừng đóng phim gần một năm để dành thời gian cho gia đình. Nữ diễn viên cho biết cuộc sống hôn nhân giúp cô trưởng thành và điềm tĩnh hơn.

Ngọc Huyền kết hôn với Duy Minh - cháu trai NSƯT Chí Trung.

“Từ khi kết hôn, tôi học được cách đặt mình vào vị trí người khác để thấu hiểu. Nhờ chồng và gia đình chồng, tôi trở nên trầm tĩnh hơn trước” , cô chia sẻ.

Ngọc Huyền cho biết bản thân may mắn khi được gia đình chồng tôn trọng công việc nghệ thuật. Mỗi lần cô có phim mới, bố mẹ chồng đều tổ chức ăn mừng như cách động viên con dâu tiếp tục theo đuổi nghề diễn.

Năm 2025, nữ diễn viên trở lại màn ảnh với Dịu dàng màu nắng và mới đây tiếp tục tham gia Dưới ô cửa sáng đèn. Trong phim mới, cô vào vai Ngọc Vân - cô gái sống màu mè, thích “phông bạt”, thường khiến gia đình rơi vào rắc rối nợ nần. Đây được xem là vai diễn có màu sắc khác biệt nhất của Ngọc Huyền từ trước đến nay.

Đặc biệt, Dưới ô cửa sáng đèn cũng là lần đầu tiên cô đóng phim cùng NSƯT Chí Trung. Nữ diễn viên tiết lộ đến ngày định trang nhân vật, hai bác cháu mới bất ngờ nhận ra cùng tham gia một dự án.

Ngoài đời, Ngọc Huyền theo đuổi phong cách thời trang hiện đại, quyến rũ.

Ngoài đời, khác với hình ảnh dịu dàng trên phim, Ngọc Huyền theo đuổi phong cách thời trang nữ tính, hiện đại nhưng vẫn quyến rũ. Cô đặc biệt yêu thích những thiết kế trễ vai giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh và xương quai xanh, được nhiều khán giả khen ngợi.

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền

Nếu Nguyễn Ngọc Huyền đại diện cho thế hệ diễn viên trẻ mới nổi, thì Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền, sinh năm 1997 lại là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình nhiều năm qua.

Xuất thân là hotgirl trường Đại học Sư phạm, Ngọc Huyền nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình trong trẻo trước khi lấn sân diễn xuất. Cô ghi dấu ấn qua hàng loạt phim truyền hình như “Những ngày không quên”, “Mặt nạ gương”, “Gara hạnh phúc”, “Chúng ta của 8 năm sau” hay “Cha tôi người ở lại”.

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền vừa kết hôn với nam diễn viên Đình Tú.

Tháng 6/2025, nữ diễn viên gây bất ngờ khi được diễn viên Đình Tú cầu hôn tại Nhật Bản. Chỉ ít ngày sau, cặp đôi tiếp tục khiến khán giả chú ý khi công khai giấy đăng ký kết hôn, xác nhận về chung một nhà. Đến tháng 11 cùng năm, cả hai tổ chức hôn lễ trong sự chúc phúc của đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ.

Sau kết hôn, Ngọc Huyền và Đình Tú thoải mái chia sẻ cuộc sống vợ chồng trên mạng xã hội. Nam diễn viên thường xuyên dành cho bà xã những lời ngọt ngào.

“Anh kiếm nhiều tiền, cưới em, yêu thương em, đưa em đi mọi nơi. Chỉ cần em thích, trong khả năng của anh, anh sẽ làm và chiều chuộng em thật nhiều ”, Đình Tú từng nhắn nhủ vợ.

Trong bộ phim Ngược đường ngược nắng, dự án đánh dấu sự trở lại của Ngọc Huyền sau khi kết hôn, cô lần đầu đóng cặp cùng chính chồng mình. Hai người vào vai Mai và Trung, một cặp đôi từ “oan gia ngõ hẹp” dần chuyển thành tình yêu.

Người đẹp trở lại với dự án "Ngược đường ngược nắng", đóng cùng ông xã.

Nói về trải nghiệm đóng phim cùng chồng, nữ diễn viên hài hước chia sẻ rằng cả hai ngoài đời thường xuyên trêu đùa nhau nên khi quay những phân cảnh lãng mạn lại thấy “ngại và buồn cười”.

Về kế hoạch sinh con, Ngọc Huyền cho biết hiện cô và Đình Tú vẫn muốn ưu tiên công việc. Nữ diễn viên kể trước khi cưới đã “xin phép” chồng cho mình đóng thêm một bộ phim rồi mới tính chuyện em bé, nhưng đến lúc phim gần đóng máy lại tiếp tục muốn nhận thêm dự án mới.