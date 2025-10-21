Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đồng phục Vietjet Air được dân quốc tế khen nức nở vì đẹp

21-10-2025 - 15:55 PM | Lifestyle

Đồng phục của các tiếp viên hãng hàng không Vietjet bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội xứ Trung.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Xiaohongshu - nền tảng được ví như "Instagram + Pinterest" của giới trẻ Trung Quốc đang lan truyền một bài đăng khen ngợi đồng phục của các nữ tiếp viên Vietjet Air. Chỉ trong vài ngày, bài viết này thu hút hàng chục nghìn lượt thích, hàng nghìn bình luận khen ngợi, biến Vietjet trở thành chủ đề thời trang được chú ý bất ngờ trong cộng đồng mạng quốc tế. 

 "Thật tuyệt vời! Là quần short!" - Blogger kiêm chủ bài đăng đang viral phấn khích mở đầu bài viết của mình. Trong bài, chính chủ chia sẻ rằng bản thân rất bất ngờ khi nhận ra hầu hết các nữ tiếp viên trên chuyến bay ngày hôm ấy mình đã đi đều mặc quần short thay vì váy."Trong suốt chuyến bay, các tiếp viên phải di chuyển và cúi người liên tục. Mặc quần short không chỉ giúp thoải mái hơn mà còn kín đáo, năng động và hiện đại," - người này chia sẻ quan điểm đi kèm hình ảnh của các tiếp viên Vietjet.

Đồng phục Vietjet Air được dân quốc tế khen nức nở vì đẹp- Ảnh 1.

Đồng phục của các tiếp viên Vietjet Air được khen nức nở trên MXH Trung Quốc.

Đồng phục Vietjet Air được dân quốc tế khen nức nở vì đẹp- Ảnh 2.

Tính tiện dụng của mẫu quần short đi cùng tone màu sáng và hoạ tiết caro giúp trang phục có cảm giác thoải mái, năng động.

Với nhiều người dân xứ Trung, hình ảnh nữ tiếp viên mặc quần short vẫn còn khá lạ lẫm. Vì vậy, không ít người còn tưởng rằng Vietjet vừa thay đổi đồng phục trong khi thực tế, đây chính là bộ trang phục đã gắn liền với hãng từ những ngày đầu tiên cách đây gần 20 năm. 

Đồng phục Vietjet Air được dân quốc tế khen nức nở vì đẹp- Ảnh 3.

Ảnh: Vietjet

Dưới bài đăng netizen Trung Quốc bày tỏ sự thích thú, dành nhiều lời "có cánh" cho thời trang của hãng bay đến từ Việt Nam, đồng thời tỏ ý mong các hãng bay ở Trung Quốc cũng dần đổi đồng phục từ váy ngắn sang dạng quần giúp các tiếp viên thuận tiện trong công việc: 

"Trang phục này trông quá dễ thương, vừa năng động lại chuyên nghiệp.", "Đây là hãng nào vậy, màu đỏ nhìn nổi bật và đáng yêu quá!", "Mong rằng một ngày nào đó họ có thể bỏ luôn giày cao gót để thoải mái hơn."...

Đồng phục Vietjet Air được dân quốc tế khen nức nở vì đẹp- Ảnh 4.

Các bình luận dành lời khen cho đồng phục của các tiếp viên hàng không Việt Nam thu hút đến chục nghìn lượt thích.

Ngoài ra, chiếc áo dài màu xanh quen thuộc của hãng hàng không quốc gia Việt Nam cũng vô tình xuất hiện trong bài đăng này. Một cư dân mạng quốc tế dù không chắc đây là Áo dài nhưng thừa nhận bộ trang phục mà mình vô tình ghi hình được rất đẹp, khiến họ lưu giữ hình ảnh đến tận hôm nay. 

Đồng phục Vietjet Air được dân quốc tế khen nức nở vì đẹp- Ảnh 5.

Áo dài của Vietnam Airlines cũng được dân mạng quốc tế nhắc đến.

Đồng phục "huyền thoại" 18 năm tuổi của Vietjet: Biểu tượng năng lượng và may mắn

Theo thông tin từ Vietjet Air, mẫu đồng phục "huyền thoại" của họ là ý tưởng do một nhà thiết kế châu Âu thực hiện. Bộ trang phục lấy cảm hứng từ đồng phục thiếu sinh quân trong đội vệ quốc quân, kết hợp tinh thần trẻ trung, tự do và phong cách hiện đại. 

Đồng phục Vietjet Air được dân quốc tế khen nức nở vì đẹp- Ảnh 6.

Ảnh: Vietjet

Trang phục dành cho nữ tiếp viên gồm: áo thun đỏ cách điệu, thắt nơ cổ nhẹ nhàng, quần short kẻ sọc, phối cùng mũ ca-lô vintage, thắt lưng nâu, huy hiệu và giày búp bê đỏ làm điểm nhấn. Vào mùa đông, tiếp viên khoác áo vest đỏ cùng quần short, vừa ấm áp lại cá tính.

Đồng phục Vietjet Air được dân quốc tế khen nức nở vì đẹp- Ảnh 7.

Gần 20 năm bộ đồng phục của Vietjet vẫn giữ được tính thời trang và tiên phong đổi mới.

Tone màu đỏ chủ đạo được giải thích mang ý nghĩa mang lại may mắn, niềm vui và khát vọng mà Vietjet hướng tới. Màu đỏ cũng tượng trưng cho sức mạnh, sự phát triển không ngừng và tinh thần tiên phong của hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam. Năm 2018, Vietjet từng được vinh danh ở hạng mục "Đồng phục tiếp viên đẹp nhất châu Á", ghi dấu ấn mạnh mẽ trong ngành hàng không khu vực.

Vietravel Airlines tuyển cơ trưởng, cơ phó lương 120-200 triệu/tháng, ưu đãi vay mua nhà: Vẫn thấp hơn hẳn Vietnam Airlines và Vietjet Air?

Theo Chhrist

Phụ nữ số

