Tuấn Hưng trở lại

“Góc Ban Công” từ lâu không còn đơn thuần là tên một đêm nhạc. Với Tuấn Hưng, đó là không gian mang dấu ấn cá nhân rất riêng, bắt đầu từ những đêm hát ngẫu hứng trên ban công căn nhà tại phố Hàng Khay, nơi hàng nghìn khán giả từng đứng kín phố đi bộ Hà Nội chỉ để nghe vài câu hát vang lên giữa đêm.

Từ một cuộc gặp gỡ ngẫu hứng, “Góc Ban Công” dần trở thành không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân của Tuấn Hưng - nơi người nghệ sĩ được trở về gần nhất với chính mình. Ở đó, khán giả nhìn thấy một Tuấn Hưng rất thật: một người đàn ông phố cổ Hà Nội sống nghĩa khí, nóng như lửa nhưng cũng tình sâu như nước. Một giọng hát khàn ráp, bụi bặm và đầy trải nghiệm - thứ âm thanh có thể không hoàn hảo theo chuẩn kỹ thuật, nhưng lại đủ sức chạm đến những tầng cảm xúc rất sâu của con người.

Qua nhiều năm, “Góc Ban Công” dần trở thành thương hiệu âm nhạc gắn với hình ảnh gần gũi, đời và đầy cảm xúc của Tuấn Hưng. Liveshow năm nay mang chủ đề “Vệt Nắng” - hình ảnh được ê-kíp mô tả như thứ ánh sáng lặng lẽ nhưng đủ sức làm bừng sáng ký ức, cũng giống tinh thần âm nhạc mà nam ca sĩ theo đuổi suốt nhiều năm qua. Trong đêm nhạc lần này, khán giả sẽ gặp lại một Tuấn Hưng vẫn đầy lửa trên sân khấu nhưng sâu sắc và từng trải hơn.

Điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là màn tái hợp của nhóm Quả Dưa Hấu với sự xuất hiện của Bằng Kiều và Tú Dưa. Đây được xem là cuộc hội ngộ giàu cảm xúc của những người từng tạo nên thanh xuân âm nhạc cho thế hệ 7X, 8X bằng phong cách nam tính, phóng khoáng và đậm chất phố thị.

Liveshow cũng đánh dấu màn tái ngộ giữa Tuấn Hưng và Lệ Quyên - người được nam ca sĩ gọi là “người tình âm nhạc” ăn ý nhất của mình. Một người mang chất phong trần, gai góc; một người sở hữu sự nồng nàn và quyến rũ, sự kết hợp của cả hai nhiều năm qua luôn tạo nên những màn song ca giàu cảm xúc.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, chương trình còn có sự xuất hiện của Phúc Tiệp - giọng ca thính phòng sở hữu chất giọng baritone-bass được đánh giá cao. Nam ca sĩ ghi dấu ấn ở nhiều sân khấu chính luận và các chương trình nghệ thuật mang tính học thuật. Sự góp mặt của anh được kỳ vọng tạo nên màu sắc giao thoa thú vị giữa âm nhạc hàn lâm và chất bụi bặm, bản năng của Tuấn Hưng.

Một màu sắc khác của đêm nhạc là rocker Đỗ Hoàng Hiệp - gương mặt gây chú ý từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Mang tinh thần rock mạnh mẽ nhưng giàu cảm xúc, Hoàng Hiệp để lại dấu ấn bởi phong cách biểu diễn máu lửa và đầy năng lượng trên sân khấu.

Trong khi đó, Đăng Khôi mang đến màu sắc nhẹ nhàng và hoài niệm với hình ảnh “hoàng tử nhạc pop” từng gắn liền với nhiều bản hit của V-pop những năm 2000. Sau nhiều năm vắng bóng, nam ca sĩ trở lại với sự điềm đạm nhưng vẫn giữ nét lãng tử quen thuộc trong âm nhạc.

Đêm nhạc cũng có sự tham gia của hai gương mặt trẻ là Trần Mạnh Cường và Hà Anh. Nếu Trần Mạnh Cường gây chú ý với những thử nghiệm làm mới chất liệu âm nhạc truyền thống bằng hơi thở hiện đại, thì Hà Anh mang đến màu sắc pop ballad nhẹ nhàng, giàu tự sự.

“Góc Ban Công 2026 - Vệt Nắng” không chỉ là một liveshow âm nhạc mà còn là dịp để Tuấn Hưng cùng những người bạn nghệ sĩ tri ân khán giả đã đồng hành với anh suốt hành trình nhiều vinh quang nhưng cũng không ít bão giông.