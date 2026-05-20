Bí mật phía sau chiếc cúp vàng 18K tại Cannes: Mỗi năm chỉ trao cho 2 “sao mai” điện ảnh

Trong khuôn khổ Cannes Film Festival, nhà chế tác đồng hồ và trang sức cao cấp Chopard tiếp tục khẳng định mối liên kết sâu sắc với điện ảnh thế giới thông qua lễ trao giải Trophée Chopard lần thứ 26. Năm nay, hai gương mặt trẻ được vinh danh là Odessa A’zion và Connor Swindells. Buổi lễ còn thu hút sự quan tâm lớn khi có sự xuất hiện của “cặp đôi quyền lực” Barbara Palvin và Dylan Sprouse trên thảm đỏ Cannes.

Không chỉ được biết đến là đối tác lâu năm của Cannes Film Festival và đơn vị chế tác tượng Cành Cọ Vàng từ năm 1998, Chopard còn là thương hiệu đứng sau giải thưởng Trophée Chopard từ năm 2001 nhằm tìm kiếm và khích lệ những tài năng trẻ của điện ảnh thế giới. Qua hơn hai thập kỷ, giải thưởng này được xem như “bệ phóng” cho nhiều ngôi sao lớn của Hollywood và điện ảnh châu Âu.

Nhiều gương mặt từng nhận Trophée Chopard sau đó đã vươn lên trở thành những tên tuổi hàng đầu như Marion Cotillard, Léa Seydoux, James McAvoy, Anya Taylor-Joy hay John Boyega. Chính vì vậy, giải thưởng thường được giới chuyên môn xem là “dự báo đáng tin cậy” cho thế hệ ngôi sao kế tiếp của màn bạc quốc tế.

Năm nay, vai trò “mẹ đỡ đầu” của Trophée Chopard được đảm nhận bởi nữ minh tinh Pháp Isabelle Huppert – gương mặt kỳ cựu sở hữu hơn 100 đề cử và 77 giải thưởng điện ảnh quốc tế. Xuất hiện trên đại lộ La Croisette trong các thiết kế trang sức cao cấp của Chopard, nữ diễn viên tiếp tục khẳng định sức hút của một biểu tượng điện ảnh Pháp tại Cannes.

Isabelle Huppert

Hai gương mặt trẻ được kỳ vọng của màn bạc thế giới

Ở tuổi 25, Odessa A’zion đang được xem là một trong những nữ diễn viên trẻ nổi bật của Hollywood. Cô gây chú ý khi tham gia dự án “Marty Supreme” cùng Timothée Chalamet và được đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất giàu cảm xúc cùng nguồn năng lượng bùng nổ trên màn ảnh.

Trong khi đó, Connor Swindells là gương mặt quen thuộc với khán giả toàn cầu qua series đình đám Sex Education. Sau thành công của Barbie, nam diễn viên người Anh tiếp tục nhận được nhiều kỳ vọng khi chuẩn bị góp mặt trong dự án mới cùng Keanu Reeves.

Odessa A’zion (trái) và Connor Swindells

Phát biểu tại buổi lễ, Isabelle Huppert cho rằng: “Khoảng thời gian mong manh nhưng đầy phấn khích khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất là lúc cần đến bản năng, sự can đảm và tự do. Ủng hộ những diễn viên trẻ cũng chính là ủng hộ tương lai của điện ảnh”.

Bà Caroline Scheufele – Giám đốc sáng tạo của Chopard – cũng nhấn mạnh mối quan hệ lâu năm giữa thương hiệu với nghệ thuật điện ảnh và niềm tin vào thế hệ diễn viên kế cận.

Ngoài các nghệ sĩ được vinh danh, buổi tiệc còn có sự tham dự của nhiều tên tuổi nổi tiếng như đạo diễn Park Chan-wook cùng đông đảo nhà làm phim và nghệ sĩ quốc tế.

Barbara Palvin và Dylan Sprouse trở thành “cặp đôi quyền lực” của Cannes

Dù sân khấu chính thuộc về hai gương mặt trẻ được trao giải, truyền thông quốc tế vẫn đặc biệt chú ý tới sự xuất hiện của Barbara Palvin và Dylan Sprouse. Trong nhiều ngày diễn ra liên hoan phim, cặp đôi liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn với phong cách thanh lịch và đồng điệu.

Barbara Palvin (trái) và Dylan Sprouse

Đặc biệt, những bộ trang sức cao cấp từ Chopard mà Barbara Palvin lựa chọn trên thảm đỏ được công chúng ví như hình ảnh “cổ tích hiện đại” giữa Cannes. Hình ảnh tình cảm và gu thời trang tinh tế của cặp đôi cũng giúp họ trở thành một trong những tâm điểm truyền thông tại liên hoan phim năm nay.

Bên cạnh giá trị điện ảnh, Trophée Chopard còn mang ý nghĩa đặc biệt về nghệ thuật chế tác. Tương tự tượng Cành Cọ Vàng, chiếc cúp hình thước phim của giải thưởng được thực hiện hoàn toàn trong công xưởng nội bộ của Chopard bằng vàng 18K đạt chuẩn Fairmined – tiêu chuẩn dành cho nguồn vàng khai thác có trách nhiệm và minh bạch.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật điện ảnh và nghệ thuật chế tác thủ công tiếp tục giúp Chopard duy trì dấu ấn riêng tại Cannes Film Festival – nơi thời trang, điện ảnh và trang sức luôn song hành để tạo nên sức hút đặc biệt của Cannes qua từng mùa liên hoan phim.