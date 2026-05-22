Mẹ cho 5k chụp ảnh với cô giáo, cậu bé lớp 4 lại đem đi chụp với bạn nữ: Giờ là nhạc sĩ sở hữu hit 5 tỷ view

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khiến dân mạng cười nghiêng ngả khi đăng lại một bức ảnh thời tiểu học kèm câu chuyện đúng kiểu “ký ức không bao giờ muốn nhắc lại”.

Bài đăng có nội dung: “... Lớp 4, đi Thảo Cầm Viên với lớp, má đưa 5k dặn ‘Đưa cho ông chụp hình nhờ ổng chụp cho con với cô giáo chủ nhiệm để má bỏ album làm kỷ niệm!’.

- Dạ!

Rồi đang đi chơi vui vẻ, tự nhiên con bé lớp trưởng nói ‘Chung chụp hình với Nhung nha!’.

- Uh! - rồi đưa cho ông chụp hình 5k.

Về má hỏi: ‘Cái gì dậy thằng này?!’.

Nên sau này mình không dám quen ai tên Nhung nữa!”.

Bức ảnh chụp từ năm lớp 4 cùng câu chuyện hài hước của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khiến dân tình cười lăn lộn

Nguyên bài đăng khiến dân mạng bật cười vì quá đúng kiểu “tai nạn tuổi thơ”. Một chuyện rất nhỏ thôi nhưng nghe thôi là ai cũng tưởng tượng được cảnh cậu bé ngày ấy chắc vừa ngơ ngác vừa bị mẹ “hỏi thăm” tại chỗ.

Điều khiến nhiều người thích thú hơn nữa chính là bức ảnh đi kèm mang màu sắc hoài niệm đúng chuẩn thập niên 1990. Trong ảnh, cô bạn lớp trưởng mặc chiếc váy đồng phục “quốc dân” một thời, còn cậu bé Nguyễn Văn Chung diện áo sơ mi trắng, đeo khăn quàng đỏ, tay cầm chiếc ô hoa văn sặc sỡ che cho cả hai. Phía sau là mô hình rồng cây đặc trưng của những khu công viên, Thảo Cầm Viên ngày xưa.

Nhiều cư dân mạng nhìn ảnh xong lập tức bị kéo thẳng về tuổi thơ:

- Trời ơi, cái váy của bạn lớp trưởng là đồng phục một thời của tui. Nhớ thập niên 1990 quá!

- Chiếc váy đồng phục quốc dân thời đó luôn á!

- Haha đúng kiểu ký ức tuổi thơ ám ảnh cả đời luôn. Má dặn chụp với cô giáo mà ảnh đem chụp với con gái.

- Ông Chung này kiểu thật thà ai nói gì làm nấy. Mà càng thật thà càng dễ bị la.

- Bảo sao giờ né hết người tên Nhung!

Hiện tại, cậu bé lớp 4 ngày nào giờ đã là nhạc sĩ nổi tiếng với hàng loạt ca khúc gắn liền tuổi trẻ của nhiều thế hệ như Vầng Trăng Khóc, Chiếc Khăn Gió Ấm, Con Đường Mưa, Ngôi Nhà Hoa Hồng, Nhật Ký Của Mẹ hay gần đây là hiện tượng Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình.

Được biết, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983 tại TP.HCM, từng tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Từ thời sinh viên, anh đã bắt đầu sáng tác và nhanh chóng được biết đến qua hàng loạt ca khúc như Người Thầy, Vầng Trăng Khóc, Đêm Trăng Tình Yêu, Ngôi Nhà Hoa Hồng, Nhật Ký Của mẹ…

Nhiều bài hát của anh gắn liền với tên tuổi của các ca sĩ nổi tiếng như Cao Thái Sơn, Khánh Phương, Akira Phan, Nam Cường hay bộ đôi Bảo Thy - Quang Vinh. Ngoài nhạc trẻ, Nguyễn Văn Chung còn được biết đến là tác giả của khoảng 300 ca khúc thiếu nhi và từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận là “Nhạc sĩ trẻ có nhiều ca khúc thiếu nhi nhất”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Năm 2025, ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình do anh sáng tác trở thành hiện tượng trên mạng xã hội với hơn 5 tỷ lượt xem trên nhiều nền tảng, được thể hiện bởi nhiều ca sĩ như Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm hay Đông Hùng.

Bên cạnh âm nhạc, Nguyễn Văn Chung còn khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định thi đại học chính quy ở tuổi 42. Ngày 20/11/2025, anh nhận thông báo trúng tuyển ngành Sư phạm Âm nhạc của Nhạc viện TP.HCM với tổng điểm 21,17 sau ba môn thi. Anh cho biết bản thân khá bất ngờ và vui vì chỉ có khoảng một tháng để ôn lại lượng kiến thức lớn.

Trong kỳ thi, anh tham gia các phần gồm Kiến thức âm nhạc, nhạc cụ và thanh nhạc. Ở phần nhạc cụ, Nguyễn Văn Chung chơi piano hai tác phẩm Nhật Ký Của Mẹ do chính anh sáng tác và A Time For Us của Nino Rota. Với phần thanh nhạc, anh thể hiện Trống cơm và Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình. Kết quả, anh đạt 5,17 điểm môn Kiến thức âm nhạc và 8 điểm cho cả hai môn nhạc cụ, thanh nhạc.