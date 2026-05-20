Loạt đại lý vé máy bay thông báo: Hành khách đi Vietjet Air thời gian tới cần chú ý

Gần đây, trên một số kênh bán vé và đại lý vé máy bay xuất hiện thông báo liên quan đến việc điều chỉnh phí hành lý ký gửi của Vietjet Air từ ngày 20/5/2026. Nội dung được nhấn mạnh là hành khách nên chủ động kiểm tra gói hành lý khi mua vé, nhất là trong trường hợp có nhu cầu bổ sung hành lý sau khi đã hoàn tất đặt chỗ.

Thông tin này đáng chú ý trong cao điểm du lịch hè, khi nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không tăng mạnh. Với các chuyến đi dài ngày, du lịch gia đình hoặc hành trình quốc tế, hành lý ký gửi thường là khoản chi phí không thể bỏ qua. Nếu không tính trước, nhiều hành khách có thể rơi vào tình huống tưởng đã mua được vé rẻ nhưng tổng chi phí thực tế lại tăng lên vì phát sinh thêm tiền hành lý, chọn chỗ hoặc các dịch vụ đi kèm.

Ảnh minh họa

Hiện trên website chính thức, Vietjet có các mục riêng về phí và lệ phí, quy định hành lý và hành lý ký gửi. Trong đó, phụ thu hành lý được tính theo khách/chặng bay; hành lý ký gửi là dịch vụ hành khách cần kiểm tra theo hạng vé, chặng bay và thời điểm mua.

Vì sao khách đi Vietjet cần chú ý đến hành lý ký gửi?

Với các hãng hàng không giá rẻ, giá vé cơ bản thường không mặc định bao gồm mọi dịch vụ. Hành khách có thể mua được vé ban đầu với mức giá thấp, nhưng cần trả thêm nếu muốn có hành lý ký gửi, suất ăn, chọn chỗ hoặc các tiện ích khác.

Theo thông tin từ Vietjet, với hạng vé Eco, hành khách được phép mang không quá 7kg hành lý xách tay miễn phí. Nếu có nhu cầu mang theo hành lý ký gửi, hành khách cần mua thêm hoặc lựa chọn hạng vé có điều kiện hành lý phù hợp hơn.

Điều này đặc biệt quan trọng với nhóm khách thường chỉ nhìn vào giá vé hiển thị ban đầu. Một gia đình đi du lịch 3-4 ngày, mang theo quần áo, đồ dùng cá nhân, quà tặng hoặc đặc sản sau chuyến đi rất dễ vượt quá mức hành lý xách tay cho phép. Khi đó, nếu chưa mua hành lý ký gửi từ sớm, hành khách có thể phải trả mức phí cao hơn hoặc mất thời gian xử lý tại sân bay.

Ảnh minh họa

Vì vậy, thay vì chỉ so sánh giá vé, hành khách nên nhìn vào tổng chi phí sau cùng, bao gồm vé máy bay, thuế phí, hành lý ký gửi, chọn chỗ và các dịch vụ bổ sung khác.

Không nên áp dụng thói quen cũ cho mọi chuyến bay

Không chỉ Vietjet, mỗi hãng hàng không tại Việt Nam đều có quy định riêng về hành lý xách tay và hành lý ký gửi. Cùng là một chuyến bay nội địa hoặc quốc tế, tiêu chuẩn hành lý có thể khác nhau tùy hãng, hạng vé, chặng bay và thời điểm xuất vé.

Với Vietnam Airlines, hành lý xách tay và hành lý ký gửi miễn cước được áp dụng theo hạng vé, hành trình và điều kiện khai thác. Với Bamboo Airways, hạng Economy có tiêu chuẩn hành lý xách tay phổ biến là 7kg, kích thước kiện chính không quá 56 x 36 x 23cm. Vietravel Airlines cũng quy định hành lý xách tay tiêu chuẩn là 1 kiện/7kg/khách, kích thước 36 x 56 x 23cm.

Điều đó có nghĩa là hành khách không nên mặc định “lần trước bay được mang như vậy thì lần này cũng được”. Cùng một chiếc vali cabin, nhưng tùy hãng và điều kiện vé, hành lý có thể được chấp nhận, phải dán thẻ kiểm tra hoặc bị yêu cầu chuyển sang ký gửi.

Ảnh minh họa

Những lỗi dễ khiến hành khách mất thêm tiền

Một lỗi phổ biến là hành khách chỉ cân vali chính mà quên tính cả balo, túi xách, túi laptop hoặc túi mua hàng tại sân bay. Trong khi đó, nhiều hãng tính tổng hành lý xách tay theo cả kiện chính và phụ kiện cá nhân. Chỉ cần vượt vài kg, hành khách đã có thể bị yêu cầu xử lý lại tại quầy hoặc cửa ra máy bay.

Lỗi thứ hai là để sát giờ bay mới mua thêm hành lý. Với các chuyến bay đông khách, đặc biệt vào mùa du lịch hè, việc phát sinh thủ tục tại sân bay không chỉ khiến chi phí tăng mà còn làm hành khách dễ bị động về thời gian.

Ngoài ra, các vật dụng quan trọng như giấy tờ tùy thân, ví tiền, thuốc cần dùng, thiết bị điện tử nên để trong hành lý xách tay. Pin sạc dự phòng, pin tháo rời cũng thuộc nhóm đồ cần kiểm tra kỹ, bởi thông thường chỉ được mang theo người, không để trong hành lý ký gửi.

Ảnh minh họa

Với chuyến bay quốc tế, hành khách cần đặc biệt lưu ý chất lỏng trong hành lý xách tay. Theo quy định hàng không, chất lỏng thường phải đựng trong chai, lọ, bình không quá 100ml và tổng dung tích không vượt quá giới hạn cho phép. Thực phẩm tươi sống, đồ có mùi, đặc sản địa phương hoặc chất lỏng dung tích lớn cũng cần được kiểm tra điều kiện vận chuyển của từng hãng trước khi ra sân bay.